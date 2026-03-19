Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đòn bất ngờ của Phùng Khánh Linh

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba ngày trước live concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) dự kiến thu hút khoảng 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh tung ca khúc "Giả vờ". Nữ ca sĩ nói đây là ca khúc mở đầu cảm xúc cho toàn bộ dự án, đồng thời là lời cảm ơn cho việc đêm nhạc sold out vé sau 10 phút mở bán.

Đòn bất ngờ

Ba ngày trước live concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) dự kiến thu hút khoảng 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh tung ca khúc mới mang tên Giả vờ. Đây là bonus track nằm ngoài album Giữa một vạn người, nhưng được nữ ca sĩ đặt ở vị trí mở đầu về mặt cảm xúc cho toàn bộ dự án.

Việc tung nhạc ngay sát thời điểm concert không phải điều mới, nhưng cách Phùng Khánh Linh triển khai cho thấy sự tính toán.

Hình ảnh mái tóc bạch kim quen thuộc của Phùng Khánh Linh trong sản phẩm mới.

Giả vờ không đi theo hướng cao trào hay dễ viral, ca khúc giữ nhịp chậm, tập trung vào sự “phủ nhận”, giai đoạn người ta bắt đầu đối diện mất mát. Nữ ca sĩ tung chiêu, muốn khán giả đến xem show phải chuẩn bị cảm xúc trước khi đến sân khấu thưởng thức live concert.

Ngoài việc "đánh úp" khán giả, Phùng Khánh Linh cho biết Giả vờ là sản phẩm tri ân khán giả, sau khi toàn bộ vé của hai đêm concert đều cháy vé sau 10 phút.

Đây là lần đầu Phùng Khánh Linh tổ chức live concert, nhưng đã thành công bán được tổng 4.000 vé. Việc đặt tên chương trình là Giữa một vạn show, là cách nữ ca sĩ khẳng định thành công của album Giữa một vạn người trong năm 2025.

Thành quả ấn tượng sau 10 năm đi hát

Nhìn lại hành trình của Phùng Khánh Linh, con đường của nữ ca sĩ từ Giọng hát Việt mùa 3 đến nay được cho là chậm mà chắc. 10 năm qua, phần lớn toàn bộ sản phẩm đều do nữ ca sĩ tự sáng tác, làm album, định hình màu sắc riêng. Hai album YesteryearCitopia giúp cô có chỗ đứng về chuyên môn, nhưng chưa tạo độ lan tỏa lớn.

Phải đến Giữa một vạn người, cái tên Phùng Khánh Linh mới thực sự bước ra vùng an toàn. Album vừa có cá tính, lại giúp cô tiếp cận nhiều khán giả đại chúng. Năm 2025, nữ ca sĩ phủ sóng và được đề cử nhiều giải thưởng lớn giữa cơn lốc anh trai, chị đẹp, em xinh và nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Cô nhận đề cử Album của năm tại Làn Sóng Xanh, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử của WeChoice Awards. Ở một số hệ thống giải thưởng khác, cô được gọi tên ở nhiều hạng mục, trong đó có “Nữ ca sĩ được yêu thích”.

Phùng Khánh Linh có một năm thành công với Giữa một vạn người.

Bên cạnh đó, việc thể hiện ca khúc chủ đề của phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, dự án được quan tâm thời gian qua tiếp tục giúp cô giữ sức nóng.

Hai ca khúc Em đauƯớc anh tan nát con tim còn được một số khán giả cho là "đi đâu cũng nghe nhạc Phùng Khánh Linh", có độ nhận diện cao trên bản đồ nhạc Việt. Bước sang năm 2026, nữ ca sĩ mở màn ấn tượng khi góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Cống hiến ở ba hạng mục quan trọng Nữ ca sĩ của năm, Album của năm và Nhạc sĩ của năm.

Điều quan trọng là Phùng Khánh Linh vẫn giữ được màu sắc alternative/indie trong các sản phẩm, dù có điều chỉnh vừa đủ để dễ tiếp cận khán giả đại chúng. Việc tổ chức live concert riêng và sold out trong 10 phút được fan gọi là "xứng đáng" sau 10 năm miệt mài theo đuổi âm nhạc, định hình phong cách riêng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục