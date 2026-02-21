Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trang phục trượt băng đẹp nhất Olympic mùa đông

Hà Trang

TPO - Từ sequin lấp lánh đến những bộ suit may đo chuẩn chỉnh, các VĐV hàng đầu thế giới đã mang đến “bữa tiệc thời trang” trên băng tại Milan.

olympic-games-milan-2026top-6-after-the-womens-sp-1-ami-nakai-78712-kaori-sakamoto.jpg
Trượt băng nghệ thuật là một trong những môn thi đặc biệt nhất tại Olympic. Môn này không giống bất kỳ nội dung nào ở cả Thế vận hội mùa đông lẫn mùa hè. Dù đôi khi được so sánh với thể dục dụng cụ, trượt băng nghệ thuật vẫn có nét riêng, nhất là yếu tố thời trang.
olympic-games-2026top-5-after-the-team-event-womens-sp-1-kaori-sakamoto-78882-alysa-3.jpg
olympic-games-2026top-5-after-the-team-event-womens-sp-1-kaori-sakamoto-78882-alysa.jpg
Trong khi hầu hết môn thể thao khác đều có đồng phục cố định, trượt băng gần như không có khuôn mẫu chung. Điểm tương đồng hiếm hoi là nữ VĐV thường đi giày trắng, nam đi giày đen.
snapinstato-637874680-18096562054979495-7087446058783091881-n.jpg
snapinstato-639498045-18096562072979495-657632871764600886-n.jpg
snapinstato-639974575-18096562045979495-2637766904643846608-n.jpg
snapinstato-640329942-18096562036979495-1710854907817608487-n.jpg
Trượt băng chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, song yếu tố nghệ thuật và sáng tạo vẫn đóng vai trò trung tâm trong cách môn thể thao này được chấm điểm. Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) quy định trang phục thi đấu phải “kín đáo, trang nhã và phù hợp với thi đấu thể thao, không lòe loẹt hay mang tính sân khấu hóa quá mức”.
snapinstato-630108243-18095447920979495-1145543435450216213-n.jpg﻿
snapinstato-627098334-18095549458979495-4788275279030133923-n.jpg
snapinstato-628409341-18095447938979495-8483391570076494460-n.jpg
Nam VĐV bắt buộc mặc quần dài. Từ năm 2004, nữ VĐV được phép mặc quần hoặc bodysuit, dù lựa chọn này vẫn hiếm gặp.
snapinstato-639551375-18096562000979495-7368967719260508542-n.jpg
Trang phục có thể định hình cảm xúc của khán giả ngay từ những nhịp nhạc đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ một sự cố nhỏ như phụ kiện rơi xuống mặt băng cũng có thể khiến vận động viên bị trừ điểm bởi nguy cơ gây mất an toàn.
olympic-games-2026top-5-after-the-team-event-womens-sp-1-kaori-sakamoto-78882-alysa-2.jpg
snapinstato-630425897-18096351913979495-5207439972832200578-n.jpg
Qua nhiều thập kỷ, thời trang đơn nữ đã chuyển từ những chiếc váy đơn sắc sang các thiết kế được đầu tư công phu. Sequin và lông vũ dần trở thành điểm nhấn quen thuộc, đặc biệt ở nội dung khiêu vũ trên băng. Trang phục nam vốn tiết chế nay cũng đa dạng hơn về màu sắc, chất liệu và phong cách.
kaori-sakamoto-japan.jpg
Kaori Sakamoto (Nhật Bản) - Nhà vô địch thế giới ba lần diện thiết kế ombré hở lưng của Astraee Couture (Pháp). Phần cổ áo được tạo hình như chuỗi ngọc trai, gợi nhắc tới Edith Piaf - danh ca thể hiện ca khúc Non, je ne regrette rien” mà Sakamoto chọn cho bài thi.
madeline-schizas-canada.jpg
Madeline Schizas (Canada) là nhà vô địch quốc gia Canada. Cô diện váy đỏ nổi bật với chi tiết trang trí tinh xảo ở cổ và tay áo khi trình diễn trên nền concerto violin The Butterfly Lovers. Trước đó, cô từng được giảng viên đại học.
edf9f475-6f24-42e1-97fe-e5023da9.jpg
Cặp vận động viên Madison Chock & Evan Bates (Mỹ) gây ấn tượng với trang phục lấy cảm hứng từ đấu sĩ bò tót cho bài free dance trên nền Paint It Black (phiên bản của Ramin Djawadi). Bộ đồ do chính Chock thiết kế, riêng phần váy đỏ được chỉnh sửa nhiều lần để tăng hiệu ứng chuyển động.
alysa-liu-united-states.jpg
Alysa Liu (Mỹ) chọn thiết kế mềm mại, bay bổng của Lisa McKinnon cho bài thi trên nền Promise của Laufey. Cô mang đến hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn khác biệt.
junhwan-cha-south-korea.jpg
Á quân thế giới 2023 Junhwan Cha (Hàn Quốc) mặc áo lụa xanh navy đính pha lê tối màu ở vai khi thi đấu trên nền Rain, In Your Black Eyes, tạo vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế.
anastasiia-gubanova-georgia.jpg
Trong bài free skate theo nhạc vở nhạc kịch Ghost, Anastasiia Gubanova (Georgia) diện váy đen - trắng với điểm nhấn ở lưng, in hình bóng cặp nam nữ đối mặt nhau.
riku-miura-and-ryuichi-kihara-japan.jpg
Đôi đương kim vô địch thế giới Riku Miura & Ryuichi Kihara (Nhật Bản) chọn trang phục của nhà thiết kế Mathieu Caron (Canada) cho bài thi lấy cảm hứng từ phim Gladiator. Áo của Kihara mang họa tiết La Mã, còn váy của Miura mô phỏng vân đá cẩm thạch xám - vàng.
charlene-guignard-and-marco-fabbri-italy.jpg
Cặp đôi chủ nhà Charlene Guignard & Marco Fabbri (Italy) nổi bật với tông xanh. Guignard mặc váy cổ cao chuyển sắc trắng - xanh, trong khi Fabbri phối áo xanh đậm cùng quần tối màu đồng điệu.
amber-glenn-united-states.jpg
Trong lần đầu dự Olympic, Amber Glenn (Mỹ) diện váy xanh navy đậm của McKinnon, phần thân trên đính pha lê để tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân băng.
piper-gilles-and-paul-poirier-canada.jpg
Hai vận động viên người Canada Piper Gilles & Paul Poirier. Lấy cảm hứng từ hội họa ấn tượng, váy của Gilles được thiết kế như bức tranh The Starry Night (Đêm đầy sao) nổi tiếng của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh.
andy-cheunggetty-images-ellie-kam-and-danny-oshea-united-states.jpg
Ellie Kam & Danny O’Shea (Mỹ) chọn thiết kế của Caron. O’Shea mặc suit đen tối giản, trong khi Kam nổi bật với váy đen điểm sắc xanh - lục.
olivia-smart-and-tim-dieck-spain.jpg
Thi đấu trên nền nhạc Dune, Olivia Smart mặc váy trùm đầu màu be, tạo khối, còn Tim Dieck chọn trang phục xanh đậm ôm sát, mang phong cách viễn tưởng.
kao-miura-japan.jpg
Nhà vô địch Four Continents 2023 và 2026 Kao Miura (Nhật Bản) theo đuổi phong cách cá tính với trang phục đen, áo tay dài có chi tiết cắt xẻ bất đối xứng và dây khóa ngang ngực.
emilea-zingas-and-vadym-kolesnik-united-states.jpg
Cặp tình nhân đời thực Emilea Zingas & Vadym Kolesnik (Mỹ) xuất hiện với phong cách thanh lịch. Zingas mặc váy đen cổ cao trang trí cầu kỳ còn Kolesnik diện vest cách tân phối cùng sơ mi trắng.
christina-carreira-and-anthony-ponomarenko-united-states.jpg
Trong bài free dance theo nhạc phim Perfume: The Story of a Murderer, Christina Carreira mặc váy hồng phấn điểm cánh hoa, còn Anthony Ponomarenko diện áo xanh olive và quần tối màu. Cả hai bộ trang phục đều do McKinnon thiết kế.
lukas-britschgi-switzerland.jpg
Nhà vô địch châu Âu 2025 Lukas Britschgi (Thụy Sĩ) lựa chọn phong cách lịch lãm với sơ mi trắng, ghi-lê xám, quần đen và găng tay không ngón.
xinhua-news-agencygetty-images-holly-harris-and-jason-chan-australia.jpg
Holly Harris Harris diện váy xanh dương xuyên thấu cổ cao, trong khi Jason Chan (Australia) phối áo xanh navy với quần may đo. Cả hai trang phục do Madison Chock thiết kế.
evgeniia-lopareva-and-geoffrey-brissaud-france.jpg
Evgeniia Lopareva & Geoffrey Brissaud (Pháp) thi đấu theo nhạc Bjork, Lopareva mặc váy xanh băng đính pha lê bạc, tạo hiệu ứng như băng giá.
mikhail-shaidorov-kazakhstan.jpg
Á quân thế giới 2025 Mikhail Shaidorov (Kazakhstan) hóa thân thành nhân vật trong Dune với bodysuit mô phỏng stillsuit trên hành tinh Arrakis.
lilah-fear-and-lewis-gibson-great-britain.jpg
Cặp vận động viên Lilah Fear & Lewis Gibson (Anh) mang đến không khí sôi động với mashup Spice Girls ở rhythm dance, diện trang phục tartan đỏ tor-sur-ton.
stephen-gogolev-canada.jpg
Nhà vô địch quốc gia Canada Stephen Gogolev mặc suit tối màu lấy cảm hứng thập niên 1920 cho bài diễn chủ đề gangster.
donovan-carrillo-mexico.jpg
Nhà vô địch Mexico Donovan Carrillo (Mexico) bảy lần diện trang phục kết hợp da và nhung đen khi biểu diễn trên nền nhạc Frank Sinatra.
deanna-stellato-dudek-and-maxime.jpg
Lần đầu tiên Oscar de la Renta thiết kế trang phục trượt băng. Stellato-Dudek mặc váy đỏ ruby lệch vai, đính hoa hồng ở cổ trong bài thi trên nền nhạc Vicente Amigo.
isabeau-levito.jpg
Á quân thế giới 2024 Isabeau Levito (Mỹ) ra mắt Olympic với váy đỏ ruby cổ tim, hở lưng, thân áo được trang trí như vòng cổ kim cương.
olga-mikutina.jpg
Nhà vô địch Áo Olga Mikutina (Áo) năm lần mặc váy tay dài bán xuyên thấu với hiệu ứng loang màu như tranh màu nước.
anastasia-vaipan-law-and-luke-digby.jpg
Anastasia Vaipan-Law & Luke Digby (Anh) diện đồ ombré tông xanh rừng. Đây là xu hướng chuyển màu sắc đang được ưa chuộng.
shin-ji-a.jpg
Ra mắt Olympic ở nội dung đồng đội, Shin Ji-a (Hàn Quốc) mặc váy xám nhạt đính ngọc trai, kết hợp chiffon mềm mại do McKinnon thiết kế.
camille-kovalev-and-pavel-kovalev.jpg
Cặp vợ chồng Camille & Pavel Kovalev (Pháp) phối trang phục navy - trắng khi biểu diễn trên nền Une vie d’amour của Charles Aznavour và Mireille Mathieu.
matthew-stockmangetty-images-ami-nakai.jpg
Ami Nakai (Nhật Bản) gây chú ý với triple axel ở bài ngắn, Nakai diện trang phục phong cách “cô gái Pháp” với áo sọc lấp lánh và chân váy đen.
Hà Trang
Ảnh: Getty
#trượt băng #Olympic 2026 #thời trang thể thao #bộ trang phục #VĐV #Milan

