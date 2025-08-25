Vợ chồng Beckham bị nói giả dối

TPO - Giữa ồn ào mâu thuẫn với con trai cả, vợ chồng Beckham tỏ ra không bị ảnh hưởng gì, liên tục bị bắt gặp thể hiện tình cảm với nhau. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng họ diễn trước ống kính.