Phương Mỹ Chi, Bảo Anh chơi trội

TPO - Trong chung kết 1, Bảo Anh và Phương Mỹ Chi cùng chơi trội, chọn tiết mục và phong cách trình diễn ấn tượng đối đầu dàn em xinh.

phuong-my-chi-8521.png
Ở chung kết Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi tiếp tục khác lạ với màn biến tấu ca khúc thiếu nhi Chú ếch con. Cô liên tục thoát khỏi vùng an toàn, thể hiện niềm tự hào với thông điệp "Việc gì mình cũng dám/ Do em biết mình là người Việt Nam".
phuong-my-chi-9895.jpg
phuong-my-chi.jpg

Phương Mỹ Chi lần đầu trổ tài chơi guitar điện, đưa vào ca khúc hình ảnh áo bà ba và điệu hò đặc trưng của dân ca Việt Nam. MC Trấn Thành nhận xét nữ ca sĩ đang tạo ra dòng nhạc "phát ra là biết Phương Mỹ Chi". Phần trình diễn "khác người" tiếp tục giúp nữ ca sĩ ghi điểm.

bao-anh-27.jpg
Sau hàng loạt tập thi nhạt nhòa, Bảo Anh trở lại ấn tượng với Cô ấy không yêu anh. Hình ảnh Bảo Anh mặc táo bạo, tự tin giúp nữ ca sĩ ghi điểm với khán giả. Từ vũ đạo, giọng hát đến khả năng trình diễn... đều khác lạ hoàn toàn so với Bảo Anh trước đây ở Em xinh.
bao-anh-6.jpg
bao-anh-3.jpg

Khán giả bình luận sau cùng Bảo Anh cũng chịu trở lại. MC Trấn Thành thậm chí nhận xét màn trình diễn của nữ ca sĩ mang hơi hướm của Britney Spears. "Đây mới là Bảo Anh", "Bảo Anh hết bỏ quên chính mình", "Đúng rồi, chặng cuối rồi Bảo Anh ơi"... khán giả bình luận.

52hz-9.jpg
52Hz thực hiện ước mơ hóa công chúa với tiết mục Trời sao mang màu sắc cổ tích. Nữ ca sĩ cho biết ca khúc thể hiện sự mất mát và cô đơn của trưởng thành.
lamoon-22.jpg
lamoon-6.jpg

Diễm Hằng Lamoon tiếp tục phát huy thế mạnh nhạc dân tộc. Cô xuất hiện với trang phục tà dài gần 10 m, 30 vũ công hỗ trợ. Phần thi Dương gian của nữ ca sĩ mang nặng yếu tố dân tộc, triết lý âm dương. Điều này giúp Lamoon gây ấn tượng mạnh.

lam-bao-ngoc-10-2891.jpg
Maiquinn mang đến sân khấu chung kết 1 Em xinh màn trình diễn hoang dã. Cô chơi trội khi kết hợp solo guitar, chơi trống Conga, vũ đạo chuyên nghiệp và nhào lộn. Nữ ca sĩ cho biết Thao túng tâm lý là lời khẳng định về sự nỗ lực, tự tin trong hành trình vượt qua nỗi sợ.
juky-san-5.jpg
juky-san-3.jpg

Juky San mang đến tiết mục ballad Người đầu tiên do chính cô sáng tác. Nữ ca sĩ tập trung vào giọng hát, tối giản phong cách và kỹ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, màn trình diễn của cô không đủ bứt phá so với 7 em xinh còn lại.

maiquinn-6.jpg
maiquinn-2.jpg

Từ rapper cá tính, Saabirose khác lạ với ca khúc ballad Lời thú tội. Lần này, nữ ca sĩ cũng hạn chế phần dàn dựng, tập trung phô diễn giọng hát.

saabirose-22.jpg
Khán giả nhận xét Saabirose mạo hiểm, nhưng cũng gây ấn tượng khi ngoại hình và phong cách âm nhạc đối lập ở chặng chung kết 1.
