Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quỳnh Kool đáp trả

Minh Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lớp trang điểm của Quỳnh Kool trong phim "Bước chân vào đời" gây tranh cãi vì thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên đã có những dòng cảm nhận về nhân vật.

Trong tập 10 của phim Bước chân vào đời, nữ chính Thương (Quỳnh Kool đóng) đã có buổi ra mắt gia đình nhà bạn trai. Tuy nhiên, cách nhân vật Thương kẹp hết tóc mái và trang điểm tông trắng cam nổi bật khiến cô vô tình trở nên đáng sợ, nhất là cảnh ngồi trong xe với ánh sáng khá tối.

buoc-chan13.jpg
buoc-chan15.jpg
Cách trang điểm của Quỳnh Kool trong phim bị chê nhợt nhạt giống "ma".

Trên các trang mạng xã hội của VTV, khán giả bình luận "Quỳnh Kool trang điểm quá đáng sợ, nhìn như ma". Đồng thời, nữ diễn viên còn bị lộ phấn dặm chân tóc và những khuyết điểm trên gương mặt.

Trước ý kiến phản hồi của khán giả, nữ diễn viên sinh năm 1995 có phản hồi. "Đọc comment thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, make up như 'ma', mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nguyên kho drama trên vai, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra mood làm beauty blogger. Đi ra mắt nhà người yêu đã là cố lắm rồi. Váy là em trai em gái chuẩn bị cho, make up cũng mấy đứa em lo luôn. Chứ để cô ấy tự chuẩn bị chắc buộc tóc đại rồi đi luôn hoặc thả tóc rơi tự do như ngôn tình. Nên thôi mọi người thông cảm cho một cô gái đang 'ôm cả bầu trời tâm sự', visual có hơi âm u xíu cũng hợp hoàn cảnh mà", Quỳnh Kool viết.

Quỳnh Kool giải thích nhân vật mắc lỗi trang điểm bởi Thương là cô gái mộc mạc không biết cách làm đẹp cho bản thân, không phải beauty blogger. Bên cạnh đó, nhân vật luôn có tâm trạng u uất, đượm buồn.

quynh-kool20.jpg
Quỳnh Kool giải thích nhân vật mang nặng tâm sự nên khó tươi tắn.
quynh-kool23.jpg
Nữ diễn viên cũng cho biết nhân vật Thương "gánh nguyên kho drama trên vai".

Thực tế, trong bữa tiệc sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương), Thương luôn phải đối diện với những lời chê bai, thái độ lạnh nhạt của mẹ bạn trai. Bà Dung cố tình mời Mỹ Linh, cô gái có gia cảnh tương xứng, sự nghiệp thành công tới để ngầm hạ bệ Thương.

Ngoài cách trang điểm gây tranh cãi của Quỳnh Kool, nội dung phim Bước chân vào đời cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trên các trang mạng xã hội, khán giả đánh giá tình tiết mẹ chồng (tương lai) tai quái, khó tính, không hài lòng với người yêu của con trai và muốn "chia uyên rẽ thúy" thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là phim giờ vàng do VFC sản xuất. Chính vì vậy, người xem như "đọc vị" được hết tình huống và sự phát triển nội dung phim. Từ đó khán giả cảm thấy phim thiếu sự sáng tạo, nhàm chán.

Đạo diễn cũng bê nguyên gia đình bà Xuân - ông Khang trong phim Hương vị tình thân sang Bước chân vào đời, càng khiến khán giả cảm giác tình tiết lặp lại. Thậm chí tính cách, hình tượng nhân vật cũng không hề có sự thay đổi nào.

quynh-kool3.jpg
Quách Thu Phương tiếp tục làm bà mẹ chồng khó tính, quyết tâm bắt con trai từ bỏ người yêu.
#Quỳnh Kool #Bước chân vào đời #Mạnh Trường #Huỳnh Anh #phim Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục