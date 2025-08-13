Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ trồng cây tại Công viên Sáng tạo

TPO - Tham gia lễ phát động trồng 100 cây muồng hoa đào tại Công viên Sáng tạo, Hồ Ngọc Hà mong muốn được ngắm hoa đào tại TPHCM, không cần sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngày 13/8, gần 100 nghệ sĩ cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM, Hội liên hiệp Thanh Niên TPHCM và Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng phát động lễ trồng cây Thành phố nở hoa. Sự kiện diễn ra tại Công viên Sáng tạo, phường An Khánh, mục đích chung tay xây dựng TPHCM hiện đại, văn minh.



Ông Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết hàng trăm nghệ sĩ, người dân góp phần tạo nên những góc phố xanh cho thành phố. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho rằng dự án trồng cây là hành động thiết thực, là cơ hội thu hút khách du lịch đến với thành phố mang tên Bác.



Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Như Vân, Ngọc Châu và ca sĩ Hồ Ngọc Hà (từ trái sang) giao lưu với khán giả.

Gần 100 nghệ sĩ, KOL chung tay trồng 100 cây muồng hoa đào - loài hoa tượng trưng cho sức sống, sự gắn kết và niềm tin vào tương lai. "Chúng ta luôn mơ đến Nhật Bản, Hàn Quốc để chụp ảnh với hoa anh đào. Tại sao thành phố chưa có điều đó để thu hút khách du lịch?", Hồ Ngọc Hà nói.

Hình ảnh nghệ sĩ trồng cây sáng 13/8. Sau khi phát động lễ trồng cây, Hồ Ngọc Hà cho biết cô mong chờ hình ảnh công viên phủ đầy hoa muồng đào trong thời gian tới. "Vài năm nữa, khi nhìn lại, chúng ta thấy hạnh phúc biết bao khi góp phần làm công việc đầy ý nghĩa cho thế hệ sau này", cô chia sẻ thêm.

Hoa hậu Ngọc Châu kêu gọi người dân chung tay trồng cây, lan tỏa tình yêu với thành phố nói riêng và đất nước nói chung. "Hy vọng sắp tới không chỉ ở TPHCM, nhiều tỉnh thành ngày càng nhiều khu phố nở hoa", cô chia sẻ.

Lê Hoàng Phương cho rằng dự án trồng cây là hoạt động xúc tiến du lịch ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu môi trường đến bạn bè quốc tế. Cô cũng mong công viên Sáng tạo sớm trở thành nơi check-in lý tưởng cho giới trẻ TPHCM, du khách trong, ngoài nước.

Như Vân cho biết cô tự hào khi hình ảnh quê hương Đà Lạt - "thành phố ngàn hoa" lan tỏa tại TPHCM thông qua hoạt động trồng cây ý nghĩa.

Diễn viên Puka, Lâm Vỹ Dạ, Khả Như và ca sĩ Thanh Ngọc tại buổi khởi động lễ trồng cây.

Gần 100 nghệ sĩ, KOL chung tay trong hoạt động thuộc dự án truyền cảm hứng yêu thiên nhiên đến thế hệ trẻ.