'Quỷ nhập tràng 2' vượt 100 tỷ đồng

TPO - Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, "Quỷ nhập tràng 2" cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 20/3. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Doãn Quốc Đam, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé, soán ngôi "Tài". Tuy thắng lớn về doanh thu, bộ phim vẫn gây tranh cãi khi chất lượng bị cho là chưa tương xứng với vị trí quán quân phòng vé.

Theo Box Office Vietnam, sau một tuần công chiếu, Quỷ nhập tràng 2 đã cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 20/3. Bộ phim ra mắt, nhanh chóng đánh bại Tài của Mỹ Tâm và giành vị thế số 1 phòng vé những ngày qua. Trong ngày 20/3, phim thu về hơn 3,8 tỷ đồng với hơn 43.000 vé/2.552 suất chiếu.

Sau thành công của phần một với doanh thu 149 tỷ đồng, phần 2 của Quỷ nhập tràng mở rộng câu chuyện như một dạng tiền truyện, giải thích nguồn gốc của những sự kiện kinh hoàng trước đó. Phim ngược dòng quá khứ, đưa khán giả tìm hiểu về xuất thân và cuộc sống trước khi lấy chồng của Minh Như (Khả Như).

Minh Như vốn sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu xưởng nhuộm lớn nhất nhì trong vùng nhưng lại không hạnh phúc khi sống cùng bố và bị đuổi lên thành phố. Một ngày, Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) - em gái Minh Như ngã bệnh. Minh Như bất chấp tất cả về nhà thăm em, dù vẫn bị cha xua đuổi. Từ khi Minh Như trở về, hàng loạt sự kiện kỳ dị, những cái chết ma quái ập đến.

Dù nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng nhưng Quỷ nhập tràng 2 vẫn gây tranh luận vì chất lượng. Phim bị cho là nhồi nhét nhiều tình tiết hù dọa, kịch bản lỏng lẻo, thiếu điểm nhấn. Tuy nhiên với đà phát triển này, phim tiếp tục hút khách, duy trì mức doanh thu cao trước khi loạt phim Việt khác đổ bộ.

Trong bảng xếp hạng doanh thu ngày 20/3, xếp sau Quỷ nhập tràng 2 là Đếm ngày xa mẹ - tác phẩm xoay quanh tình cảm gia đình của Hàn Quốc và Cú nhảy kỳ diệu - phim hoạt hình hóm hỉnh xoay quanh hành trình khám phá bí ẩn trong thế giới động vật của Mabel. Tài bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Trong ngày 20/3, tác phẩm của bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến thu về 1.49 tỷ đồng với 15.333 vé bán ra/647 suất chiếu.

Bộ phim kinh dị Bus: Chuyến xe một chiều ra mắt cùng thời điểm với Quỷ nhập tràng 2 xếp vị trí thứ 6 trong bảng doanh thu ngày. Phim thu về hơn 337 triệu đồng với gần 4.000 vé.