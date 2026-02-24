Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Chiếc quần jeans của Quỳnh Kool gây tranh luận

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phản ứng trái chiều về trang phục của Quỳnh Kool trong phim "Bước chân vào đời" làm lu mờ diễn xuất của cô, gây tranh cãi về chuẩn mực sư phạm.

Ngay tập đầu lên sóng tối 23/2, bộ phim Bước chân vào đời đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục của nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận. Chỉ một chiếc quần jeans xanh kết hợp sơ mi trắng nhưng lại trở thành “điểm nóng” trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả cho rằng đây là lựa chọn thiếu phù hợp với môi trường sư phạm.

Theo bối cảnh phim, Thương tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm và vừa được nhận làm giáo viên hợp đồng. Thế nhưng ở cảnh đứng lớp đầu tiên, cô xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, năng động này được một bộ phận khán giả khen ngợi là dễ thương, gần gũi, thể hiện hình ảnh cô giáo gen Z hiện đại. Tuy nhiên, số đông lại cho rằng đây là một “sạn” phục trang không đáng có.

img-9974.jpg
img-9973.jpg
img-9969.jpg
Trang phục của Quỳnh Kool bị cho là không phù hợp, thậm chí sai quy định ở môi trường sư phạm. Ảnh: Chụp màn hình.

Trên các diễn đàn phim, nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu khi ê-kíp để nhân vật mặc quần jeans trong một buổi học chính khóa. “Trang phục thiếu nghiêm túc”, “Không đúng tác phong nhà giáo”, “Nếu mặc quần tây hoặc áo dài sẽ chuẩn mực hơn”… Thậm chí, có khán giả khẳng định giáo viên “không được phép” mặc quần jeans lên lớp.

Thực tế, theo Điều 31 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên phải mặc trang phục chỉnh tề, phù hợp hoạt động sư phạm, theo quy định về trang phục viên chức Nhà nước. Hiện không có văn bản cấm tuyệt đối việc mặc quần jeans trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đa số trường công lập không khuyến khích giáo viên mặc quần bò khi đứng lớp, đặc biệt ở cấp tiểu học và THCS. Một số nơi quy định rõ nữ giáo viên phải mặc trang phục công sở, không quần jeans, không váy ngắn trên gối, không áo mỏng hoặc trễ cổ.

Trong khi đó, các trường THPT, trường tư thục hoặc quốc tế có thể linh hoạt hơn, cho phép jeans tối màu, kiểu dáng đơn giản nếu phối cùng áo lịch sự. Chính sự khác biệt trong thực tế này khiến hình ảnh cô giáo Thương trên sóng truyền hình trở thành chủ đề tranh luận.

Ở góc độ sáng tạo, có thể ê-kíp và Quỳnh Kool muốn xây dựng hình ảnh một giáo viên trẻ trung, gần gũi với học sinh, phù hợp tinh thần của bộ phim kể về những người trẻ “bước vào đời” với nhiều chông chênh. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh hiện tại - nơi phần lớn trường công lập vẫn giữ quy chuẩn trang phục nghiêm túc - lựa chọn này vô tình tạo cảm giác thiếu chỉn chu, thiếu chuẩn mực.

Đáng nói, tranh cãi xuất hiện ngay ở tập mở màn, phần nào làm lu mờ nỗ lực diễn xuất của Quỳnh Kool. Nhiều ý kiến cho rằng cô vào vai khá tròn trịa, có nét tương đồng với những vai diễn trước đó nhưng “chiếc quần bò” lại trở thành chi tiết bị soi nhiều hơn cả.

Bước chân vào đời do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Ngọc Thủy, Sơn Tùng cùng các nghệ sĩ gạo cội NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương… Phim xoay quanh ba chị em Thương, Trang và Minh sau biến cố gia đình, mỗi người một cách đối diện với đời sống khắc nghiệt nơi phố thị.

Đỗ Quyên
#Quỳnh Kool #bước chân vào đời #quần bò #phim truyền hình #trang phục giáo viên #bước chân vào đời #tranh luận

Xem thêm

Cùng chuyên mục