Đòn bất ngờ của Phùng Khánh Linh

TPO - Ba ngày trước live concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) dự kiến thu hút khoảng 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh tung ca khúc "Giả vờ". Nữ ca sĩ nói đây là ca khúc mở đầu cảm xúc cho toàn bộ dự án, đồng thời là lời cảm ơn cho việc đêm nhạc sold out vé sau 10 phút mở bán.

Ba ngày trước live concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) dự kiến thu hút khoảng 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh tung ca khúc mới mang tên Giả vờ. Đây là bonus track nằm ngoài album Giữa một vạn người, nhưng được nữ ca sĩ đặt ở vị trí mở đầu về mặt cảm xúc cho toàn bộ dự án.

Việc tung nhạc ngay sát thời điểm concert không phải điều mới, nhưng cách Phùng Khánh Linh triển khai cho thấy sự tính toán.

Hình ảnh mái tóc bạch kim quen thuộc của Phùng Khánh Linh trong sản phẩm mới.

Giả vờ không đi theo hướng cao trào hay dễ viral, ca khúc giữ nhịp chậm, tập trung vào sự “phủ nhận”, giai đoạn người ta bắt đầu đối diện mất mát. Nữ ca sĩ tung chiêu, muốn khán giả đến xem show phải chuẩn bị cảm xúc trước khi đến sân khấu thưởng thức live concert.

Ngoài việc "đánh úp" khán giả, Phùng Khánh Linh cho biết Giả vờ là sản phẩm tri ân khán giả, sau khi toàn bộ vé của hai đêm concert đều cháy vé sau 10 phút.

Đây là lần đầu Phùng Khánh Linh tổ chức live concert, nhưng đã thành công bán được tổng 4.000 vé. Việc đặt tên chương trình là Giữa một vạn show, là cách nữ ca sĩ khẳng định thành công của album Giữa một vạn người trong năm 2025.

Thành quả ấn tượng sau 10 năm đi hát

Nhìn lại hành trình của Phùng Khánh Linh, con đường của nữ ca sĩ từ Giọng hát Việt mùa 3 đến nay được cho là chậm mà chắc. 10 năm qua, phần lớn toàn bộ sản phẩm đều do nữ ca sĩ tự sáng tác, làm album, định hình màu sắc riêng. Hai album Yesteryear và Citopia giúp cô có chỗ đứng về chuyên môn, nhưng chưa tạo độ lan tỏa lớn.

Phải đến Giữa một vạn người, cái tên Phùng Khánh Linh mới thực sự bước ra vùng an toàn. Album vừa có cá tính, lại giúp cô tiếp cận nhiều khán giả đại chúng. Năm 2025, nữ ca sĩ phủ sóng và được đề cử nhiều giải thưởng lớn giữa cơn lốc anh trai, chị đẹp, em xinh và nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Cô nhận đề cử Album của năm tại Làn Sóng Xanh, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử của WeChoice Awards. Ở một số hệ thống giải thưởng khác, cô được gọi tên ở nhiều hạng mục, trong đó có “Nữ ca sĩ được yêu thích”.

Phùng Khánh Linh có một năm thành công với Giữa một vạn người.

Bên cạnh đó, việc thể hiện ca khúc chủ đề của phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, dự án được quan tâm thời gian qua tiếp tục giúp cô giữ sức nóng.

Hai ca khúc Em đau và Ước anh tan nát con tim còn được một số khán giả cho là "đi đâu cũng nghe nhạc Phùng Khánh Linh", có độ nhận diện cao trên bản đồ nhạc Việt. Bước sang năm 2026, nữ ca sĩ mở màn ấn tượng khi góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Cống hiến ở ba hạng mục quan trọng Nữ ca sĩ của năm, Album của năm và Nhạc sĩ của năm.

Điều quan trọng là Phùng Khánh Linh vẫn giữ được màu sắc alternative/indie trong các sản phẩm, dù có điều chỉnh vừa đủ để dễ tiếp cận khán giả đại chúng. Việc tổ chức live concert riêng và sold out trong 10 phút được fan gọi là "xứng đáng" sau 10 năm miệt mài theo đuổi âm nhạc, định hình phong cách riêng.