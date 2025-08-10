4 em xinh bị loại sốc

TPO - Bích Phương sốc khi có đến hai thành viên Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn ra về. Châu Bùi tiếp tục nhận tranh luận vì được đi tiếp, trong khi Vũ Thảo My phải dừng chân sớm.

Bốn em xinh bị loại

Trong Live stage 4, các đội tiếp tục thi đấu đối kháng. Kết quả vòng 1 cho thấy đội LyHan giành Hot chair (1.161 điểm), theo sau là đội Lâm Bảo Ngọc (1.159 điểm), đội Phương Ly (1.140 điểm) và đội Bích Phương (1.094 điểm).

Tới vòng 2, đội Phương Ly giành Hot chair với (1.131 điểm), đội Em Xinh LyHan xếp vị trí thứ hai (1.115 điểm), đội Em Xinh Lâm Bảo Ngọc đứng thứ ba (1.113 điểm) và đội Em Xinh Bích Phương nằm cuối bảng (1.088 điểm).

Tổng điểm sau 2 vòng đấu Hot chair, đội đứng hạng nhất là đội Lyhan (2.376 điểm), đội Phương Ly (2.371 điểm) đạt hạng 2, đội Bích Phương được hạng 3 (2.272 điểm) và hạng 4 thuộc về vị trí của đội Lâm Bảo Ngọc (2.182 điểm).

Live stage 4 tiếp tục trở thành vòng loại khắc nghiệt khi có đến 6 em xinh ra về, bao gồm Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Saabirose, Liu Grace, Juky San và Vũ Thảo My (sau đó có hai em xinh được hồi sinh).

Đội Bích Phương có đến hai thành viên dừng chân.

Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ là cặp đôi đầu tiên bị loại. Fashionista cho biết cô có cơ hội vui hết nấc, biết ơn chương trình tạo ra sân chơi âm nhạc cho những em xinh tay ngang như cô. Trong khi đó, Mỹ Mỹ nói cô may mắn khi được là thành viên của đội Bích Phương, có hai tiết mục để đời và trình diễn thỏa mãn.

Chứng kiến đồng đội ra về, đội trưởng Bích Phương sốc, tâm sự rằng mục tiêu lớn nhất của cô là làm ra những tác phẩm hay và hỗ trợ các thí sinh mới, không muốn một mình giành chiến thắng.

"Kể cả có được giải quán quân chương, đó chỉ là niềm vui nhỏ. Từ khi bắt đầu cuộc thi, tôi nghĩ mang về những em yếu thế, làm nhạc cho các bạn. Và khi ra khỏi chương trình, các em vẫn lấy nhạc đi biểu diễn được. Tôi đã tính hết rồi. Nhưng cái ngốc nghếch của tôi là quá tự tin vào sự may mắn của mình. Đó là sự tự tin hơi vô lý", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cặp thứ hai bị loại là Saabirose và Liu Grace. "Từ những ngày đầu tham gia luôn cảm thấy rất lạc lõng. Song, khi gặp các chị em, thấy được đam mê ở mỗi người, cô nhận ra bản thân không chỉ có một mình", Liu Grace nói. Trong khi đó, Saabirose nói cô cảm nhận được tình cảm đậm sâu giữa các đồng nghiệp khi rời khỏi chương trình.

Ở vòng loại cá nhân, Vũ Thảo My dừng chân trong sự tiếc nuối. Nữ ca sĩ nói cô không có gì tiếc nuối sau hành trình tại Em xinh.

Tuy nhiên, chương trình mang đến hai màn "hồi sinh". Saabirose được giữ lại nhờ quyết định của đội chiến thắng - đội LyHan. Juky San nhận được 8 phiếu bình chọn từ các thí sinh còn lại, chính thức được "hồi sinh" để tiếp tục cuộc thi.

Châu Bùi ám ảnh, khán giả tiếp tục tranh luận

Một trong những chi tiết được khán giả nói "khó hiểu" là việc Châu Bùi liên tục đi sâu vào vòng trong. Người xem cho rằng cô phải nhường vị trí cho em xinh nổi bật khác được đi tiếp.

Giọng hát của Châu Bùi thường xuyên bị khán giả góp ý. Một số tài khoản mạng xã hội thậm chí còn nhắc lại việc cô từng học thanh nhạc 6 năm nhưng vẫn chưa thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt.

Trong khi đó, các thí sinh có thực lực như Vũ Thảo My và Liu Grace lại phải ra về. Sự việc khiến nhiều người nghi ngờ về tiêu chí chấm điểm. Họ cho rằng Châu Bùi được ưu ái nhờ sức ảnh hưởng của mình thay vì tài năng âm nhạc.

Châu Bùi được đi tiếp trong khi Vũ Thảo My (phải) ra về dù ấn tượng hơn.

"Lần nữa Châu Bùi lại được vào vòng trong, nghi ngờ về cách chấm điểm quá", "Tại sao Châu Bùi lại liên tục đi sâu thế này", "Kết quả này lại không quá khó đoán rồi, Châu Bùi tiếp tục đi tiếp, thí sinh khác phải nhường chỗ"... khán giả bình luận.

Trước khi nhận kết quả đi tiếp, Châu Bùi không kìm được xúc động và chia sẻ về nỗi ám ảnh. Nữ ca sĩ nói lo lắng, sợ khán giả cảm nhận không tốt về tiết mục của mình.

"Có người em rất ngưỡng mộ khi vào đây cũng bị đánh giá xấu. Lúc cố gắng hài miếng (vốn là điều em làm không tốt), em bị nói sao cứ hài, không tập trung âm nhạc. Khi tập trung âm nhạc em lại bị chê nhạt nhẽo. Cứ mỗi lần chiếu một tập, em rất run, không biết mình có được khen và có được đón nhận không", cô nói.

Châu Bùi tự nhận bản thân có những điều còn thiếu sót, còn non nớt. Cô nói lắng nghe góp ý và cố gắng hoàn thiện hơn.

Với kết quả này, 16 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào Live Stage 5. Các đội hình mới gồm đội LyHan (Saabirose, Juky San, Châu Bùi), đội Phương Ly (Tiên Tiên, MAIQUINN, Miu Lê), đội 52Hz (Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh), và đội Phương Mỹ Chi (Pháo Northside, Lamoon, Orange).