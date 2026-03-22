Diện mạo Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim ngắn Nguyên lực giang hồ. Khán giả bất ngờ khi một diễn viên điện ảnh huyền thoại như Lý Liên Kiệt sau vài năm hạn chế đóng phim lại tham gia đóng phim ngắn.

Thực tế, giới giải trí Hoa ngữ có sự phân chia rõ giữa phim điện ảnh - truyền hình truyền thống chiếu trên đài và phim dài tập chiếu trên nền tảng mạng - phim ngắn. Phim ngắn đang được coi là xu hướng phát triển mới, nhưng các ngôi sao tham gia đóng dạng phim này đều bị đánh giá là hết thời. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt khẳng định ông đóng phim không phải vì thù lao mà muốn hỗ trợ các đoàn làm phim trẻ làm về võ thuật.

Lý Liên Kiệt ở tuổi 63.

Mới đây, trên phim Trường Nguyên lực giang hồ, hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt khiến khán giả lo ngại. Trong đó, nam diễn viên lộ gương mặt kém sắc, làn da sần sùi, nhìn như già đi 10 tuổi. Khán giả lo lắng sức khỏe ngôi sao võ thuật không được đảm bảo.

Lý Liên Kiệt từng có thời gian lâm bệnh nặng, nam diễn viên khiến người hâm mộ giật mình vì hình ảnh tiều tụy, già nua như ông già 80. Để trấn an công chúng, nam diễn viên cho biết đó là những tấm hình được chụp trong thời gian ông tu tập và đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng.

Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Thời gian trước đó, nam diễn viên tiết lộ ông mắc bệnh cường giáp, cùng những chấn thương xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống… do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động trở lại, thể hiện tình hình sức khỏe đã được cải thiện. Tháng 10/2025, Lý Liên Kiệt làm khách mời xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Những hình ảnh truyền thông cho thấy nam diễn viên như trẻ ra hàng chục tuổi, làn da căng mịn mái tóc đen dày. Chính vì vậy, ngôi sao võ thuật vướng tin thay tim từ một nhà sư để "cải lão hoàn đồng".

Trong quá trình quảng bá phim Tiêu Nhân, Lý Liên Kiệt đã phủ nhận tin đồn trên. Ông còn quay video cởi áo tại nhà để chứng minh không có vết sẹo phẫu thuật tim.

Hiện tại, trước những hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt, truyền thông cho rằng nam diễn viên già trước tuổi do chịu di chứng của bệnh tật. Những hình ảnh trẻ trung trước đó là sử dụng bộ lọc làm đẹp giúp Lý Liên Kiệt trông tươi trẻ hơn.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, quê gốc Thẩm Dương (Liêu Ninh), hiện mang quốc tịch Singapore. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

Năm 1971, nghệ sĩ vào Trường thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh, bước vào con đường vận động viên wushu. Năm 1975, ông giành ngôi vô địch toàn năng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Do chấn thương, năm 1979 anh rút khỏi làng võ.

Năm 1982, ông tham gia bộ phim đầu tiên Thiếu Lâm Tự. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Tiếu ngạo giang hồ II: Đông Phương Bất Bại, Hoắc Nguyên Giáp, Vua kungfu, Long môn phi giáp...