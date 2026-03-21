Ẩn số trong cuộc đua có Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi

TPO - Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 công bố danh sách đề cử ở cả hai hệ thống âm nhạc và thể thao, đồng thời mở cổng bình chọn chung cuộc từ tối 20/3. Nhiều gương mặt nổi bật như Soobin, Hòa Minzy, Nguyễn Hùng hay DTAP, Phùng Khánh Linh... cho thấy một năm sôi động của thị trường giải trí Việt.

Những nghệ sĩ "càn quét" giải thưởng

Danh sách Top 5 đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 gồm 50 đề cử trên 10 hạng mục, được lựa chọn từ vòng sơ loại kết hợp giữa bình chọn công chúng và Hội đồng chuyên môn. Trong đó, 10 quán quân vòng đầu tiên giành vé đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Ở nhóm nghệ sĩ, nhóm DTAP, Soobin, Hòa Minzy, Nguyễn Hùng là những cái tên gây chú ý khi xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng. Đây cũng là nhóm nghệ sĩ "càn quét" lễ trao giải cuối năm 2025.

DTAP dẫn đầu với 4 đề cử, nhóm nhà sản xuất này phủ sóng từ hạng mục sáng tác, sản xuất đến cả sản phẩm cá nhân (Made In Vietnam).

Soobin ghi dấu ấn với live concert All-rounder, được đánh giá cao về quy mô và chất lượng sản xuất và lọt vào đề cử Chương trình của năm. Anh còn góp mặt trong hạng mục Nam ca sĩ của năm và có sản phẩm Mục hạ vô nhân xuất hiện ở đường đua Video âm nhạc của năm. Sự đa dạng trong hoạt động từ biểu diễn, sản xuất đến hình ảnh giúp Soobin trở thành một trong những ứng viên nặng ký.

Trong khi đó, Hòa Minzy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ với bản hit Bắc Bling. Sản phẩm có mặt ở cả hai hạng mục Bài hát của năm và Video âm nhạc của năm. Không chỉ vậy, cô còn được đề cử Nữ ca sĩ của năm, khẳng định vị thế sau một năm hoạt động hiệu quả cả về chuyên môn lẫn độ phủ sóng.

Ca, nhạc sĩ Nguyễn Hùng cũng gây chú ý khi góp mặt ở nhiều hạng mục sáng tác, trong đó có Bài hát của năm với Còn gì đẹp hơn và đề cử Nhạc sĩ của năm. Năm nay, Nguyễn Hùng có hai tác phẩm hiện tượng, gặt hái thành công vang dội trên nhiều nền tảng âm nhạc.

Ở nhóm nghệ sĩ nam của năm, Quốc Thiên là ứng viên đáng chú ý bên cạnh Tùng Dương, Đức Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu. Trong khi đó, hạng mục nữ chứng kiến sự cạnh tranh giữa Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Hương Tràm và Võ Hạ Trâm.

Ẩn số Phùng Khánh Linh

Ngoài các gương mặt có tần suất đề cử cao, mùa giải năm nay còn ghi nhận những điểm nhấn đáng chú ý.

Phùng Khánh Linh tiếp tục được ghi nhận ở mảng album với Giữa một vạn người. Ca, nhạc sĩ có một năm hoạt động sôi nổi, tạo hiệu ứng mạnh với nhiều ca khúc được đón nhận. Tuy vậy cô vẫn chưa thể cầm trên tay chiếc cúp vinh danh ở các lễ trao giải cuối năm khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Phùng Khánh Linh và nhóm DTAP (phải) là những ứng cử viên sáng giá cho giải Album của năm.

Ở hạng mục Album của năm, Phùng Khánh Linh phải cạnh tranh với Phao cứu sinh (Hương Tràm), Made In Vietnam (DTAP), Cuốn phim (Thanh Lam - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Lời hẹn ước (Nguyễn Ngọc Anh).

Ngoài ra, Phùng Khánh Linh cũng ghi tên mình vào đường đua hạng mục Nhạc sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm. Giọng ca Anh là thằng tồi được xem là ẩn số khó dự đoán khi có sản phẩm tốt nhưng "vô duyên" với các giải thưởng.

Phương Mỹ Chi cũng có một năm nổi bật khi góp mặt trong đề cử Nữ ca sĩ của năm. Trong 2025, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi hát nước ngoài, là quán quân show ca nhạc Em xinh say hi.

Bên cạnh đó hạng mục Nhà sản xuất của năm, sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh, DTAP, JustaTee, SlimV, Hữu Vượng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của producer trong việc định hình thị trường concert, show ca nhạc nở rộ.

Đình Bắc và các tuyển thủ SEA Games chiếm ưu thế

Ở hệ thống Giải Thể thao Cống hiến, các đề cử năm nay tập trung vào những thành tích nổi bật tại SEA Games 33 và đấu trường châu lục.

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm ghi nhận ba đề cử tiêu biểu, gồm: đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games và vô địch U23 Đông Nam Á, đội tuyển futsal nữ lần đầu giành HCV SEA Games và đội tiếp sức 4x400 m nữ điền kinh lập kỷ lục sáu lần liên tiếp vô địch.

Ở hạng mục cá nhân, Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật khi xuất hiện ở cả Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt trẻ thể thao của năm. Cầu thủ sinh năm 2004 có một năm thi đấu thành công với loạt danh hiệu như HCV SEA Games, vô địch U23 Đông Nam Á, ASEAN Cup và danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Bên cạnh Đình Bắc, cuộc cạnh tranh còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh - người giành ba HCV SEA Games ở các nội dung điền kinh và xạ thủ Trịnh Thu Vinh với nhiều thành tích quốc tế ấn tượng.

Ở nhóm trẻ, Bùi Thị Kim Anh (điền kinh) và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là hai gương mặt triển vọng.

Bên cạnh các hạng mục chính, BTC cũng có thể trao thêm các giải phụ như Nghệ sĩ truyền cảm hứng hay Giải Ấn tượng Cống hiến nhằm tôn vinh những đóng góp đặc biệt trong năm.

Từ 20h ngày 20/3 đến hết ngày 5/4, khán giả có thể tham gia bình chọn vòng chung cuộc trên hệ thống trực tuyến. Kết quả cuối sẽ được quyết định dựa trên điểm số tổng hợp giữa bình chọn khán giả và phiếu bầu của báo chí, theo tỷ lệ 50-50.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 15/4 tại Hà Nội.