Về ngoại hình Phương Mỹ Chi

TPO - 2025 có thể nói là năm rực rỡ của Phương Mỹ Chi trong suốt hành trình kéo dài hơn một thập kỷ. Cô không chỉ tỏa sáng về tài năng, bản lĩnh, mà còn thăng hạng rõ rệt về nhan sắc. Tuy nhiên, miệt thị ngoại hình vẫn là nỗi ám ảnh đối với giọng ca Gen Z.

Quan điểm của Phương Mỹ Chi

Ngày 21/8, chia sẻ của Phương Mỹ Chi về việc bị đơm đặt phát ngôn liên quan đến ngoại hình trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, Phương Mỹ Chi tiết lộ cảm thấy buồn lòng khi bị trang mạng không chính thống gán cho câu nói: “Em biết em không được xinh nên em không dám trèo cao đâu”.

Chị Bảy khẳng định chưa từng nói ra câu đó, đồng thời lên án hành vi phân biệt đối xử, tạo định kiến đẹp - xấu lên phái nữ.

“Câu nói ‘Em biết em không xinh nên em không dám trèo cao’ đang đồng nghĩa với ‘Vì tôi thấy mình xấu xí, tôi không xứng đáng với điều tốt đẹp’. Quá nguy hiểm khi tiêm nhiễm những thông điệp này và ‘mượn’ Chi là người dẫn dắt vào tư duy thế hệ trẻ - phải tự ti với điều khác biệt tạo nên cá thể độc lập... Với những phát ngôn mang tính thiển cận, tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy là điều Chi không mong muốn bạn trẻ tin và dùng điều đó soi chiếu bản thân”, giọng ca Vũ trụ có anh bày tỏ bức xúc.

Phương Mỹ Chi bức xúc vì bị gán ghép vào phát ngôn hạ thấp bản thân.

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi tạo ra cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích việc lan truyền tin giả và quan điểm độc hại cho xã hội trên không gian mạng. Khán giả cũng dành nhiều lời động viên, ủng hộ đến Phương Mỹ Chi. Họ cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 2003 có thể chưa xuất sắc về ngoại hình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức hút và ánh hào quang mà cô có.

Cư dân mạng bình luận: “Vẻ đẹp đâu có khuôn mẫu cụ thể. Đối với tôi, người có nhân cách đẹp, vẻ ngoài tự nhiên cũng tạo được thiện cảm. Phương Mỹ Chi thu hút theo cách riêng của cô ấy, mang đến năng lượng tích cực. Hơn nữa là chuyện riêng tư của người khác, mình làm gì có quyền đánh giá. Một số thành phần trên mạng xã hội không biết để cái duyên ở đâu rồi”, “Phương Mỹ Chi có thể không đẹp theo tiêu chuẩn của một số người, nhưng đẹp trong mắt tôi. Tài năng, sự nỗ lực và nhân cách của cô ấy khiến mọi người phải nể phục”, “Đối với tôi, Phương Mỹ Chi quá đẹp, về cả nhân cách, tâm hồn và cách nhìn toàn diện”, “Không hổ danh là 12 năm trong nghề, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Luôn yêu thương Chi”, “Quan trọng là Phương Mỹ Chi xinh và xinh hơn mỗi ngày”, “Tôi thấy rõ Phương Mỹ Chi ngày càng xinh đẹp”, “Dĩ nhiên, cô ấy không xinh như hoa hậu, nhưng nét duyên dáng và tài năng đó thật sự khiến mọi người phải say mê”...

Hành trình lột xác

Nếu nhìn lại hành trình sự nghiệp của Phương Mỹ Chi, bắt đầu từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2013, ngoại hình chưa bao giờ là lý do để khán giả yêu mến cô. Điều khiến mọi người nhớ nhất về Phương Mỹ Chi là giọng hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng.

Tuy nhiên, khi bước chân vào showbiz, khó khăn trước hết mà Phương Mỹ Chi phải đối mặt là miệt thị về ngoại hình. Điều này tạo áp lực lớn lên cô từ khi còn bé. Chính chị Bảy phải thừa nhận có thời gian sống trong sự tự ti, thấy tất cả điểm trên cơ thể mình đều không đẹp.

Phương Mỹ Chi thừa nhận từng tự ti về ngoại hình.

“Đây là câu chuyện không chỉ của riêng tôi, bạn nữ hay bạn nam đều có thể gặp phải, nhưng bạn nữ nhiều hơn, đặc biệt ở độ tuổi mới lớn. Chúng ta so sánh mình với người khác, không tin vào bản thân mình, không yêu bản thân mình và không trân trọng ngoại hình mà cha mẹ sinh ra. Đối với tôi ở hiện tại, có cơ thể khỏe mạnh, giọng hát được khán giả yêu thương và ý chí vươn lên, không bỏ cuộc là quá đủ với cuộc sống này. Nhưng khi còn là cô bé Phương Mỹ Chi, tôi luôn luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Đâu đó tôi nghe được khi làm nghệ sĩ, phải thực sự xinh đẹp. Kể cả khi bắt đầu cuộc thi đầu tiên, tôi không bao giờ nghĩ được khán giả yêu thương nhiều như bây giờ, bởi vì tôi chọn lối đi quá khác biệt và cũng không được xinh đẹp”, Phương Mỹ Chi nghẹn ngào chia sẻ trong chương trình Em xinh say hi.

May mắn là sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, cô nhận ra những lời bàn tán không bao giờ chấm dứt dù ngoại hình có xuất sắc như thế nào đi chăng nữa. Cô tìm được cách bỏ qua những thứ nhỏ nhặt và tiêu cực. Hình ảnh dân ca mộc mạc, chân phương năm nào được thay thế bằng vẻ ngoài đa sắc màu hơn.

Cột mốc cho sự thay đổi đó là khi album phòng thu thứ tư, cũng là album nhạc pop đầu tiên, Vũ trụ cò bay, phát hành vào năm 2023. Phương Mỹ Chi bắt đầu xuất hiện với phong cách ăn mặc và trang điểm cá tính, thời thượng.

Sang giai đoạn 2024-2025, Phương Mỹ Chi càng chuyển mình rõ nét. Cô tự tin khoe dáng với những thiết kế ôm sát người hoặc lộ một phần da thịt. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, Phương Mỹ Chi cho biết không muốn bản thân bị đóng khung mãi trong chiếc áo dài.

Hành trình trong 2 cuộc thi Sing! Asia 2025 và Em xinh say hi chứng kiến sự lột xác của Phương Mỹ Chi. Cô không chỉ tạo dấu ấn bằng giọng hát, mà còn cả hình ảnh. Mỗi tiết mục là sự đầu tư kỹ lưỡng về cả trang điểm, làm tóc và trang phục, không có sự trùng lặp nào. Điều này góp phần giúp Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với các giám khảo quốc tế, bao gồm Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh, để đạt thành tích top 3 chung cuộc trong Sing! Asia 2025.

Vào giữa tháng 8, khi làm khách mời trong chương trình ẩm thực do Trấn Thành sản xuất, Phương Mỹ Chi thừa nhận kể từ thời điểm nhận thức được bản thân là cô gái trưởng thành, cô buộc mình phải kiểm soát ăn uống.

Ở tuổi 22, Phương Mỹ Chi lột xác về mặt hình ảnh, chú trọng nhiều hơn vào vẻ ngoài.

Dĩ nhiên, ngoại hình vẫn không phải lợi thế của Phương Mỹ Chi. Điều mang đến sức hút cho cô là giọng ca trời phú, tự tin, bản lĩnh sân khấu, tính cách hài hước và sự khôn khéo trong giao tiếp. Tuy vậy, việc cải thiện hình ảnh với tư cách nghệ sĩ là điều cần thiết nếu muốn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Bước chuyển mình của Phương Mỹ Chi tạo ra phản ứng trái chiều trong công chúng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ dám đổi mới, biết thích nghi để không bị đào thải trong môi trường showbiz khắc nghiệt.

Tuy nhiên, một bộ phận lại cho rằng Phương Mỹ Chi bị "đồng hóa", đánh mất chất riêng. Cùng với đó là những bình luận soi mói ngoại hình mỗi lần cô thay đổi phong cách.