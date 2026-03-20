BTS tạo cơn địa chấn, làm tê liệt mạng xã hội

TPO - BTS chính thức tái xuất, "càn quét" doanh thu triệu bản chỉ sau 10 phút và khiến mạng xã hội toàn cầu tê liệt với MV chủ đề "Swim". Không chọn giải pháp an toàn với những bản pop bóng bẩy, BTS trở lại đầy ngông cuồng và thử nghiệm trong album "Arirang".

Mạng xã hội "tê liệt" vì BTS

11h ngày 20/3, BTS trở lại với bản tình ca lãng mạn trong MV ca khúc chủ đề mang tên Swim.

Là bài hát chủ đề nằm trong album phòng thu thứ 5 rất được mong đợi mang tên Arirang, Swim mang đến màu sắc âm nhạc điềm đạm và tối giản hơn, xoay quanh chủ đề về sự "đắm mình" trong tình yêu. Ca khúc là sự hòa quyện tinh tế giữa chất nhạc Alternative Pop với âm hưởng Lo-fi Synth, kết hợp cùng tiếng Bass và nhịp điệu ghi-ta điện.

MV Swim của BTS. Video: HYBE.

MV có sự góp mặt của cả 7 thành viên BTS cùng nữ diễn viên người Mỹ Lili Reinhart. Trong MV, hai bên tồn tại ở những chiều không gian và thời gian khác nhau, luôn khao khát tìm thấy nhau, một tinh thần tương đồng với ý nghĩa của bản dân ca truyền thống Hàn Quốc Arirang.

Tờ The Hollywood Reporter nhận xét Swim là phát súng trực diện. Ca khúc Synth-pop gây nghiện mà không gây choáng ngợp, hứa hẹn sớm càn quét các bảng xếp hạng radio. "Nếu nửa đầu album nói về bản sắc văn hóa, thì Swim là cú nhảy thẳng vào quyết tâm tiến về phía trước, thể hiện tình yêu mãnh liệt với cuộc sống mà họ đã nỗ lực không ngừng để đạt được", The Hollywood Reporter nhận định. RM là người viết lời chính cho ca khúc.

Đúng như dự đoán, màn trở lại của BTS đã tạo nên "cơn địa chấn" trên bản đồ âm nhạc thế giới, khiến các nền tảng mạng xã hội gần như "tê liệt".

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục, nhóm đã thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Về mảng nhạc số tại Hàn Quốc, ca khúc chủ đề Swim leo thẳng vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Melon 5 Phút ngay khi vừa phát hành.

Trên hệ thống Hanteo, album Arirang cán mốc 1 triệu bản chỉ sau vỏn vẹn 10 phút. Thành tích này đưa BTS trở thành nghệ sĩ có album đạt danh hiệu triệu bản nhanh nhất trong lịch sử Kpop.

Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, album chỉ mất 12 phút để nhận chứng nhận 3X Vàng trên QQ Music. Đồng thời, MV Swim cũng ghi nhận con số hiển thị ấn tượng với 3 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 15 phút đầu công chiếu.

Sự trở lại của những "kẻ nổi loạn"

BBC nhận xét BTS hoàn toàn có thể chọn giải pháp an toàn. Trước khi tạm nghỉ, nhóm đã dần định hình phong cách với những bản retro-disco bóng bẩy, lung linh như Dynamite hay Butter - những ca khúc được thiết kế để chiều lòng những người nghe nhạc vốn thấy phong cách của Bruno Mars quá gai góc. Những bản hit radio chắc chắn thành công đó đã củng cố vị thế của BTS là nhóm nhạc Kpop lớn nhất hành tinh, đặc biệt là tại các thị trường nói tiếng Anh.

Nhóm đã từng phải hy sinh năng lượng "máu lửa" của những ca khúc thời kỳ đầu như Am I Wrong. Ca khúc này Suga thẳng thừng chỉ trích một quan chức Hàn Quốc từng có phát ngôn coi thường người dân.

BTS đã thắp lại ngọn lửa đó.

15 phút mở đầu của album Arirang gồm 14 bài mang nguồn năng lượng nổi loạn, đậm chất rap của album Dark & Wild (2014). "Đừng đứng quá gần lửa", họ cảnh báo trong FYA - bản nhạc Jersey Club tối tăm đầy mê hoặc với những tiếng synth gầm rú.

Body to body mở màn đầy bùng nổ với sự kết hợp giữa Pop-rap và các yếu tố dân ca của bài hát Arirang. Đây là màn dạo đầu hoàn hảo cho các buổi hòa nhạc lớn. Ca khúc có sự tham gia sản xuất của Diplo và Ryan Tedder.

Hooligan cũng táo bạo không kém, với phần nhịp điệu được xây dựng từ âm thanh của tiếng mài dao và những đoạn đàn dây kịch tính, dẫn dắt người nghe vào điệp khúc giọng giả thanh (falsetto).

Được sản xuất bởi nhạc sĩ người Tây Ban Nha El Guincho, người đứng sau những bản phối tiên phong của Rosalía và Charli XCX, ca khúc này cho thấy BTS đang quay trở lại cội nguồn, "ngông cuồng một lần nữa" trong khi vẫn khẳng định vị thế thống trị toàn cầu.

"Đây là tầm cỡ quốc tế, hãy làm cho nó trở nên không thể nào quên", nhóm tuyên bố. Truyền thông nước ngoài nhận định đây giống như bản tuyên ngôn cho màn tái xuất của BTS.

Chuyển tiến đến bài hát chủ đề là đoạn dạo (interlude) kéo dài hơn 1 phút với tiếng chuông vang vọng. Đây là khoảng nghỉ cần thiết trước khi bước sang nửa sau đầy cảm xúc của album.

Khép lại album, Into the Sun là ví dụ điển hình nhất cho thông điệp của Arirang: Nhìn về quá khứ để bước tới tương lai.

Arirang chắc chắn là album thử nghiệm nhất của BTS từ trước đến nay. Nửa đầu danh sách bài hát mang đậm chất Hip-hop, trong khi những ca khúc như FYA, chất Rock trong Merry Go Round hay Grunge trong Like Animals cho thấy những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của 7 chàng trai.

Vào ngày 21/3, BTS khởi động chuyến lưu diễn thế giới cháy vé gồm 82 đêm diễn bằng buổi hòa nhạc miễn phí tại Seoul. Dự kiến sẽ có hơn 250.000 người hâm mộ tham dự trực tiếp và buổi diễn sẽ được phát sóng trực tuyến trên Netflix tới hơn 190 quốc gia.

Khi chuyến lưu diễn kết thúc vào năm 2027, BTS được dự đoán sẽ tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ USD. Một số ước tính táo bạo hơn còn cho rằng họ sẽ vượt qua con số 2 tỷ USD ấn tượng từ tour diễn Eras Tour của Taylor Swift. Sức hút lớn đến mức Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã gửi thư cho chính phủ Hàn Quốc để mong muốn BTS biểu diễn thêm nhiều đêm nhạc hơn tại quốc gia này.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã "lưu trước" (pre-save) album thứ mười của nhóm - Arirang - hơn 5 triệu lần trên Spotify, con số cao nhất mà một nhóm nhạc Kpop từng đạt được. Cổ phiếu của HYBE, công ty chủ quản của nhóm, cũng tăng vọt trong sự kỳ vọng vào đợt phát hành này.