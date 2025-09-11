Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng tử Harry gặp Vua Charles

Tú Oanh

TPO - Hoàng tử Harry được nhìn thấy đến nhà riêng của Vua Charles ở London, Anh. Đây là lần tái ngộ đầu tiên của cha con hoàng gia sau hơn một năm xa cách.

Page Six đưa tin Hoàng tử Harry đến Clarence House, nhà riêng của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, ở London vào khoảng 17h20 ngày 10/9 (theo giờ địa phương).

Trong ảnh do phóng viên chụp được, Công tước xứ Sussex được chở đến Clarence House bằng chiếc SUV màu đen.

Không có ảnh chụp chung nào giữa cặp cha con hoàng gia. Tuy nhiên, vào cùng ngày, Vua Charles cũng được thấy ngồi trên xe hướng về nhà từ sân bay Aberdeen. Trước đó, ông dành thời gian tại Lâu đài Balmore ở Scotland. Đây là nơi mà gia đình Hoàng gia thường cùng nhau trải qua mùa hè.

h1.jpg
h2.jpg
Harry và Vua Charles đi xe vào Clarence House vào cùng thời điểm. Ảnh: The Sun/Getty Images.

Hai cha con chưa gặp nhau trực tiếp kể từ tháng 2/2024, sau khi Vua Charles thông báo đang điều trị ung thư. Chưa rõ lý do của cuộc hẹn và hai bên nói gì với nhau.

Daily Mail cho biết đây là cơ hội hàn gắn được mong chờ từ lâu, nhưng lại diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ 55 phút.

Trong khi cha và em trai tái ngộ, Hoàng tử William có ngày làm việc khá bận rộn. Anh đến sân vận động Principality ở Cardiff (xứ Wales) để tham quan trung tâm sức khỏe tâm thần mới của Quỹ Jac Lewis trong Ngày phòng chống tự tử thế giới.

Tổ chức này được đặt theo tên cầu thủ bóng đá nổi tiếng đến từ Ammanford (xứ Wales) tự tử vào tháng 2/2019 khi mới 27 tuổi. Mục đích là cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần nhanh chóng cho cộng đồng trên khắp xứ Wales.

Harry trở về Anh từ đầu tuần để tham dự một số sự kiện. Vào ngày 8/9, anh đến viếng mộ bà nội, cố Nữ hoàng Elizabeth II, đúng dịp ba năm ngày mất của bà, sau đó góp mặt tại lễ trao giải Wellchild Awards 2025.

Ngày hôm sau, anh tham dự sự kiện ở Nottingham, Anh. Hoàng tử tóc đỏ quay lại London vào ngày 10/9 để thăm Trung tâm nghiên cứu chấn thương nổ tại Đại học Hoàng gia London.

Việc trở về thăm Vua Charles có vẻ như là tranh thủ thời gian, không phải mục đích chính cho chuyến đi dài ngày của Harry. Harry cũng không được mời ở tại cung điện hoàng gia, phải tự bỏ tiền ở khách sạn.

w1.jpg
William không có mặt ở London mà đi công tác xứ Wales vào ngày cha và em trai tái ngộ sau hơn 1 năm. Ảnh: Getty Images.

Tình cảm giữa Vua Charles và con trai út chìm sâu vào khủng hoảng kể từ khi Harry cùng vợ, Meghan Markle, từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia vào năm 2020. Những cuộc phỏng vấn gay gắt về hoàng gia, phim tài liệu trên Netflix và cuốn hồi ký Spare năm 2023 khiến vợ chồng Sussex ngày càng xa cách hơn với gia đình.

Tính đến nay, Vua Charles đã 5 năm không gặp cháu trai, Hoàng tử Archie (5 tuổi), và chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cháu gái là Công chúa Lilibet.

Mặc dù Harry từng thẳng thắn nói về mong muốn hàn gắn với cha (trong cuộc phỏng vấn với BBC News vào tháng 5) trước khi quá muộn, Vua Charles được cho là nhiều lần khước từ. Theo các nguồn tin, gia đình hoàng gia mất lòng tin với Harry, quan ngại mỗi lần gặp gỡ lại trở thành cơ hội để hoàng tử tóc đỏ lan truyền những tin tức không hay về họ.

So với Vua Charles, giải quyết mâu thuẫn với Hoàng tử William càng là vấn đề nan giải cho Harry.

Trong thời gian Harry trở về Anh, Thân vương xứ Wales thông báo kín lịch làm việc. Họ ở cách nhau không xa, nhưng nguồn tin khẳng định William không có ý định gặp em trai.

