Quyết định thay đổi giới giải trí

TPO - Trong nhiều năm qua, cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa các diễn viên Trung Quốc diễn ra gay gắt, buộc các cấp quản nghệ thuật phải vào cuộc.

Theo Sohu, mới đây tại Hội nghị công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc 2026 tổ chức ở Thâm Quyến, Cục trưởng Cục Quản lý phim truyền hình thuộc Tổng cục Phát thanh - Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA) Phùng Thắng Dũng đã nói về tình trạng tranh giành "phiên vị" dẫn đến những lùm xùm làm xáo trộn môi trường làm việc trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tại giới giải trí Trung Quốc, thứ tự giới thiệu tên diễn viên (gọi là phiên vị) tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Phiên vị cũng thể hiện tầm quan trọng của vai diễn, thời lượng diễn, vì vậy đội ngũ đứng sau các diễn viên luôn tranh thủ để lấy được phiên vị cao nhất.

Theo Sohu, việc tranh giành phiên vị hiện tại biến tướng theo nghĩa tiêu cực, các công ty quản lý nghệ sĩ, người hâm mộ đều dùng nhiều chiêu trò hạ bệ đối phương để tranh giành lợi thế, do đó diễn ra nhiều cuộc chiến trên mạng xã hội.

Các nghệ sĩ tranh giành quyền lợi tới mức tạo ra nhiều cuộc chiến trên MXH.

Trước khi đoàn phim công bố danh sách diễn viên, người hâm mộ các ngôi sao liên tục đưa ra các bảng so sánh thành tích, độ nổi tiếng để tranh giành phiên vị. Ngay cả công ty quản lý diễn viên cũng ngầm thúc đẩy tình trạng hỗn loạn này.

Ví dụ đoàn phim Trục ngọc do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính, hai bên nghệ sĩ đều không chấp nhận việc mình đứng sau đối phương, việc tranh cãi kéo dài hàng tháng trời, thậm chí dù phim đã khai máy được hai tháng vẫn chưa ngã ngũ. Từ đó, nhiều phương tiện truyền thông lớn đã đứng ra chỉ trích tình trạng tranh giành phiên vị đáng xấu hổ này.

Theo Cục trưởng Phùng Thắng Dũng, việc sắp xếp thứ tự diễn viên cần được chấn chỉnh và chuẩn hóa. Do đó, phía Cục quản lý đã đưa ra giải pháp "phiên vị sẽ được sắp xếp dựa trên thứ tự số nét trong họ của tên thật diễn viên", càng ít nét càng được xếp trước.

Đến ngày 16/3, bộ phim cổ trang Tư cung lệnh do Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi khai máy, tên của Đinh Vũ Hề được đặt trước Tống Tổ Nhi. Theo Sohu, Tống Tổ Nhi có thành tích phim ảnh tốt hơn, độ nổi tiếng cao hơn Đinh Vũ Hề, tuy nhiên cô từng vướng lùm xùm trốn thuế, vì vậy đoàn phim đã quyết định để hai người có phiên vị ngang nhau. Theo quy định mới từ NRTA, tên của Đinh Vũ Hề ít nét hơn nên sẽ xếp trước.

Các diễn viên giờ đây không dám tranh giành phiên vị, làm trái quy định của cục quản lý nghệ thuật.

Giới phân tích nhận định quy định mới chủ yếu dành cho các tác phẩm ngôn tình, khi nam nữ chính có độ nổi tiếng ngang bằng nhau, dẫn đến những cuộc tranh giành phiên vị. Với những ngôi sao có địa vị cao vượt bậc, có khả năng gánh vác dự án như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, họ vẫn được nhà sản xuất ưu ái dẫn đầu dàn diễn viên.