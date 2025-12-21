Bản nhạc về tuổi trẻ đáng nghe

TPO - Sau thời gian dài hình thành và thử nghiệm âm nhạc, ban nhạc Truant Fu giới thiệu album đầu tay "FU". Album đánh dấu cột mốc của Truant Fu, cho thấy sự kết nối ngày càng khăng khít với cộng đồng khán giả trẻ.

Ngày 19/12, ban nhạc Truant Fu phát hành album đầu tay mang tên FU, khép lại chặng đường “dò đường” kéo dài nhiều năm bằng các single được công bố rải rác từ trước. Nhóm dần ghi dấu ấn trong cộng đồng yêu nhạc indie bằng phong cách funk-rock, pha trộn post-rock và màu sắc điện tử hiện đại.

Album cho thấy sự chắc tay trong tư duy sản xuất, đồng thời phản ánh quá trình trưởng thành cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc của các thành viên.

Kể câu chuyện tuổi trẻ

FU mang tinh thần funk-rock sôi động với nhịp điệu dày, bass groove và guitar nhiều lớp biến hóa. Yếu tố post-rock được sử dụng như chất liệu mở rộng không gian, kết hợp cùng các lớp điện tử được tiết chế nhưng bùng nổ về sau.

Ban nhạc Truant Fu đang là cái tên nhận được sự chú ý trong cộng đồng nghe nhạc indie.

Phần âm nhạc do guitarist kiêm producer Lê Tùng Lâm, tham vọng đẩy chất funk đi xa hơn những dự án trước của nhóm. Trong khi đó, ca từ do vocalist Trần Hữu Phú chấp bút lại nghiêng về thế giới nội tâm, tập trung vào những giằng co, hoang mang và khát khao của người trẻ trong quá trình trưởng thành.

Các ca khúc cũ như Runaway, Rối ren, Hoa đăng, Một thời được đặt vào album như những chương quan trọng, góp phần hoàn thiện mạch truyện xuyên suốt.

Truant Fu gồm 10 bài, chia album thành bốn giai đoạn cảm xúc: Tuổi trẻ nhiều dao động, những đêm dài lạc lối, khoảnh khắc bứt phá và sự lắng lại để hiểu chính mình. Cách sắp xếp này giúp FU là hành trình có điểm khởi đầu, cao trào và khoảng lặng.

Album của nhóm gửi gắm thông điệp rằng khờ dại không phải là yếu đuối, mà là một phần rất đẹp của hành trình trưởng thành.

Hành trình từ dại khờ đến trưởng thành

Trước khi album ra mắt, Truant Fu phát hành single FOOL là ca khúc mở đường. Mang đậm màu sắc funky, bài hát kể câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ dại khờ, nơi nhân vật sẵn sàng đánh đổi lý trí và lòng tự trọng chỉ để được yêu.

Ít ai biết FOOL ban đầu chỉ được dự kiến là track interlude không lời. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần nhạc, các thành viên quyết định phát triển ca khúc thành bản hoàn chỉnh vì cảm nhận được năng lượng đặc biệt của giai điệu. Đây cũng là sản phẩm được đầu tư nhiều nhất về mặt sản xuất của Truant Fu tính đến nay.

﻿ ﻿ ﻿

Chia sẻ về hành trình theo đuổi rock, tay trống Trần Sương cho biết anh từng bắt đầu bằng việc nghe các ban nhạc quốc tế, sau đó tìm đến cộng đồng rock trong nước khi bước vào đại học.

Từ vai trò hỗ trợ truyền thông, anh học chơi trống, chơi cover và cuối cùng cùng các thành viên khác thành lập Truant Fu để theo đuổi âm nhạc sáng tác, không giới hạn thể loại.

Album FU nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người đánh giá cao năng lượng trình diễn, sự gần gũi của ban nhạc và mức độ chỉn chu của album vật lý. Các ca khúc như Một thời, Hoa đăng hay Tập đi được nhận xét phản ánh khá rõ tâm thế của người trẻ khi bước vào thế giới người lớn với nhiệt huyết, lo âu và mong muốn được đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài phía trước.

Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những album indie đáng nghe năm 2025. "Truant Fu làm nổi bật được mình khỏi các band nhạc chính là sự thử nghiệm thú vị với màu sắc Funky, kết hợp với màu Alternative Rock tạo độ nảy và sự mới mẻ cho album nhưng không bị quá rướn", khán giả nhận xét.

Tập đi là track khiến nhiều khán giả thích thú bởi giống như lời động viên từ chính band dành cho khán giả và cho hành trình hơn hai năm kiên trì của họ: “Hãy tin rằng, rồi đến lúc chúng ta sẽ gặp lại thôi”. Bài hát được dự đoán soán ngôi bản hit của nhóm - Một thời.

Trong khi đó, Craze được xem là bài hát tái định nghĩa tuổi trẻ với phần lời cổ vũ dành cho những người trẻ đang tìm kiếm tự do: sóng phóng khoáng, bùng cháy, không sợ vấp ngã. Bài nhạc mang đậm màu sắc Funk-Rock đặc trưng,.

Tập đi là một trong những track dễ nghe, nhận được nhiều đánh giá tích cực.