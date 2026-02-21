Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

BlackPink lập kỷ lục

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BlackPink cán mốc 100 triệu người theo dõi trên YouTube, nhận nút kim cương đỏ (Red diamond creator award). Đây là nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này.

BlackPink chạm mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc này. Thành tích giúp 4 cô gái sở hữu kênh nghệ sĩ có lượng đăng ký cao nhất trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Với cột mốc này, bộ tứ nhận được nút kim cương đỏ của YouTube, phần thưởng hiếm dành cho những kênh vượt 100 triệu người theo dõi. Trong nhiều tuần trước đó, lượng đăng ký của nhóm liên tục dao động ở mức 99,8-99,9 triệu. Người hâm mộ theo sát con số, tổ chức các chiến dịch kêu gọi đăng ký và ăn mừng trên mạng xã hội để giúp kênh vượt ngưỡng lịch sử.

ab723185efb761e938a6.jpg
BlackPink chạm mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trước đó, một số nhà sáng tạo nội dung và kênh giải trí như MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes và SET India đã nhận được danh hiệu này. BlackPink là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên đạt được thành tích này.

Theo sau BlackPink về lượng người đăng ký là nhiều tên tuổi lớn như BTS, Justin Bieber, Eminem, Taylor Swift, Ed Sheeran, Marshmello, Billie Eilish, Ariana Grande và Bad Bunny.

Ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment, BlackPink gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã xây dựng dấu ấn lớn với Kpop. Kênh YouTube của nhóm đăng tải các MV đình đám, video trình diễn và hậu trường, thu về hơn 41 tỷ lượt xem tính đến nay.

Trong số các sản phẩm nổi bật, MV DDU-DU DDU-DU đã vượt 2,3 tỷ lượt xem. Kill this love theo sát với hơn 2,1 tỷ lượt xem, trong khi video trình diễn How you like that cũng đã cán mốc hơn 1,9 tỷ lượt xem.

Nhóm vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đánh dấu sự trở lại đầy đủ đội hình sau ba năm tạm ngưng hoạt động chung.

Ngày 27/2, nhóm phát hành mini album thứ ba mang tên Deadline, gồm 5 ca khúc, gồm bài hát chủ đề Go, Jump, Me and My, ChampionFxxxboy.

Bên cạnh đó, nhóm triển khai dự án hợp tác cùng Spotify tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc từ ngày 26/2-8/3. Chiến dịch quảng bá quy mô lớn này sẽ bao gồm hệ thống chiếu sáng màu hồng phủ khắp bảo tàng, audio hướng dẫn do chính các thành viên thu âm thuyết minh, cùng các buổi nghe trọn album, mang đến trải nghiệm đa chiều cho người hâm mộ toàn cầu.

Hà Trang
#BlackPink #YouTube #kim cương đỏ #nhóm nhạc #kỷ lục

Xem thêm

Cùng chuyên mục