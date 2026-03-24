Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bộ phim phá vỡ kỷ lục kéo dài 7 năm

Minh Vũ

TPO - Sau gần hai tháng công chiếu, The King’s Warden vượt qua Đại thủy chiến để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trang Naver đưa tin bộ phim The King’s Warden (Tạm dịch: Dưới bóng điện hạ) đã đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu, thu về 145,2 tỷ won (hơn 2,7 nghìn tỷ đồng) doanh thu phòng vé. Nhờ đó, The King’s Warden vượt qua siêu phẩm Đại thủy chiến (135,7 tỷ won) và Nghề siêu khó (139,6 tỷ won) để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Đáng nói, kinh phí sản xuất của The King’s Warden chỉ có 10,5 tỷ won (184 tỷ VND).

king6a.jpg
The King's Warden đứng thứ nhất về doanh thu nhờ giá vé tăng.

Tính đến ngày 22/3, The King’s Warden thu hút tổng cộng 14,675 triệu khán giả, vượt qua nhiều tác phẩm khác, xếp thứ ba lịch sử phòng vé. Hiện tại, phim chỉ đứng sau Đại Thủy Chiến từng đạt được 17,61 triệu và Nghề siêu khó (2019) bán ra tới 16,26 triệu.

Đáng chú ý, dù đã công chiếu được gần hai tháng, lượng người xem mỗi ngày của The King’s Warden vẫn ổn định. Dịp cuối tuần, 20/3-22/3, phim thu hút khoảng 803.000 lượt xem, chiếm 52,2% tổng doanh thu phòng vé và tiếp tục duy trì vị trí ngôi vương.

Bộ phim do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện, lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử nhưng được kể lại dưới góc nhìn hư cấu. Nội dung xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa trưởng làng Eom Heung-do (do Yoo Hae Jin đóng) và vị vua bị phế truất Danjong do Park Ji Hoon thể hiện, trong thời gian nhà vua sống lưu đày tại một ngôi làng.

king9a.jpg
The King's Warden khiến người xem khóc không ngừng.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen nhờ dàn diễn viên phối hợp ăn ý, giúp khán giả cảm nhận rõ nỗi đau của vị vua trẻ cũng như sự gắn bó của dân làng với ông. Ngoài ra, bộ phim còn gây ấn tượng nhờ tái hiện bối cảnh nơi nhà vua từng bị lưu đày ngoài đời thực.

Tổng thống Lee Jae Myung đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội X (Twitter cũ): "Từ sau bộ phim gần nhất đạt 10 triệu lượt xem đã hai năm, vì vậy thành tích lần này càng có ý nghĩa hơn", ông viết. Tổng thống cho rằng kết quả này là thành quả từ trí tưởng tượng của các nhà làm phim, khả năng kể chuyện và sự ủng hộ của khán giả.

The King's Warden đạt thành tích cao sau một năm ảm đạm được kỳ vọng tạo động lực cho các phim Hàn chuẩn bị ra mắt trong năm 2026. Theo Naver, sau khi phim công chiếu, lượng du khách đến thăm khu lăng mộ và các di tích liên quan tăng rõ rệt.

Nam chính của phim là Park Ji Hoon đảm nhận vai vua Danjong khiến người xem xúc động với đôi mắt biết nói thể hiện sự phẫn nộ uất hận của một vị quân vương bị phế truất. Thành công của tác phẩm cũng kéo theo hiệu ứng lan tỏa như bộ phim truyền hình anh từng đóng chính là Weak Hero bất ngờ tăng hạng trên Netflix.

king5.jpg
Park Ji Hoon gây ấn tượng với diễn xuất giàu cảm xúc.
king8a.jpg
Yoo Hae Jin là một trong những ông vua phòng vé màn ảnh Hàn Quốc.

Ngoài ra, nam diễn viên Yoo Hae Jin cũng là nhân tố thu hút khán giả tới rạp. Yoo Hae Jin từng tham gia nhiều bom tấn điện ảnh như The King And The Clown, Luck Key, Confidential Assignment, Intimate Strangers, Tazza: The High Rollers, Exhuma: Quật mộ trùng ma, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo,...

