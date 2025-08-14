Phim về vụ thảm sát có thật ở Thái Lan do diễn viên Việt Nam đóng chính

TPO - Rima Thanh Vy đóng vai cô dâu người Việt trong bộ phim lấy ý tưởng vụ thảm sát có thật ở Thái Lan. Cô tham vọng vươn tầm quốc tế giống đả nữ Ngô Thanh Vân.

Đoàn làm phim Cô dâu ma vừa tổ chức buổi giới thiệu bộ phim tại Việt Nam. Dự án hợp tác Việt Nam - Thái Lan do Lee Thongkham - người từng gây chú ý với nhiều phim kinh dị “nặng đô” thực hiện. Tác phẩm lấy ý tưởng từ vụ thảm sát gia tộc có thật tại Thái Lan.

Trailer phim nói về câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ, đối diện với nghi lễ kỳ dị, áp lực gia tộc và hàng loạt hiện tượng tâm linh rùng rợn. Không khí phim được đẩy cao với những trường đoạn như “nghi lễ cuối cùng” buộc cô dâu ăn sâu bọ, nằm dưới hố đầy xác chết trong mưa lạnh.

Diễn viên Krissanapoom và Rima Thanh Vy trong buổi ra mắt.

Từng đóng nhiều phim kinh dị như Cám, Mười: Lời nguyền trở lại, đây là lần đầu cô tham gia dự án quốc tế trong vai trò diễn viên chính. "Cảnh đáng sợ nhất với tôi là nằm dưới hố xác chết. Lúc đó tôi hầu như không cần diễn vì cảm giác lạnh, sợ và ám ảnh là thật”, Rima Thanh Vy chia sẻ.

Cô cũng chia sẻ bản thân là người tham vọng, muốn phát triển sự nghiệp quốc tế giống Ngô Thanh Vân.

JJ Krissanapoom - nam chính người Thái Lan - nhận xét Thanh Vy làm việc chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý ở những phân cảnh đòi hỏi thể lực, cảm xúc. "Chúng tôi khác quốc tịch nhưng phối hợp ăn ý", anh nói thêm.

Vừa qua, rạp Việt có bộ phim hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng. Nam diễn viên JJ Krissanapoom nói anh không áp lực trước thành tích trên.

"Tôi cảm nhận được sự tận tâm, nỗ lực của ê-kíp và các diễn viên. Rất khó để trả lời có cảm thấy áp lực và bị so sánh. Mỗi bộ phim có ý nghĩa, thông điệp riêng. Tôi thấy tự tin vào thành quả bộ phim gửi đến khán giả", anh chia sẻ.



Jun Vũ và Văn Công Dương góp mặt trong bộ phim hợp tác Thái Lan - Việt Nam.

Về việc lựa chọn diễn viên người Việt Nam đóng vai nữ chính, đại diện của đạo diễn cho biết tác phẩm lấy ý tưởng từ câu chuyện của cô dâu người Việt. "Tiêu đề phim Cô dâu ma có nghĩa là câu chuyện, hành trình được kể lại dưới góc nhìn cô dâu Việt. Chúng tôi cần diễn viên Việt Nam đảm nhận vai diễn này. Khi phim ra rạp, các bạn có thể thấy hành trình có thêm nhiều diễn viên Thái Lan khác", người này nói.

Từng được biết đến với nhiều tác phẩm kinh dị nặng đô, bộ phim lần này của Lee Thongkham không quá chú trọng cảnh máu me, rùng rợn. "Tác phẩm có phong cách kể chuyện mới mẻ, chúng tôi không đánh giá bằng yếu tố nặng đô hay nhẹ đô mà là sự mới lạ. Do tác phẩm hợp tác giữa hai quốc gia, khán giả sẽ cảm nhận được yếu tố vừa quen vừa lạ", phía ê-kíp nói.

Đại diện đoàn phim nói thêm hành trình của nhân vật Việt Nam trên đất Thái Lan "vừa quen vừa lạ".

"Khán giả Việt Nam đã xem phim kinh dị Thái Lan rất nhiều, đây không phải điều gì quá xa lạ. Nhưng khi bộ phim được quay tại Chiangmai - tỉnh miền núi của Thái Lan, chúng ta cảm nhận được phần nào không khí rùng rợn, ma mị mà chúng tôi mong muốn truyền tải thông qua bộ phim", đại diện đạo diễn chia sẻ.

Về áp lực cạnh tranh mùa phim lễ 2/9, phía ê-kíp nói: “Bất cứ thời điểm nào cũng có áp lực phòng vé, nhưng chúng tôi tin sự mới mẻ của dự án hợp tác Việt - Thái sẽ mang đến cho khán giả thêm lựa chọn thú vị”.