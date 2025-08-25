Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vợ chồng Beckham bị nói giả dối

Tú Oanh

TPO - Giữa ồn ào mâu thuẫn với con trai cả, vợ chồng Beckham tỏ ra không bị ảnh hưởng gì, liên tục bị bắt gặp thể hiện tình cảm với nhau. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng họ diễn trước ống kính.

3.jpg
4.jpg
Ngày 24/8, Daily Mail chia sẻ loạt ảnh về kỳ nghỉ của gia đình Beckham ở Nerano (Italy). Trong ảnh, họ dùng bữa tại nhà hàng ven biển Lo Scoglio. Ngoại trừ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, tất cả thành viên đều có mặt.
1.jpg
51.jpg
Cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc ông bà Becks hôn nhau trước mặt các con.
71.jpg
7.jpg
Họ còn có nhiều cử chỉ thân mật khác như ôm cổ, trao nhau ánh nhìn chăm chú, hôn đầu... Đến năm nay, cựu đội trưởng Anh và vợ kết hôn được 26 năm. Sự gắn bó lâu dài này giúp họ trở thành biểu tượng trong ngành giải trí thế giới.
61.jpg
6.jpg
Trước đó, họ cũng được phát hiện ôm ấp tình từ trên du thuyền trị giá 22 triệu USD ngoài khơi biển Amalfi (Nerano). Họ trông vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè dài ngày ở châu Âu, không có vẻ gì đau khổ vì bị con trai cả xa lánh như nhiều nguồn tin tiết lộ trước đó.
5.jpg
9.jpg
Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ chuyện tình bền chặt, một bộ phận cư dân mạng chỉ trích ông bà Becks giả dối. Họ cho rằng đôi vợ chồng nổi tiếng biết có cánh săn ảnh theo đuôi nên cố tình diễn, thậm chí bị nghi thuê người dàn dựng. Những người khác chế giễu Romeo và Cruz vô công rỗi nghề, chỉ thấy theo bố mẹ đi chơi quanh năm.
91.jpg
72.jpg
Cư dân mạng bình luận: “Ông già Beckham đang làm trò trước ống kính máy quay. Chắc ông ta nghĩ chúng ta cũng khờ khạo như họ”, “Họ đang đóng vai gia đình hạnh phúc phòng trường hợp Brooklyn nhìn thấy. Họ muốn cậu ta cảm thấy bị bỏ rơi khỏi những buổi tụ họp gia đình vui vẻ, tuyệt vời và tràn ngập tình cảm. Họ nghĩ mọi người đều ngu ngốc sao?”, “Vì paparazzi, David Beckham đột nhiên yêu say đắm một lần nữa. Hành vi không chung thủy của anh ta được ghi chép đầy đủ”, “Thêm nhiều bức ảnh dàn dựng nữa”, “Tất cả chỉ là diễn”, “Cả ba người con trai đều lười biếng”, “Tôi thực sự sốc trước sự tuyệt vọng của họ. Chẳng lẽ họ không đủ tiền sao? Đông con, sức khỏe tốt, sao họ lại bất an đến thế? Con trai hư hỏng thế còn cố hơn thua với nó làm gì”, “Ít nhất một đứa con đã đào tẩu. Ba đứa còn lại đi khắp thế giới mà không làm gì có ích và lại xăm thêm hình như bố”…
81.jpg
8.jpg
Vợ chồng Beckham tình cờ gặp lại nam diễn viên Richard E Grant trong nhà hàng và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Richard nổi tiếng với vai diễn Clifford, quản lý của Spice Girls, trong bộ phim Spice World. Tất cả thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời đều góp mặt trong tác phẩm này.
101.jpg
10.jpg
Gia đình Beckham cùng bạn bè đến và rời nhà hàng bằng thuyền nhỏ. Họ dành hầu hết thời gian trên chiếc du thuyền đắt đỏ của gia đình.
141.jpg
14.jpg
Khác với cậu cả xa cách, Beckham thân thiết với con trai thứ.
121.jpg
12.jpg
Bạn gái của Cruz, Jackie Apostel, cũng có mặt trong chuyến đi. Cô được khen ngợi nhờ ngoại hình khỏe khoắn, rạng rỡ.
131.jpg
13.jpg
Nữ ca sĩ 9X hẹn hò bạn trai kém 10 tuổi được hơn một năm. Cô thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham.
151.jpg
15.jpg
Cùng thời điểm gia đình Beckham phủ sóng mặt báo, Nicola chia sẻ hình ảnh trải qua "ngày Chủ nhật hoàn hảo" bên chồng.
Tú Oanh
