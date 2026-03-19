Ông vua phòng vé

Minh Vũ

TPO - Thẩm Đằng hiện là cái tên bảo chứng doanh thu và chất lượng phim tốt nhất tại Trung Quốc. Nhưng để có được thành công như hôm nay, nam diễn viên từng rất chật vật.

Trang 163 đưa tin Thẩm Đằng đã trở thành diễn viên đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của màn ảnh Hoa ngữ đạt tổng doanh thu phòng vé 40 tỷ NDT. Nam diễn viên đạt được thành tích này chỉ trong khoảng 11 năm kể từ khi bắt đầu nổi tiếng với Goodbye Mr.Loser (2015), tác phẩm đánh dấu chuỗi thành tích phòng vé tỷ NDT của Thẩm Đằng. Kể từ đó đến nay, mỗi tác phẩm Thẩm Đằng tham gia đều thành công vang dội, giúp anh trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón, khán giả yêu thích.

Thẩm Đằng là diễn viên duy nhất tại Trung Quốc đạt tổng doanh thu 40 tỷ NDT.

Từ diễn viên bán 7 vé mỗi ngày

Thẩm Đằng sinh năm 1979, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân. Nam diễn viên lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ năm hai đại học, Thẩm Đằng đã rất nổi tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài đẹp như nam thần. Những tưởng với tài năng của Thẩm Đằng cùng vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp của anh sẽ rất suôn sẻ nhưng thực tế Thẩm Đằng đã mất 10 năm vô danh khốn khó trước khi thành công.

Theo đó, sau khi bước ra từ trường nghệ thuật quân đội, Thẩm Đằng xin vào đoàn hài kịch Happy Twist, tuy nhiên, khán giả lại cho rằng nam diễn viên quá điển trai khó có thể gây cười, khiến họ chẳng còn quan tâm đến nội dung, điều này gây cản trở trải nghiệm xem kịch.

Để phục vụ người xem và đóng kịch tốt hơn, Thẩm Đằng chấp nhận phá hủy nhan sắc, tăng hàng chục cân trở thành chàng béo dễ thương. Đây có lẽ là quyết định mạo hiểm đầy nguy cơ vì đánh mất ngoại hình, Thẩm Đằng sẽ chỉ có thể gắn bó với hài kịch, khó tham gia vào các thể loại phim khác.

Không những vậy, đoàn kịch của Thẩm Đằng còn kinh doanh không tốt. Có những ngày, họ chỉ bán được 7 vé xem, thậm chí, có nhiều lần khán giả chê bai nội dung vở kịch không đủ xuất sắc, yêu cầu đoàn kịch phải trả lại vé. Thẩm Đằng nhớ lại thời điểm anh đứng trong tuyết để trả lại tiền vé cho khán giả: "Khi đó không biết khổ, chỉ cảm thấy thật lạnh".

Dù đã tốt nghiệp nhưng do công việc bấp bênh, Thẩm Đằng thường xuyên phải nhận trợ cấp từ cha mẹ và chị gái. Nam diễn viên từng chia sẻ anh không ngờ bản thân lại trở thành đứa con ăn bám cha mẹ cho tới khi 30 tuổi. Đây là kiểu người mà anh ghét nhất.

Không muốn sự nghiệp mãi dậm chân tại chỗ, Thẩm Đằng và các đồng nghiệp trong nhóm Happy Twist đã viết kịch bản và gõ cửa từng công ty sản xuất phim ảnh để xin tài trợ. Nhưng phần lớn thời gian, họ bị đối xử lạnh nhạt, "sập cửa trước mặt" vì cả Thẩm Đằng, Mã Lệ hay Ngải Luân đều là những diễn viên không có ngoại hình đẹp, tuổi tác cũng không còn trẻ trung. Các nhà sản xuất cho rằng nhóm của họ sẽ khó có cơ hội thành công trên con đường diễn xuất. Mãi đến năm 2015, khi bộ phim Goodbye Mr.Loser (Chàng ngốc đổi đời) đại thắng phòng vé với 1,14 tỷ NDT, Thẩm Đằng mới thăng hoa trong sự nghiệp.

10 năm đầu sự nghiệp, Thẩm Đằng từng rất chật vật.

Đến vị thế độc tôn

Sau Goodbye Mr.Loser, những năm tiếp theo, Thẩm Đằng liên tiếp có tác phẩm gây tiếng vang doanh thu "khủng" gồm Never Say Die (2017, 2,2 tỷ NDT), Hello Mr. Billionaire (2018, 2,55 tỷ NDT), Crazy Alien (2019, 2,1 tỷ NDT) và Pegasus (2019, 1,7 tỷ NDT).

Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Năm 2021, Thẩm Đằng tham gia dự án Xin chào, Lý Hoán Anh là hiện tượng phòng vé Trung Quốc, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 5,3 tỷ NDT (hơn 848 triệu USD). Mãn Giang Hồng thu về 4,544 tỷ NDT là quán quân mùa phim Tết 2023.

Phim của Thẩm Đằng từng nhiều lần là quán quân phòng vé.

Bộ phim Phi trì nhân sinh 2 đạt doanh thu 3,3 tỷ NDT, điểm Douban 7,7/10 là á quân mùa phim Tết 2024. Bên cạnh đó, dự án Độc hành mặt trăng đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT là quán quân phòng vé mùa hè 2023. Tháng 7/2024, bộ phim Bắt búp bê (Trảo oa oa) cũng thu về tới 3,3 tỷ NDT. Theo QQ, Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bộ phim Phi trì nhân sinh 3 đạt doanh thu hơn 4,25 tỷ NDT, chiếm khoảng 50% tổng doanh thu các phim cùng chiếu dịp, lọt vào top 10 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc. Dù đối thủ là các ngôi sao như Ngô Kinh, Trương Nghệ Mưu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long... cũng không ai có khả năng đánh bại Thẩm Đằng.

Chỉ cần nghe tên Thẩm Đằng, khán giả Trung Quốc sẵn lòng tranh nhau bỏ tiền vé.

Thẩm Đằng hiện tại có số tài sản khủng lên tới hàng trăm triệu USD. Nam diễn viên có tới 3 căn hộ tại Bắc Kinh, đầu tư thêm bất động sản tại Hà Nam, Thượng Hải, Trung Quốc.

Thù lao đóng phim của Thẩm Đằng rơi vào khoảng 60 triệu NDT với mỗi dự án. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn là thành viên không thể thiếu của show giải trí ăn khách Vương bài đối vương bài với cát-xê khoảng 40 triệu NDT cho mỗi mùa.

Bên cạnh đó, Thẩm Đằng còn là gương mặt được các thương hiệu ưa thích. Nam diễn viên báo giá 15 triệu NDT/2 năm cho mỗi hợp đồng quảng cáo và khoảng 2 triệu NDT thù lao tham gia sự kiện. Thẩm Đằng còn ghi âm những lời chúc, chỉ với 2-3 phút ngắn ngủi, anh kiếm được 200.000 NDT (29.000 USD).

Theo iFeng, tại Trung Quốc, địa vị của diễn viên hài thấp hơn so với các đồng nghiệp vì không ai muốn bị gán mác "diễn viên hài" mà chỉ muốn là "diễn viên đi đóng phim hài". Thế nhưng, Thẩm Đằng là ngoại lệ vì thực lực và duyên khán giả của anh rất cao.

Thẩm Đằng là "vua phòng vé", "vua hài Trung Quốc" thế hệ mới.

Bên cạnh đó, Thẩm Đằng cũng là ngôi sao hiếm có, dù tham gia nhiều show giải trí cũng không bị khán giả ghét bỏ, cảm thấy nhàm chán. Trong khi đó, những nghệ sĩ như Đặng Siêu, Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Lỗi, Hoàng Bột... vì tham gia các chương trình thực tế mà sự nghiệp điện ảnh lụi tàn.

#Thẩm Đằng #Phi trì nhân sinh #Chàng ngốc đổi đời #Độc hành mặt trăng #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

