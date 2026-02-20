Vua Charles đi xem thời trang

TPO - Vua Charles xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang London chỉ vài giờ sau khi em trai, cựu Hoàng tử Andrew, bị bắt giữ vì có liên hệ với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Page Six đưa tin Vua Charles đã tham gia buổi trình diễn thời trang Thu/Đông 2026 của nhà thiết kế Tolu Coker, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London, tại không gian NewGen ở London (Anh) vào ngày 19/2 (giờ địa phương).

Quốc vương Anh được thấy diện áo khoác dài màu đen bên ngoài Âu phục màu xám. Ông xuất hiện bên ngoài địa điểm tổ chức show diễn với biểu cảm tươi tỉnh, còn mỉm cười tương tác cùng cánh phóng viên.

Vua Charles đi xem show thời trang. Ảnh: GC

Ông được truyền thông khen có phong thái lịch lãm. Ảnh: GC.

Khi vào bên trong, Vua Charles ngồi ở hàng ghế đầu, sát cạnh Laura Weir, CEO Hội đồng Thời trang Anh - tổ chức đại diện chính thức cho ngành thời trang Vương quốc Anh, nhà thiết kế thời trang Stella McCartney và giám đốc sáng tạo của Alexander McQueen, Sean McGirr.

Hoàng hậu Camilla không đi cùng chồng, thay vào đó tham dự buổi hòa nhạc ban trưa tại Sinfonia Smith Square Hall ở London.

Việc Vua Charles dự show thời trang không phải lịch trình bất ngờ. Trước đó, nhà thiết kế Tolu Coker từng chia sẻ với Vogue có “nghe đồn” về khả năng nhà vua đến buổi trình diễn của cô từ đầu tuần.

Tuy vậy, sự xuất hiện của quốc vương sinh năm 1948 vẫn nhận được sự chú ý lớn từ dư luận, bởi chỉ vài giờ trước đó em trai ông, cựu Hoàng tử Andrew, bị bắt giữ đúng ngày sinh nhật lần thứ 66 tại tư dinh Sandringham Estate (Norfolk, Anh). Ông bị nghi ngờ có hành vi sai phạm trong khi thi hành công vụ, do bị cáo buộc chuyển tiếp các tài liệu thương mại mật cho Jeffrey Epstein. Các điều tra viên cũng đang xem xét cáo buộc có một phụ nữ bị Epstein đưa sang Anh để quan hệ tình dục với Andrew.

Theo tờ The Sun, Andrew phải trải qua 11 giờ trong trại giam - nơi ông bị đối xử giống như bất kỳ nghi phạm nào khác, bị buộc phải lấy mẫu ADN, dấu vân tay và chụp ảnh nhận dạng. Hiện tại, Andrew đã được thả.

Ngay sau vụ bắt giữ, Cung điện Buckingham thay mặt Vua Charles đưa ra tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc điều tra: "Tôi vô cùng lo ngại khi hay tin về Andrew Mountbatten-Windsor và những nghi ngờ về hành vi sai trái trong khi thi hành công vụ. Những gì tiếp theo là quy trình đầy đủ, công bằng và đúng đắn để vấn đề này được điều tra theo cách thích hợp, bởi cơ quan có thẩm quyền. Như tôi đã nói trước đây, trong việc này họ có sự ủng hộ và hợp tác hoàn toàn, chân thành từ chúng tôi. Tôi xin nói rõ: pháp luật phải được thực thi. Trong khi quá trình này tiếp diễn, tôi cho rằng không phù hợp để đưa ra thêm bình luận về vấn đề này. Trong thời gian đó, gia đình tôi tiếp tục làm tròn bổn phận và phục vụ tất cả người dân".

Nguồn tin của Page Six khẳng định Hoàng tử William và Công nương Kate đồng tình với tuyên bố của vua cha.

Vua Charles ngồi ở hàng ghế đầu show thời trang, dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ bắt giữ em trai. Ảnh: Reuters/Zumapress/Getty Images

Cựu Hoàng tử Andrew từ lâu phủ nhận mọi hành vi sai trái trong cuộc điều tra về mối liên hệ của ông với Epstein.

Tuy nhiên, hồ sơ mới công bố cho thấy hình ảnh Andrew quỳ bên một phụ nữ và chạm vào bụng cô, dù không rõ bức ảnh này được chụp vào thời điểm nào.

Andrew bị tước các tước vị và danh hiệu hoàng gia vào năm 2025 sau khi xuất hiện cáo buộc rằng ông là một trong những khách hàng của Epstein. Sau đó, ông bị buộc rời khỏi nơi ở dinh thự Royal Lodge và chuyển đến sống tại Sandringham Estate.

Sự sụp đổ của Andrew bắt đầu sau khi nạn nhân Virginia Giuffre tố cáo Epstein và tình nhân kiêm thân tín, Ghislaine Maxwell, ép cô quan hệ tình dục với con trai thứ Nữ hoàng Elizabeth II ba lần, bắt đầu từ khi cô mới 17 tuổi.

Dù khẳng định mình vô tội, Andrew vẫn chi trả hàng triệu bảng Anh cho Giuffre để tránh kiện tụng dân sự. Giuffre qua đời do tự sát vào tháng 4/2025.