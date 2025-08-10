Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đại Nghĩa đăng video gốc và video dựng lên từ AI, đính chính anh không quảng cáo đầu tư. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả tỉnh táo trước vấn nạn, tránh mất tiền oan.

Ngày 10/8, Đại Nghĩa cảnh báo việc kẻ gian lợi dụng AI, dựng nội dung anh kêu gọi đầu tư lừa đảo khán giả. Nam diễn viên đăng hai video so sánh, khẳng định bị cắt ghép. "Video đầu tiên, tôi chia sẻ vấn đề ăn chay. Video này đăng lâu rồi. Video thứ hai, tôi đã bị kẻ gian lợi dụng, dùng công nghệ AI gán ghép vào nội dung xấu".

Trong video dài 11 giây được Đại Nghĩa cho là được dựng lên từ AI, nhân vật nói: "Đặc biệt không cần vốn vẫn có thể tham gia, nếu quý vị muốn thử sức an toàn, hãy chọn đúng người dẫn đường. Xin chào mọi người, tôi là Đại Nghĩa".

Nam nghệ sĩ khẳng định anh không biết nội dung "họ đang nhét vào miệng tôi" là gì. Không có chuyện anh giới thiệu đầu tư. Anh yêu cầu khán giả cẩn thận, tránh bị lừa và mất tiền oan.

anh-man-hinh-2025-08-10-luc-52153-ch.png
Video Đại Nghĩa chia sẻ việc ăn chay bị chuyển thành video kêu gọi đầu tư.

Đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi xem được hai video. AI dựng lại chính xác giọng nói đến khẩu hình của Đại Nghĩa, khó phân biệt thật giả: "Quá dã man và kinh khủng", "Rất nhiều người bị lừa kiểu này rồi. Khán giả không thể nào phân biệt được", "Đại Nghĩa không phải là nạn nhân duy nhất"...

Đầu tháng 8, Quốc Trường lên tiếng cảnh báo trường hợp lừa đảo tương tự. Quốc Trường đính chính khi mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video mạo danh anh để quảng cáo lừa gạt. Anh khẳng định tất cả nội dung trên đều là mạo danh. Anh chưa từng hợp tác với những đơn vị bất hợp pháp.

"Tôi sẽ trình báo đến cơ quan chức năng những đơn vị tuỳ tiện sử dụng hình ảnh, thông tin của tôi để lừa gạt, tránh hệ luỵ sau này", Quốc Trường chia sẻ.

Giữa tháng 7, Mạc Văn Khoa đã phải cảnh báo khán giả về clip AI giả mạo cả hình ảnh lẫn giọng nói của anh để lừa đảo bán hàng. Ca sĩ Khắc Việt cũng bức xúc khi những video cắt ghép khuôn mặt và giọng nói của anh bằng deepfake để quảng cáo cho các hoạt động cờ bạc, lừa đảo. Anh khẳng định đây là "hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn có thể gây thiệt hại cho cộng đồng".

Tương tự, ca sĩ Đan Trường cũng gặp trường hợp bị giả mạo hình ảnh để lừa đảo và đã kêu gọi khán giả cung cấp thông tin nếu thấy clip sai sự thật, dùng AI cắt ghép để anh có thể làm việc với cơ quan chức năng.

Trạch Dương
#cảnh báo AI giả mạo Đại Nghĩa #lừa đảo qua mạng xã hội #deepfake và lừa đảo #giả mạo giọng nói nghệ sĩ #bảo vệ người nổi tiếng khỏi lừa đảo #AI cắt ghép hình ảnh và video #khuyến cáo tránh đầu tư lừa đảo #phòng chống lừa đảo qua công nghệ AI #truy quét video giả mạo nổi tiếng #cảnh báo lừa đảo qua nội dung giả mạo

