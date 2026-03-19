'Quỷ nhập tràng 2' - hù dọa lê thê

TPO - "Quỷ nhập tràng" - thương hiệu kinh dị Việt ăn khách nhất - đang trên đà tiến nhanh tới cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau một tuần công chiếu. Tuy nhiên, ở một tác phẩm kinh dị, thứ người xem chờ đợi hẳn phải là một lời giải hoặc cách thức trấn yểm ma quỷ, thay vì giải quyết mọi việc bằng cách đấm đá tay đôi với thế lực tâm linh để cố gắng che lấp kịch bản lỏng lẻo.

Chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 - tác phẩm có sự góp mặt của Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Doãn Quốc Đam - nhanh chóng soán ngôi đầu phòng vé từ Tài của Mỹ Tâm. Một tuần ra mắt, phim thu 92 tỷ đồng (tính đến chiều 19/3) và xây chắc vị trí đứng đầu bảng doanh thu ngày. Hai ngày cuối tuần, phim kinh dị của đạo diễn Pom Nguyễn được dự đoán dễ dàng chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm đang trên đà thắng lớn nhờ đánh trúng thị hiếu ưa kinh dị của khán giả Việt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một kịch bản chất lượng, chắc tay.

Có gì ngoài máu me, hù dọa suốt 120 phút?

Sau thành công của phần một với doanh thu 149 tỷ đồng, phần 2 của Quỷ nhập tràng tiếp tục mở rộng câu chuyện như một dạng tiền truyện, giải thích nguồn gốc của những sự kiện kinh hoàng trước đó. Phim dễ bắt nhịp hơn với khán giả đã xem phần một.

Ngược dòng quá khứ, phim quay về xuất thân và cuộc sống trước khi lấy chồng của Minh Như (Khả Như). Minh Như vốn sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu xưởng nhuộm lớn nhất nhì trong vùng nhưng lại không hạnh phúc khi sống cùng bố và bị đuổi lên thành phố.

Một ngày, Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) - em gái Minh Như ngã bệnh. Minh Như bất chấp tất cả về nhà thăm em, dù vẫn bị cha xua đuổi. Từ khi Minh Như trở về, hàng loạt sự kiện kỳ dị, những cái chết ma quái ập đến. Sau phần đầu còn nhiều câu hỏi để ngỏ và cái kết gây hụt hẫng, ý tưởng xây dựng phần tiền truyện là hướng đi thông minh của nhà sản xuất.

Phim tạo được không khí căng thẳng từ những phút đầu tiên. Thông thường, phim kinh dị sẽ tăng dần yếu tố hù dọa ở nửa sau và cuối phim, nhưng Quỷ nhập tràng 2 xác định dùng những pha hù dọa nặng đô ngay từ đầu. Chất kinh dị trong phim được nâng cấp với nhãn T18, đầy đủ jump-scare đặc trưng, cùng yếu tố body horror (kinh dị thể xác) khá nặng đô.

Tuy nhiên, nhồi quá nhiều tình tiết ghê rợn từ đầu phim thực chất là con dao hai lưỡi. Điều này có thể khiến khán giả giật mình thon thót và tập trung khi vừa vào rạp, nhưng dễ xao nhãng và bớt dần nỗi sợ ở phần cuối.

Tác phẩm lần này của Pom Nguyễn không có gì ngoài những pha hù dọa, máu me. Cốt truyện đáng lẽ phải được xây chắc tay hơn phần một để làm đúng vai trò tiền truyện, nhưng đáng tiếc còn lỏng lẻo và kém hấp dẫn hơn. Vì thế, cốt truyện hơn 120 phút thách thức sự kiên nhẫn của số đông khán giả. Minh Như là "chìa khóa" của những lời nguyền quỷ dị trong phim, nhưng nhân vật này gần như biến mất suốt một nửa thời lượng. Mỹ Ngọc - được xây dựng từ đầu như một nhân vật then chốt - lại nhận cái kết lãng xẹt khó tin.

Mạch phim của Quỷ nhập tràng 2 để lại quá nhiều khoảng hở chưa được khai thác kỹ, hoặc giải đáp rất hời hợt ở cuối, như chuyện tình giữa Minh Như và Quang (Quang Tuấn), mối quan hệ giữa hai chị em Như và Ngọc sau nhiều năm xa cách. Những nhân vật trong phim lần lượt chết bất thường nhưng dường như cả gia đình Minh Như đều phản ứng rất bình thản. Cách con quỷ lấy mạng Mỹ Ngọc hay gia nhân trong xưởng dệt cũng thiếu thuyết phục. Tiếng cửa kẽo kẹt, gió thổi, đèn tắt vốn đã quá cũ cho một bộ phim kinh dị, nhưng vẫn được nhà sản xuất lặp đi lặp lại.

Kịch bản phim nhiều kẽ hở.

Dù những cảnh máu me hay tạo hình ma quỷ được làm khá kỹ, phim vẫn còn những tình tiết vụng như cảnh bay lượn "bất thường" của Mỹ Ngọc sau khi bị nhập, những màn đấu võ tay đôi của Minh Như với thế lực tà ác. Ở một tác phẩm kinh dị, thứ người xem chờ đợi hẳn phải là một lời giải hoặc cách thức trấn yểm ma quỷ, thay vì giải quyết mọi việc bằng cách đấm đá tay đôi với thế lực tâm linh.

Vân Dung hài hước, Quang Tuấn lu mờ

Mặt bằng diễn xuất của các diễn viên trong Quỷ nhập tràng 2 không tệ, nhưng chưa đủ bứt phá. Ngọc Hương dù nỗ lực nhưng chưa đủ sức cân vai cô gái bị ma quỷ đoạt xác. Tạo hình quá nặng minh họa của Ngọc Hương từ đầu phim cũng khiến diễn xuất của nữ diễn viên bị đóng khung. Nhân vật bị ma ám không nhất thiết phải rập khuôn trong chiếc váy trắng thướt tha hay mái tóc đen rũ rượi.

Mỹ Ngọc sau khi bị nhập lại trở nên la hét, hung dữ một cách cường điệu. Ở những cảnh phải thể hiện nỗi sợ hay bộc lộ tình cảm với chị gái, với bố, Mỹ Ngọc còn non nớt, thiếu chiều sâu. Chi tiết đáng khen cho Ngọc Hương có lẽ là cảnh ăn lươn sống khá táo bạo.

Khả Như làm tốt ở vai Minh Như. Tình cảm giữa Minh Như và em gái Mỹ Ngọc gần như là điểm chạm cảm xúc lớn nhất của phim. Tuy nhiên, điểm yếu của Khả Như vẫn là biểu cảm khuôn mặt có phần hung dữ, nên những cảnh tình cảm với em gái chỉ dừng ở mức đủ hoàn thành nhiệm vụ, không đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của người xem.

Quang Tuấn ở phần phim này dường như lùi về sau khá nhiều để nhường đất diễn cho Ngọc Hương và Minh Như. Đầu phim, nhân vật Quang gần như lu mờ. Nếu đạo diễn khai thác thêm chi tiết Quang tìm hiểu về cái chết của người thân, nhân vật của Quang Tuấn chắc chắn có thêm đất dụng võ.

Diễn viên hài Vân Dung có lẽ là người được chú ý hơn cả sau 120 phút phim. Vân Dung tiết chế rất nhiều nét diễn đậm chất kịch để vào vai dì Hồng đầy hài hước nhưng cũng rất tình cảm, sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Dì Hồng dường như cũng là nhân vật tỉnh táo và có diễn biến tâm lý logic nhất phim. Không phải ngẫu nhiên mà cảnh diễn viên Vân Dung cầm trái xoài vào phòng Mỹ Ngọc lại viral trên mạng xã hội. Vân Dung chứng minh được vì sao một diễn viên hài lại liên tục được đạo diễn phim kinh dị ưu ái.