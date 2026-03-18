Tâm điểm chế giễu

TPO - Việc ba lần nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Academy Awards đã đưa Timothée Chalamet vào nhóm diễn viên trẻ hiếm hoi đạt thành tích này, dù tượng vàng vẫn chưa gọi tên anh. Ở mùa giải 2026, bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn gây chú ý bởi những tranh cãi liên quan đến phát ngôn cá nhân. Sau mùa giải lần này, giới chuyên môn cũng bắt đầu đưa ra nhiều nhận định về tương lai của “chàng thơ nước Pháp” trong hành trình chinh phục tượng vàng.

Bài học cho chàng thơ

Tờ The Hollywood Reporter nhận định nam diễn viên Timothée Chalamet là tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra vào tối 15/3 (giờ địa phương). Timothée Chalamet được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong bộ phim Marty supreme của đạo diễn Josh Safdie.

Tác phẩm do hãng A24 sản xuất, trong đó Timothée vào vai Marty Mauser - một tay chơi bóng bàn chuyên nghiệp đang cố gắng thoát khỏi khu Lower East Side của Manhattan. Dù Marty supreme nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình sau khi ra mắt dịp Giáng sinh, nam diễn viên Timothée lại vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến opera và ballet.

Trong một cuộc trò chuyện trực tiếp với Matthew McConaughey tại sự kiện do Variety và CNN tổ chức, Timothée được hỏi liệu khán giả ngày nay còn quan tâm đến các bộ phim có tiết tấu chậm hay không. Anh cho biết không muốn theo đuổi một loại hình nghệ thuật mà “không ai còn quan tâm”, đồng thời lấy ballet và opera làm ví dụ. Phát biểu này nhanh chóng gây ra làn sóng phản ứng trong giới giải trí.

Tại lễ trao giải Oscar, câu chuyện này tiếp tục được nhắc lại theo nhiều cách. Người dẫn chương trình Conan O'Brien mở màn buổi lễ bằng cách châm biếm nam diễn viên: "An ninh tối nay cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi được biết có những lo ngại về các cuộc tấn công từ cả cộng đồng opera và ballet".

Sau đó, ông nói với Timothée rằng: "Họ chỉ tức giận vì anh đã bỏ sót nhạc jazz thôi". Lúc này, máy quay đã nhanh chóng ghi lại cảnh chàng thơ nước Pháp và bạn gái - Kylie Jenner đang cười và tỏ ra rất thoải mái.

Tiếp nối những tranh cãi xoay quanh Timothée Chalamet tại lễ trao giải Oscar 2026, danh hài Jon Stewart tiếp tục kéo dài câu chuyện bằng màn châm biếm trên sóng truyền hình.

Timothée Chalamet và bạn gái - Kylie Jenner tỏ ra thoải mái trước lời trêu đùa của Conan.

Theo Deadline, trong số phát sóng đầu tiên của chương trình The Daily Show sau Oscar, Jon Stewart mỉa mai rằng sau lễ trao giải có thể thấy opera và ballet đã đánh bại Timothée, khi nam diễn viên để vuột giải Nam diễn viên chính xuất sắc vào tay Michael B. Jordan với bộ phim Sinners.

Ông ví von đây là một chiến thắng áp đảo, "không có đối thủ", thậm chí còn nhấn mạnh khoảnh khắc vũ công ballet nổi tiếng Misty Copeland xuất hiện trong phần trình diễn của Sinners ngay trước mặt chàng thơ nước Pháp như một “cú knock-out”.

Bài học về sự khiêm tốn

Sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn về opera và ballet, sự trắng tay tại mùa giải Oscar 2026, các chuyên gia đưa ra ý kiến ​​về tương lai của Timothée Chalamet - nam diễn viên "kiêu ngạo" tại Hollywood.

Theo nhận định của Page six, đây đã là lần thứ ba nam diễn viên lỡ hẹn với tượng vàng Oscar, sau các đề cử trước đó cho Call me by your name (2018) và A complete unknown (2025), dù anh từng được đánh giá là ứng viên sáng giá trong suốt mùa giải thưởng, sau khi giành chiến thắng tại Quả cầu Vàng và Critics Choice Awards.

Một nguồn tin trong ngành cho rằng sau mỗi dự án lớn không đạt kỳ vọng, ê-kíp thường phải “mổ xẻ” lại toàn bộ chiến lược, và Chalamet cũng cần có sự nhìn nhận lại về nguyên nhân thất bại.

Một số ý kiến tại Hollywood nhận định hình ảnh của nam diễn viên phần nào bị ảnh hưởng bởi phong cách quảng bá bị cho là "kiêu ngạo", và nam diễn viên toát lên vẻ "khao khát giải Oscar đến tột cùng".

Dù chiến dịch quảng bá độc đáo cho Marty supreme và A complete unknown giúp thu hút khán giả trẻ đến rạp, nhưng không hoàn toàn thuyết phục được các thành viên Viện Hàn lâm - những người có quyền bỏ phiếu.

Timothée Chalamet và bạn gái - Kylie Jenner mặc trang phục màu cam trong chiến dịch quảng bá phim Marty supreme.

Liên quan đến chiến dịch quảng bá phim và bản thân trong mùa giải Oscar này, The Guardian cho rằng nam diễn viên đã dần khiến khán giả quay lưng khi cho khán giả thấy bản thân giống với chính nhân vật kiêu ngạo, khao khát danh tiếng mà mình thủ vai trong Marty supreme.

Trong một thời gian dài, chiến dịch quảng bá của chàng thơ nước Pháp được xem như một "nước đi thiên tài" đầy táo bạo. Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn phim hài ngắn bị rò rỉ ghi lại cuộc họp qua Zoom, trong đó nam diễn viên 30 tuổi đưa ra hàng loạt ý tưởng quảng bá ngày càng kỳ quặc cho bộ phim mới Marty supreme: từ quảng cáo ngũ cốc ăn sáng, thả khinh khí cầu, đến việc sơn tháp Eiffel màu cam rực như những quả bóng bàn trong phim, trước sự tán đồng liên tục của nhóm giám đốc marketing.

Dù mang tính phóng đại, đoạn video lại phần nào phản ánh đúng chiến dịch thực tế. Tháp Eiffel không bị sơn cam, nhưng khinh khí cầu đã bay lên và Timothée Chalamet xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, truyền hình tại nhiều quốc gia và hướng tới nhiều nhóm khán giả khác nhau. Anh xây dựng hình ảnh một ngôi sao tự tin, tham vọng, có phần “khó ưa” - không khác mấy so với nhân vật của mình.

Chiến dịch này mang lại hiệu quả rõ rệt giúp A24 có bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay và mang về hàng loạt giải thưởng cho Chalamet. Tuy nhiên, giai đoạn từ sau Quả cầu Vàng đến Oscar lại chứng kiến sự đảo chiều. Tượng vàng về tay Michael B. Jordan cũng không phải điều bất ngờ.

Tạo hình của Timothée trong Marty supreme.

Nguyên nhân được The Guardian chỉ ra rằng chiến dịch của nam diễn viên bắt đầu phản tác dụng. Theo đó, sự xuất hiện dày đặc của anh khiến một bộ phận khán giả có cảm giác chàng thơ nước Pháp giống với nhân vật đầy tham vọng, thậm chí là "khát danh” trong phim.

Những phát ngôn trước đó về “theo đuổi sự vĩ đại”, khi Chalamet tự đặt mình cạnh các huyền thoại thể thao như Michael Jordan hay Michael Phelps, cũng khiến một số thành viên Viện Hàn lâm cảm thấy khó chịu. Dù vậy, những phát biểu gây tranh cãi về opera và ballet được đưa ra sau khi quá trình bỏ phiếu đã kết thúc.

Một nguồn tin khác của Page six nhận định thất bại này giống như lời "nhắc nhở" từ chính đồng nghiệp trong ngành, rằng Oscar là giải thưởng tôn vinh diễn xuất chứ không phải cuộc thi về mức độ yêu thích. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng màn thể hiện của Timothée trong Marty supreme không hề kém cạnh so với người chiến thắng.

Giới chuyên môn dự đoán trong thời gian tới, nam diễn viên có thể sẽ thay đổi chiến lược hình ảnh theo hướng tiết chế hơn, đặc biệt khi chuẩn bị cho các dự án lớn như phần tiếp theo của Wonka hay Dune: Part Three.

“Năm tới cậu ấy sẽ tham gia chiến dịch quảng bá cho Dune: Part Three - phim có nhiều diễn viên tham gia và Timothée có thể sẽ theo đuổi chiến lược càng đơn giản càng tốt. Cậu ấy còn cả sự nghiệp dài phía trước và rất nhiều thời gian để đạt đến đỉnh cao. Viện Hàn lâm nổi tiếng là hay bắt các diễn viên chờ đợi, vì vậy một chút kiên nhẫn sẽ rất có ích”, Debra Birnbaum - tổng biên tập của trang web Gold Derby - nhận định.