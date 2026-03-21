Biển người đổ về Seoul xem BTS

TPO - Hàng chục nghìn người đổ về quảng trường Gwanghwamun (Seoul) xem concert miễn phí của BTS. Trong 60 phút, nhóm trình diễn tổng cộng 12 ca khúc. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là cảnh tượng đông đúc chưa từng có ở khu vực Gwanghwamun.

Tối 21/3, BTS đã khép lại đêm concert tái xuất được chờ đợi từ lâu tại Quảng trường Gwanghwamun (Seoul), biến một trong những địa danh mang tính lịch sử bậc nhất thủ đô thành sân khấu ngoài trời hiếm có.

Hàng chục nghìn người hâm mộ đã lấp kín khu vực trung tâm Seoul, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những phút đầu chương trình.

Buổi biểu diễn mang tên “BTS comeback live: Arirang", đánh dấu concert đầy đủ đội hình đầu tiên của nhóm sau 3 năm 5 tháng, diễn ra chỉ một ngày sau khi phát hành album phòng thu thứ năm Arirang.

﻿ ﻿ Sân khấu của BTS tối 21/3.

Sân khấu được dựng trước cổng Gwanghwamun với hiệu ứng trình chiếu mapping quy mô lớn kết hợp hệ thống ánh sáng đồng bộ, biến công trình lịch sử thành phông nền trình diễn ấn tượng trong khung sân khấu dạng khung tranh.

Việc lựa chọn không gian công cộng mang tính biểu tượng như Gwanghwamun cũng nhấn mạnh các chủ đề xuyên suốt album mới, gồm bản sắc, nguồn cội và sự tái sinh. Ngay khi buổi biểu diễn bắt đầu, 42.000 người đã đổ về khu vực Gwanghwamun, tờ Yonhap News gọi đây cảnh tượng đông đúc chưa từng có.

Mở màn, nhóm trình diễn ca khúc Body to Body thuộc album Arirang. Đây là một trong những ca khúc gây chú ý nhất khi lồng ghép giai điệu dân ca truyền thống Arirang.

Tiếp đó, BTS biểu diễn các bài Hooligan và 2.0, đều nằm trong album mới.

Sau ba ca khúc mới, nhóm mang đến loạt hit quen thuộc như Butter (2021) và MIC Drop (2017, album Love Yourself: Answer). Chương trình tiếp tục với năm ca khúc khác trong album mới gồm Aliens, FYA, Swim (ca khúc chủ đề), Like Animals và Normal.

BTS biểu diễn ca khúc chủ đề album Arirang - Swim.

Trưởng nhóm RM xúc động nói: “Thật sự có rất nhiều người đã đến. Cảm ơn cả những khán giả theo dõi qua Netflix. Đó là hành trình dài, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có mặt tại đây"

Anh cũng chia sẻ về quá trình suy ngẫm trong thời gian qua: “Tôi đã tự hỏi mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào. Câu trả lời không nằm bên ngoài mà ở bên trong. Việc lắng nghe chính mình, thể hiện cả những trăn trở, bất an và lạc hướng, đó là điều chúng tôi muốn gửi gắm trong album Arirang”.

Trong buổi tổng duyệt trước đó, RM bị chấn thương mắt cá chân nên trong đêm diễn anh hạn chế di chuyển và chủ yếu biểu diễn ở vị trí cố định.

Thành viên V cho biết: “Điều chúng tôi có thể làm là không dừng lại, từng bước phát hành âm nhạc, biểu diễn và mang đến những hình ảnh đẹp cho fan. Tôi hy vọng ca khúc này sẽ mang lại sự an ủi và sức mạnh cho mọi người”.

Chia sẻ về địa điểm biểu diễn, Suga nói: “Được đứng trên sân khấu tại Gwanghwamun là một vinh dự lớn. Chúng tôi muốn đưa bản sắc của mình vào album này, vì vậy đã chọn nơi đây làm sân khấu".

Jimin bày tỏ: “Việc 7 thành viên có thể đứng cùng nhau lần nữa khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ quảng trường Gwanghwamun có thể được lấp đầy như thế này, thực sự rất biết ơn người hâm mộ"

j-hope cũng thẳng thắn chia sẻ những trăn trở: “Album lần này có rất nhiều màu sắc, trong đó chứa đựng không ít suy nghĩ của chúng tôi, liệu chúng tôi có bị lãng quên hay không, hay khán giả vẫn sẽ nhớ đến mình".

Jungkook nói: “Đây là lần đầu chúng tôi biểu diễn các ca khúc mới nên vừa hồi hộp vừa rất vui, cảm giác rất mới mẻ. Đã lâu rồi mới biểu diễn nên thực sự rất phấn khích".

BTS khép lại phần biểu diễn chính kéo dài 60 phút với bản hit Dynamite (2021). Ở phần encore, nhóm trình diễn Mikrokosmos (2019, album Map of the soul: Persona).

Nhóm trình diễn Mikrokosmos.

Theo công ty quản lý BigHit Music, chương trình chú trọng kết hợp sân khấu pop hiện đại với các yếu tố văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Nghệ thuật thị giác phong cách thủy mặc được trình chiếu trên các công trình xung quanh, trong khi các nghệ sĩ từ Trung tâm Gugak Quốc gia tham gia ở một số phân đoạn.

Trang phục biểu diễn của bảy thành viên lấy cảm hứng từ quân phục và lễ phục cung đình Hàn Quốc, được cách tân với chất liệu phù hợp sân khấu.

Đạo diễn sáng tạo Hamish Hamilton, người từng dàn dựng các show lớn cho Beyoncé và Madonna, phụ trách chỉ đạo hình ảnh cho chương trình.

Biển người đến xem BTS.

Concert được phát trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix, đánh dấu lần đầu dịch vụ này thực hiện phát sóng trực tiếp một buổi biểu diễn độc lập của nghệ sĩ.

Không chỉ người hâm mộ trong khu vực khán đài, nhiều người dân đi ngang qua quảng trường cũng dừng lại để theo dõi và thưởng thức đêm nhạc.

Theo số liệu từ chính quyền thành phố Seoul, thời điểm chương trình bắt đầu có khoảng 42.000 người đã tập trung quanh khu vực Gwanghwamun, bao gồm cả khu vực Tòa thị chính.