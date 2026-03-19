Nỗi bất an của giới showbiz

TPO - Công ty Trung Quốc Diệu Khách ký hợp đồng với hai nghệ sĩ AI, giao đóng chính phim ngắn trinh thám và mở tài khoản mạng xã hội, quảng bá không khác gì phim thật. Ngoại hình của họ bị tố lai ghép gương mặt người nổi tiếng, khiến cư dân mạng bùng nổ tranh cãi về quyền hình ảnh, đạo đức và nguy cơ AI thay thế con người.

Công ty Diệu Khách ngày 18/3 đã công bố ký hợp đồng với hai nghệ sĩ AI là Tần Lăng Nhạc (nam) và Lâm Tịch Nhan (nữ) tại sự kiện giới thiệu dự án phim mới Tần lĩnh thanh đồng quỷ sự lục dài 60 tập.

Theo giới thiệu, hai nghệ sĩ ảo đã mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Xiaohongshu, tuyên bố sẽ chia sẻ đời sống thường nhật và tương tác với khán giả.

Sự kiện làm dấy lên tranh luận về tác động của diễn viên ảo đối với tương lai ngành giải trí.

Trailer bộ phim Tần lĩnh thanh đồng quỷ sự lục do AI sản xuất.

Tranh cãi sao chép nghệ sĩ

Ngay sau khi ra mắt, cư dân mạng nhận ra các đặc điểm trên gương mặt hai nhân vật này có nhiều nét tương đồng với nghệ sĩ thật.

Lâm Tịch Nhan bị cho là kết hợp đôi mắt và đường nét giống Triệu Kim Mạch, thần thái và giọng nói gợi nhớ Trương Tử Phong cùng nét ngọt ngào của Điền Hi Vi. Sự pha trộn này bị mỉa mai là “gương mặt Lego phiên bản AI của Cbiz”.

﻿ ﻿ Tần Lăng Nhạc (trái) và Lâm Tịch Nhan - hai nghệ sĩ AI vừa được công ty Diệu Khách công bố dự án phim, mở mạng xã hội.

Tần Lăng Nhạc lại gây tranh luận vì tỷ lệ mũi, môi giống Trạch Tử Lộ và khí chất lạnh lùng tương tự Lương Tĩnh Khang. Cả hai làm dấy lên nghi vấn mô hình AI có sao chép người thật.

Nhiều khán giả cho rằng gương mặt hai nghệ sĩ AI là pha trộn của sao nổi tiếng, thiếu tính nguyên bản. Việc vẫn bám vào những khuôn mẫu quen thuộc là bước lùi trong công cuộc sáng tạo.

Nỗi lo phía sau

Không dừng lại ở tranh cãi về mặt thẩm mỹ, sự xuất hiện của diễn viên AI còn kéo theo nhiều vấn đề pháp. Trước đó, một số dự án phim ứng dụng công nghệ AI đã buộc phải gỡ bỏ vì nhân vật có ngoại hình quá giống nghệ sĩ ngoài đời.

Theo nhận định từ giới luật sư, nếu công chúng có thể dễ dàng liên tưởng hình ảnh AI đến một cá nhân cụ thể, nguy cơ vi phạm quyền hình ảnh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, Diệu Khách cũng bị đặt dấu hỏi về nguồn dữ liệu huấn luyện. Công ty có sử dụng hình ảnh người thật mà chưa được cho phép hay không vẫn là vấn đề chưa được làm rõ.

Những tranh luận về đạo đức công nghệ cũng được bàn luận. Nhiều ý kiến chỉ ra AI có thể mở ra những chuẩn mực sáng tạo mới, vượt qua giới hạn ngoại hình của con người. Việc lựa chọn thiết kế nhân vật theo hướng an toàn, dễ tiếp cận thị hiếu lại cho thấy sự thỏa hiệp với thị trường. Một số cảnh diễn của AI, đặc biệt là những phân đoạn thể hiện cảm xúc như khóc, dù được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, vẫn bị nhận xét là thiếu tự nhiên, chưa chạm đến cảm xúc người xem.

Lợi thế lớn nhất của diễn viên AI nằm ở chi phí sản xuất thấp. So với mô hình truyền thống, việc sử dụng nhân vật số giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách, giảm thiểu các yếu tố phát sinh như cát-xê, lịch trình hay yêu cầu cá nhân.

Chính sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật này lại làm lộ rõ hạn chế về biểu cảm còn cứng, thiếu chiều sâu và chưa tạo được sự đồng cảm. Khi yếu tố không scandal trở thành điểm mạnh để quảng bá, khán giả nhận ra diễn viên AI để lại khoảng trống về cảm xúc -thứ vốn là linh hồn của diễn xuất.

Một trong những lo ngại lớn hơn là tác động lâu dài đến hệ sinh thái ngành giải trí. Nếu AI dần thay thế các vai phụ hoặc vai nhỏ, cơ hội tích lũy kinh nghiệm của diễn viên trẻ sẽ bị thu hẹp. Điều này có thể dẫn đến sự đứt gãy trong quá trình đào tạo và phát triển thế hệ kế cận, khiến con đường trở thành ngôi sao trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thực tế cho thấy công nghệ có thể tái tạo diện mạo con người với độ chính xác cao, nhưng việc truyền tải sự sống động và cảm xúc chân thật vẫn là thách thức lớn. Một diễn viên hoàn hảo về ngoại hình chưa chắc có thể mang lại những rung động mà khán giả tìm kiếm.

Ngôi sao AI của Trung Quốc.

Dẫu vậy, cũng có quan điểm cho rằng đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Trong tương lai, ngành giải trí có thể phân hóa thành nhiều hướng đi mới như nội dung sử dụng AI, nội dung với diễn viên thật và các sản phẩm ngắn phục vụ nền tảng số. Khi đó, diễn viên con người vẫn giữ vai trò nhất định nhưng quy mô có thể thu hẹp. Một số nghệ sĩ có thể chuyển hướng sang khai thác giá trị hình ảnh cá nhân trong môi trường số, như cấp quyền sử dụng gương mặt cho các dự án AI.

Theo Sina, AI nhiều nhất chỉ có thể thay thế một số vai trò như diễn viên quần chúng không có lời thoại, các cảnh đóng thế nguy hiểm, hoặc những nhân vật vốn dĩ cần hình ảnh ảo như trong phim Dị Nhân Chi Hạ. Còn những vai diễn quan trọng, đặc biệt là các phân đoạn đòi hỏi biểu đạt cảm xúc vẫn phải do diễn viên thật đảm nhận.

"Việc tận dụng AI để giảm chi phí là điều có thể hiểu, nhưng không nên chạy theo lợi ích ngắn hạn, càng không được vượt qua ranh giới pháp lý và đạo đức. Nếu sử dụng hình ảnh người thật mà chưa được cho phép để ghép nối”trong quá trình tạo hình AI, không chỉ gây tranh cãi mà còn có nguy cơ vi phạm bản quyền. Việc chạy theo trào lưu AI một cách mù quáng, hy sinh chất lượng nghệ thuật của tác phẩm, cuối cùng sẽ khiến khán giả quay lưng", tờ Sina nhận định.