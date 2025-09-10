Châu Tấn ê chề

TPO - Dù không phải người đầu tiên được lựa chọn, Tân Chỉ Lôi có màn thể hiện xuất sắc và trở thành ảnh hậu Venice 2025, đẩy Châu Tấn vào tình huống ê chề.

Vai diễn bị Châu Tấn từ chối

Tối 6/9 (giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi gây bất ngờ khi được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Liên hoan phim Venice lần thứ 82 (Italy), với vai diễn trong Nhật quải trung thiên (The Sun Rises On Us All).

Sau thành tích này, địa vị của người đẹp sinh năm 1986 trong showbiz Hoa ngữ thăng cấp ngoạn mục. Cô không chỉ từ nghệ sĩ tuyến hai đi thẳng vào bảng xếp hạng Tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 (tiểu hoa 85), mà còn so kè vị trí số một với Lưu Diệc Phi.

Không chỉ vậy, sau khi biết Tân Chỉ Lôi chỉ là lựa chọn thay thế cho Châu Tấn, một bộ phận cư dân mạng quay sang châm chọc ngôi sao Họa bì vì bỏ lỡ cơ hội gây tiếng vang quốc tế.

Tân Chỉ Lôi là lựa chọn thay thế Châu Tấn trong Nhật quải trung thiên.

Tuy nhiên, Châu Tấn cũng có lý do của riêng mình. Nàng Tam Kim ảnh hậu không nhận lời mời của đạo diễn Thái Thượng Quân vì “kịch bản bình thường” và “không phù hợp với độ tuổi 50”. Cô không sai khi nói vậy. Hầu hết đánh giá về Nhật quải trung thiên đều cho rằng phim chỉ ở mức trung bình – khá. Điểm sáng chủ yếu đến từ diễn xuất. Ngoài ra, nhân vật nữ chính trong phim ở độ tuổi 30.

Nhật quải trung thiên kể về Tăng Mỹ Vân (Tân Chỉ Lôi), 35 tuổi, điều hành cửa hàng quần áo riêng ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Cô là phụ nữ trầm lặng, gần như không bao giờ cười, trừ những lúc livestream bán hàng. Mỹ Vân có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có gia đình, Tề Phong (Phùng Thiệu Phong).

Một ngày, Mỹ Vân được thông báo mang thai, nhưng bác sĩ cho biết chưa nghe thấy tim thai, không rõ có giữ được đứa trẻ hay không. Dù không nằm trong kế hoạch và bạn tình vô trách nhiệm (từng ép cô phá thai), Mỹ Vân muốn giữ lại đứa bé.

Tại bệnh viện, Mỹ Vân gặp lại bạn trai cũ, Bảo Thụ (Trương Tụng Văn), giờ đây là bệnh nhân ung thư nằm trong căn phòng gần chỗ cô khám thai. Bảo Thụ từng đi tù trong vụ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Điều đáng nói, anh nhận tội thay Mỹ Vân. Vào thời điểm tai nạn, anh ngủ ở ghế sau, còn Mỹ Vân mới là người cầm lái. Đây là bí mật chỉ hai người biết. Bảo Thụ quyết định nhận hết trách nhiệm và lãnh án 5 năm tù, thậm chí không nói thật với người mẹ đã khuất.

Trong năm đầu của án tù, Mỹ Vân giữ lời hứa với bạn trai, giúp anh chăm sóc gia đình và tin tưởng vào tình yêu của họ. Nhưng rồi cô đột ngột ngừng đến thăm, về cơ bản là bỏ rơi Bảo Thụ. Giờ đây, sau 7 năm, cô hy vọng chuộc lại lỗi lầm, nhưng bị từ chối phũ phàng.

Bất chấp sự lạnh lùng từ người cũ, Mỹ Vân vẫn kiên trì. Bảo Thụ cũng bất ngờ thay đổi thái độ, lợi dụng cảm giác tội lỗi của Mỹ Vân để đòi tiền và chỗ ở. Anh dọn vào căn hộ tồi tàn của cô, chiếm phòng ngủ. Mỹ Vân phải nằm sofa. Hơn thế, sự hiện diện của Bảo Thụ trở thành vấn đề cho mối quan hệ của nữ chính với Tề Phong. Một tam giác tình yêu rối rắm và bế tắc được tạo ra.

Theo tạp chí Sanlian Life Weekly, tựa phim được lấy cảm hứng từ vở kịch Quảng Đông Tử Thoa ký. Trong đó có câu “Mặt trời treo cao, vạn vật đều đỏ rực” tượng trưng cho sự đoàn tụ sau gian khó.

Nhật quải trung thiên là bộ phim ám ảnh về tình yêu và sự thù hận.

Diễn xuất nâng tầm nội dung

Khi công chiếu tại LHP Venice vào ngày 5/9, Nhật quải trung thiên không nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi Tân Chỉ Lôi thắng giải ảnh hậu. Lúc này, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc và nước ngoài mới đưa ra đánh giá về phim.

Variety nhận xét phim lôi cuốn, nhưng có phần dài dòng, một số phân cảnh bị xử lý sai nhịp, lạc lõng và thiếu sức nặng (như cảnh cưỡng hiếp hụt).

“Đây là sự đánh cược mạo hiểm, nhưng nhờ dàn diễn viên nhập vai quá thuyết phục. Đặc biệt, Tân Chỉ Lôi có khả năng làm chủ màn ảnh dù trong bối cảnh thường xuyên u ám, thiếu hào nhoáng. Bộ phim trở thành bức chân dung phong phú về mối kết nối từng nồng ấm nay chỉ còn xoay quanh quỹ đạo đang mục rữa chậm rãi của sự oán hận nơi anh và mặc cảm tội lỗi nơi cô”, nhà phê bình Jessica Kiang viết.

Tờ Global Times chỉ ra cốt truyện tổng thể của phim không phải hiếm trong điện ảnh châu Á, nhưng diễn xuất của Tân Chỉ Lôi thực sự nổi bật.

“Những biểu cảm tinh tế và những đoạn độc thoại nghẹn ngào trong các cảnh quay dài của cô ấy thật sự lay động lòng người. Diễn xuất của cô ấy tự nhiên và tiết chế hoàn hảo, nâng đỡ toàn bộ bộ phim và giúp lý giải tại sao cuối cùng cô ấy giành được sự công nhận từ ban giám khảo”, tờ nhật báo của Trung Quốc viết.

Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter đánh giá cao việc đạo diễn khéo léo khai thác yếu tố bất ngờ ngay từ đầu, đồng thời cũng giữ kín nhiều thông tin quan trọng về mối quan hệ bí ẩn giữa Mỹ Vân và Bảo Thụ, cuốn người xem vào cuộc sống tẻ nhạt mà nữ chính trải qua mỗi ngày.

Theo chuyên gia, dù Nhật quải trung thiên là câu chuyện về một đôi tình nhân (cũ), ngôi sao thực sự là nhân vật Mỹ Vân. Diễn xuất của Tân Chỉ Lôi mang đến cảm giác việc sinh ra với thân phận phụ nữ là tội lỗi, nhất là trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như Trung Quốc.

Diễn xuất của Tân Chỉ Lôi là điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

IndieWire chấm cho tác phẩm của Thái Thượng Quân điểm B-. Nhà phê bình Adam Solomons mô tả: “Trung Quốc của Thái Thượng Quân không phải là nơi hạnh phúc hay lành mạnh. Các nhân vật của ông cũng vậy, nhưng người tốt hiếm khi tạo nên những bộ phim hay”.

Theo SCMP, bộ phim thứ tư của đạo diễn Thái không thể tạo nên cơn sốt, với diễn biến mơ hồ và không quá nổi bật. Thế nhưng, nhờ diễn xuất đáng tin cậy của Tân Chỉ Lôi, người xem dần bị cuốn hút bởi xung đột nội tâm của nhân vật.