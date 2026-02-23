Bộ phim vực dậy doanh thu phòng vé

TPO - Thị trường điện ảnh Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu phục hồi ngay từ những tháng đầu năm 2026, khi loạt phim có kinh phí tầm trung đạt kết quả khả quan, tạo cú hích cho phòng vé vốn trầm lắng vì thiếu bom tấn thời gian qua. Trong đó "The king’s warden" đang là ứng viên sáng giá cho cột mốc 10 triệu lượt xem - thước đo thành công của điện ảnh Hàn Quốc.

Phim kinh phí thấp vực dậy doanh thu phòng vé

Theo giới quan sát, thay vì phụ thuộc vào các dự án quy mô lớn, phòng vé hiện được dẫn dắt bởi ba tác phẩm có ngân sách vừa phải nhưng gây tiếng vang nhờ nội dung và diễn xuất: phim cổ trang The king’s warden, phim tình cảm Once we were us và tác phẩm âm nhạc Choir of god. Cả ba được đánh giá cao ở kịch bản, có chiều sâu thay vì dựa vào kỹ xảo hay quy mô sản xuất hoành tráng.

Hai diễn viên Moon Ga Young (trái) và Koo Kyo Kwan trong một cảnh phim “Once we were us”.

Dẫn đầu là The king’s warden do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện. Tính đến ngày 19/2, phim đạt hơn 4,17 triệu lượt xem, thống lĩnh mùa phim Tết Nguyên đán. Với kinh phí khoảng 10 tỷ won (6,9 triệu USD), tác phẩm đã vượt điểm hòa vốn và trở thành phim ăn khách nhất từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, Once we were us với sự tham gia của Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan duy trì sức hút ổn định. Đây là bản làm lại từ phim Trung Quốc Us and them, tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Ra rạp vào ngày cuối cùng của năm 2025, phim thu hút hơn 2,5 triệu lượt khán giả. Với kinh phí ước tính 4,5 tỷ won, tác phẩm cho thấy dòng phim tâm lý tình cảm được đầu tư chỉn chu vẫn có chỗ đứng vững chắc.

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Choir of god. Sở hữu kinh phí chỉ khoảng một tỷ won, bộ phim lấy bối cảnh Triều Tiên và khai thác đề tài tôn giáo, vốn được xem là khó tiếp cận, đã vẫn vươn lên cạnh tranh với các bom tấn ngoại như Avatar: Fire and Ash. Phim đạt mốc 1 triệu khán giả sau 37 ngày công chiếu và hiện vượt 1,2 triệu lượt xem, duy trì vị trí trong top 5 phòng vé.

Nam diễn viên Park Si Hoo (giữa) trong một cảnh phim "Choir of god".

Theo The Korea Times, chuyên gia nhận định việc nhiều thể loại khác nhau, từ cổ trang, tình cảm đến cả phim tài liệu cùng góp mặt ở nhóm dẫn đầu cho thấy khán giả đang ưu tiên chất lượng thay vì quy mô đầu tư. Ngay cả phim hành động gián điệp Humint với kinh phí hơn 23 tỷ won cũng được cho là đi theo xu hướng này khi tập trung vào kịch bản thay vì chỉ phô trương kỹ thuật.

Trong thời gian tới, thị trường điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục đón thêm nhiều dự án tầm trung như phim hành động chuyển thể webtoon New generation war: Reawakened man hay The journey to Gyeongju. Giới chuyên môn cho rằng ngành điện ảnh đang dần chuyển hướng từ cuộc đua tạo bom tấn sang chiến lược tối ưu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Các nhà phát hành lớn và nhỏ cũng gia tăng hợp tác để xây dựng mô hình kinh doanh ổn định, đa dạng hơn.

Kỳ vọng 10 triệu vé

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, The king’s warden nổi lên như ứng viên sáng giá cho cột mốc 10 triệu lượt xem. Đây được xem là thước đo thành công của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo dữ liệu công bố ngày 21/2 của Korean Film Council, phim đã vượt 5 triệu vé vào ngày thứ 18 kể từ khi ra rạp, chạm điểm hòa vốn và dẫn đầu thị trường nội địa. Thành tích này nhanh hơn hai ngày so với The King and the Clown - tác phẩm cổ trang đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc vượt 10 triệu lượt xem.

Tại Hàn Quốc, thành công của một tác phẩm thường được tính bằng số vé bán ra thay vì doanh thu. Mốc 10 triệu vé được xem là tiêu chuẩn của bom tấn.

"The king’s warden" được kỳ vọng cán mốc 10 triệu khán giả.

Tốc độ tăng trưởng hiện tại của The king’s warden được đánh giá tương đương Masquerade - bộ phim từng kết thúc với hơn 12 triệu lượt khán giả.

Năm 2024, thị trường từng ghi nhận hai phim đạt thành tích này là Exhuma và The roundup: Punishment. Tuy nhiên, năm 2025 không có tác phẩm nào cán mốc 10 triệu trong tình hình việc đầu tư dịch chuyển mạnh sang nền tảng trực tuyến. Tổng lượng vé bán ra cả năm chỉ đạt 105,48 triệu, bằng khoảng một nửa so với mức 200 triệu lượt/năm trước đại dịch COVID-19.

Lấy bối cảnh lịch sử, The king’s warden xoay quanh vua Dan Jong - vị vua thứ sáu của triều đại Joseon (1392-1910) - bị truất ngôi và lưu đày bởi người chú. Phim theo chân vị vua trẻ (Park Ji Hoon đóng) trong thời gian sống ở làng quê hẻo lánh và mối liên kết đặc biệt với trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin).

Tác phẩm lập kỷ lục trong mùa Tết khi thu hút 537.190 lượt xem chỉ trong một ngày (thứ Hai đầu tuần), mức cao nhất trong dịp Tết kể từ tháng 3/2020. Thành tích này giúp phim giữ vững ngôi đầu phòng vé từ đầu năm đến nay, đồng thời duy trì tỷ lệ đặt vé trước ở mức cao.

Giới phê bình đánh giá cao cách bộ phim tái hiện giai đoạn bi kịch của lịch sử bằng góc nhìn ấm áp, giàu tính nhân văn. Nhiều ý kiến nhận xét đạo diễn Jang Hang Jun đã lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo của sử liệu bằng cảm xúc và sự thấu cảm.

Diễn xuất của hai diễn viên chính được khen ngợi, đặc biệt là màn tương tác ăn ý giữa Yoo Hae Jin và Park Ji Hoon.

Thành công của phim được cho là đến từ hiệu ứng truyền miệng và sự hưởng ứng của khán giả trẻ trên mạng xã hội. Tương tự các hiện tượng trước đó như 12.12: The day hay Exhuma, người xem tích cực sáng tạo nội dung ăn theo và chia sẻ cảm nhận trực tuyến, giúp phim duy trì độ phủ sóng.

Một số khán giả còn để lại bình luận trên ứng dụng bản đồ tại các di tích liên quan đến nhân vật lịch sử trong phim. Trong khi lăng Jangneung - nơi an táng vua Dan Jong - nhận được nhiều đánh giá tích cực, lăng mộ vua Sejo (người chú truất ngôi) lại hứng chịu loạt bình luận tiêu cực từ những người đồng cảm với số phận vị vua trẻ.

Sau cao điểm kỳ nghỉ, lượng vé bán ra vẫn tiếp tục tăng. Với phân loại 12+, phim thu hút nhiều nhóm tuổi khác nhau, trong đó khán giả ở độ tuổi 40 chiếm khoảng 30%. Nhiều người kỳ vọng The king’s warden có trở thành phim đầu tiên của Hàn Quốc kể từ năm 2024 chạm mốc 10 triệu vé. Đà tăng trưởng hiện tại cho thấy tác phẩm đang sở hữu nhiều lợi thế.