Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau video cãi vã với tài xế công nghệ

TPO - Sau khi đoạn video ghi lại tranh cãi giữa một hành khách và tài xế công nghệ lan truyền trên mạng xã hội, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng nhận lỗi, gửi lời xin lỗi và mong muốn khép lại sự việc.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn video đang gây chú ý. Anh thừa nhận đã có hành vi và lời nói thiếu kiểm soát trong tình trạng say rượu.

"Tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".

Nhạc sĩ Minh Khang.

Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, đây vốn là sự việc cá nhân giữa anh và tài xế trong một chuyến đi. Đoạn video từ camera hành trình đã bị đăng tải công khai lên mạng xã hội ngay trong đêm, khiến câu chuyện nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào anh và gia đình. Vì vậy anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.

"Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy", Minh Khang lên tiếng.

Nhạc sĩ mong câu chuyện dừng lại để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên ô tô liên tục lớn tiếng, yêu cầu tài xế đi theo ý mình, kèm theo nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí có lúc dọa đánh. Nhiều người nhận xét ngoại hình và giọng nói trong clip giống nhạc sĩ Minh Khang, từ đó tên anh bắt đầu được nhắc đến rộng rãi.

Hình ảnh từ clip gây xôn xao.

Theo thông tin từ tài xế N.T.H., người đăng tải video, sự việc xảy ra ngày 11/3 tại TPHCM khi anh đang chở khách đặt xe qua ứng dụng. Vị khách được cho là trong tình trạng say rượu, ban đầu ngủ trên xe, sau đó tỉnh dậy và liên tục thúc giục tài xế đi thẳng, dẫn đến tranh cãi.

Cùng thời điểm, trang cá nhân của nam nhạc sĩ và vợ - siêu mẫu Thúy Hạnh - đều khóa phần bình luận. Theo ghi nhận từ Google Trends, lượng tìm kiếm từ khóa liên quan đến Minh Khang tăng mạnh trong thời gian ngắn sau khi clip lan truyền.

Hôm 17/3, nam tài xế cho biết đã nhận hai cuộc gọi từ hãng xe công nghệ thông báo có hành khách khiếu nại việc anh làm lộ thông tin cá nhân, liên quan đến đoạn video cuộc trò chuyện với Minh Khang.

Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh.

Anh nói mình vốn ít dùng mạng xã hội, chỉ mới đăng video ghi lại hành trình chạy xe và không ngờ clip lan truyền mạnh. Sau phản ánh từ khách, hãng yêu cầu gỡ video. Tuy nhiên trước khi kịp ẩn, anh nhận email thông báo tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng và từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế cùng con gái.