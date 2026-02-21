Trang phục trượt băng đẹp nhất Olympic mùa đông

TPO - Từ sequin lấp lánh đến những bộ suit may đo chuẩn chỉnh, các VĐV hàng đầu thế giới đã mang đến “bữa tiệc thời trang” trên băng tại Milan.
Trong khi hầu hết môn thể thao khác đều có đồng phục cố định, trượt băng gần như không có khuôn mẫu chung. Điểm tương đồng hiếm hoi là nữ VĐV thường đi giày trắng, nam đi giày đen.
Trượt băng chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, song yếu tố nghệ thuật và sáng tạo vẫn đóng vai trò trung tâm trong cách môn thể thao này được chấm điểm. Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) quy định trang phục thi đấu phải “kín đáo, trang nhã và phù hợp với thi đấu thể thao, không lòe loẹt hay mang tính sân khấu hóa quá mức”.
Nam VĐV bắt buộc mặc quần dài. Từ năm 2004, nữ VĐV được phép mặc quần hoặc bodysuit, dù lựa chọn này vẫn hiếm gặp.
Qua nhiều thập kỷ, thời trang đơn nữ đã chuyển từ những chiếc váy đơn sắc sang các thiết kế được đầu tư công phu. Sequin và lông vũ dần trở thành điểm nhấn quen thuộc, đặc biệt ở nội dung khiêu vũ trên băng. Trang phục nam vốn tiết chế nay cũng đa dạng hơn về màu sắc, chất liệu và phong cách.