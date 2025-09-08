Brooklyn vẫn xuất hiện trong phim tài liệu của Victoria Beckham

TPO - Bất chấp mối quan hệ xa cách suốt nhiều tháng qua, cậu cả Brooklyn được cho là vẫn xuất hiện trong bộ phim tài liệu về sự nghiệp thời trang của Victoria Beckham.

Ngày 7/9, Daily Mail đưa tin mặc dù mối quan hệ với Brooklyn Beckham đang trong giai đoạn khủng hoảng, Victoria Beckham không có ý định cắt các cảnh quay của con trai cả trong bộ phim tài liệu về thương hiệu do cô gây dựng.

Brooklyn không bị cắt khỏi bộ phim tài liệu về mẹ mình, dù mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng sâu sắc. Ảnh: Shutterstock.

Nguồn tin thân cận tiết lộ trong phim có cảnh trời đổ mưa như trút xuống buổi trình diễn của Victoria Beckham tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) vào tháng 9/2024. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi yêu cầu ê kíp cùng gia đình chung tay lau dọn sàn catwalk. Brooklyn và những người con khác của Beckham đều xuất hiện trong cảnh này.

“Chương trình nói về đế chế thời trang và làm đẹp của Victoria. Show diễn Paris với sự góp mặt của Brooklyn cũng là một phần của câu chuyện đó. Vì vậy, Brooklyn chắc chắn sẽ tham gia chương trình”, người trong cuộc khẳng định.

Bên cạnh đó, cậu cả cùng hai em trai là Romeo và Cruz còn có cảnh thử đồ để chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của mẹ.

Chưa rõ Nicola Peltz có lộ diện không vì cô cùng chồng đã đến chúc mừng Victoria trong buổi trình diễn kể trên.

Netflix công bố sản xuất loạt phim tài liệu về Victoria Beckham và doanh nghiệp của cô vào tháng 8/2024. Tác phẩm hứa hẹn cung cấp cái nhìn độc quyền về cựu thành viên Spice Girls, gia đình và vòng tròn mối quan hệ thân thiết của cô. Phim dự kiến lên sóng vào tháng 10.

Trong cuộc phỏng vấn với Today vào đầu năm, David Beckham cho biết Victoria vốn dĩ không muốn làm phim về mình.

“Việc thuyết phục cô ấy đồng ý không phải điều dễ dàng. Cô ấy là ngôi sao của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ đây chính là cơ hội. Cô ấy miệt mài xây dựng thương hiệu của mình suốt 18 năm qua. Cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ và không ai có thể thấy được điều đó. Tôi thuyết phục cô ấy cho mọi người thấy những gì cô ấy làm mỗi ngày và những gì cô ấy làm trong công việc kinh doanh của mình. Cô ấy là người phụ nữ thông minh và chăm chỉ. Tôi muốn mọi người thấy được điều đó”, cựu danh thủ nói.

Ở một diễn biến khác, Brooklyn một lần nữa vắng mặt tại sự kiện quan trọng của gia đình Beckham. Đó là tiệc sinh nhật lần thứ 23 của em trai Romeo vào tối 5/9 tại nhà hàng Nhật Aki ở trung tâm London, Anh. Như thường lệ, những thành viên khác có mặt đông đủ, bao gồm cả bạn gái của Cruz là Jackie Apostel.

Brooklyn cũng không công khai chúc mừng sinh nhật em trai trên mạng xã hội. Hai bên không còn theo dõi nhau trên Instagram vài tháng qua.

Bạn bè cho biết David và Victoria không còn mong đợi con trai cả tham dự các bữa tiệc gia đình nữa, sau khi đầu bếp 9X tránh xa chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 50 của cha mình vào tháng 5. Tuy nhiên, cảm xúc buồn bã là không tránh khỏi.

“Đó là một đêm đáng yêu, giản dị để chúc mừng Romeo. Gia đình và nhiều bạn bè của anh ấy đều ở đó. Họ muốn dành cho Romeo một đêm đặc biệt đáng nhớ vì đây là năm khó khăn đối với gia đình Beckham. Buổi lễ diễn ra khá muộn và có nhiều người bị mệt mỏi vào sáng 6/9. Dẫu vậy, mọi người đều thấy thoải mái và vui vẻ”, nguồn tin mô tả về tiệc sinh nhật của Romeo.