Câu chuyện đằng sau sự xui rủi của 'Chốt đơn'

TPO - Bỏ qua những ồn ào xoay quanh việc dùng công nghệ AI xóa mặt Thùy Tiên, "Chốt đơn" mang đến câu chuyện “ngôn tình trung niên" của Quyền Linh - Hồng Đào, lát cắt dung dị và lựa chọn của tình người.

Chốt đơn là bộ phim được nhắc nhiều trên mặt báo và mạng xã hội những ngày qua, chủ yếu liên quan việc Ai thay vai cho nữ chính Thùy Tiên? Đến khi ra mắt truyền thông, từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều giãi bày nỗi lòng dồn hết công sức, tiền bạc cho công tác hậu kỳ. Đổi lại, ê-kíp chỉ cầu mong hòa vốn để hoàn tiền nhà đầu tư và trả lương ê-kíp.

Sự xui rủi của Chốt đơn khi nữ chính vướng lùm xùm đời tư tưởng như được khắc phục bằng giải pháp bất ngờ: dùng công nghệ AI để thay thế diễn viên thủ vai Hoàng Linh. Song, đi cùng với một vài lời tán thưởng là vô số sự hoài nghi về "nữ diễn viên AI đầu tiên của Việt Nam".

Dư luận soi kỹ hơn diễn xuất của diễn viên AI Hoàng Linh. Tất nhiên, mọi sự khắt khe đều có lý do. Khó ép buộc khán giả phải yêu thích điều này, vì dẫu sao, đây cũng là lần đầu có một diễn viên bằng AI đóng phim điện ảnh.

Đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân không chọn cách kể chuyện lên gân. Nội dung trong Chốt đơn là câu chuyện đời sống đô thị: Trái ngược với số đông theo đuổi sự thành đạt được đo bằng tiền tài là những người bám víu những điều nhỏ bé và xem đó là hạnh phúc.

Chốt đơn mang lại nhiều câu chuyện về tình người trong cuộc sống.

Ông An (Quyền Linh đóng) - tài xế xe công nghệ đã nhận nuôi bé Mai, đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm mưa bão. Đến khi trao đứa bé lại cho mẹ ruột, ông phải chia tay với niềm vui duy nhất trong đời. Tiền bạc, vật chất không có chỗ ở đây, thay vào đó là tình người.

Giám đốc Hoàng Linh - cô gái thực tế đến mức thực dụng - sau thời gian tiếp xúc nhận ra sự quan tâm ông An dành cho mọi người, sau đó mở lòng và tin cậy ông An.

Bức tường ngăn cách Hoàng Linh với thế giới xung quanh dần bị phá vỡ, giúp cô bao dung hơn. Ngay trong gia đình, cô đối diện cảm xúc thật, nhìn thẳng sai lầm, sẵn sàng nhận lỗi và tha thứ cho chồng, tha thứ cho chính mình.

Dõi theo những biến đổi trong cuộc sống của Hoàng Linh, người xem soi chiếu chính cuộc sống của mình. Dù vẫn có người thấy "gợn" khi lần đầu xem "diễn viên AI đóng phim", nhưng người xem vẫn bị cuốn theo câu chuyện.

Đến sau cùng, Chốt đơn không phải số đơn hàng hay khát khao trở thành “chiến thần livestream” của Hoàng Linh. Chốt đơn là khi ông An quyết định cho đi tình người, không cần báo đáp.

Hơn hết, Chốt đơn là lựa chọn mà bất cứ ai cũng có thể đưa ra: đó là chính lựa chọn của tình người.

Lật ra cuốn ngôn tình trung niên

Ban đầu, Chốt đơn được giới thiệu với câu chuyện xoay quanh nhân vật Hoàng Linh. Khi ê-kíp quyết định dùng diễn viên AI cho vai này và giữ nguyên tuyến truyện, mạch phim rẽ sang hướng khác hoàn toàn: câu chuyện “ngôn tình trung niên” giữa Quyền Linh và Hồng Đào.

Bộ đôi mang đến chuyện tình cảm hài hước, sự cô đơn của tuổi trung niên và nhu cầu được sẻ chia của những người bước qua tuổi xế chiều.

Quyền Linh vào vai ông An, tài xế xe ôm công nghệ, sống một mình nhiều năm, còn Hồng Đào là bà Bình, chủ tiệm cắt tóc bình dân, hàng xóm kiêm tri kỷ suốt 30 năm. Ngay từ đầu phim, ông An đã nhận tin dữ: mình mắc bệnh Alzheimer.

Trong một phân cảnh, khi ông An tâm sự với bà Bình về bệnh tình, bà không giấu nổi xúc động và lần đầu nói ra hết tình cảm. Câu nói “Ông nhìn tui đi, tui già rồi, tui không muốn sống cô độc nữa” có thể gây cười, nhưng lại chạm vào nỗi sợ sâu thẳm của bất kỳ ai ở tuổi này: sợ phải già đi một mình.

Hồng Đào - Quyền Linh mở ra cuốn ngôn tình trung niên ở Chốt đơn.

Bộ phim cũng mang lại tâm lý thẳng - thật của nhiều bậc cha mẹ. Họ sợ cô đơn nhưng sợ làm phiền con hơn. Dù bà Bình khuyên nên báo tin cho con trai đang ở nước ngoài, ông An vẫn lắc đầu. Chi tiết này khiến người xem nhận ra, đôi khi cái ôm thật chặt, lời hỏi han trực tiếp có giá trị hơn mọi cuộc gọi video hay tin nhắn.

Sự ăn ý giữa Quyền Linh và Hồng Đào góp phần tạo sự liền mạch cho tuyến truyện, sau nhiều lần ê-kíp nỗ lực thay đổi kịch bản. Quyền Linh diễn mộc mạc, đối lập Hồng Đào lại “ồn ào” nhưng duyên, cộng thêm giọng Huế ngọt ngào, tạo nên cặp đôi bù trừ.

Phân cảnh bà Bình “năn nỉ” ông An “chốt đơn nghe” và nhận cái gật đầu biến câu nói vốn dùng trong mua bán thành lời hứa, giúp họ tin vào chặng đường mới.

Tuy vậy, Chốt đơn! vẫn gây tiếc khi chưa khai thác sâu vào khía cạnh mà khán giả tò mò. Đạo diễn đầu tư nhiều cảnh quay hoành tráng về công ty chuyên livestream, nhưng đến cuối cùng, người xem vẫn mơ hồ: những thương vụ “chốt đơn” thực sự diễn ra thế nào, các mảng miếng, chiêu trò phía sau quá trình ấy ra sao. Việc thiếu điểm nhấn ở phần này phần nào làm giảm trải nghiệm trọn vẹn của người xem.