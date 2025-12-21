Phim của Hà Anh Tuấn rời rạp

Lấy cảm hứng từ live concert cùng tên của ca sĩ Hà Anh Tuấn, phim tài liệu Chân trời rực rỡ khắc họa câu chuyện giàu cảm xúc về con người, quê hương, nguồn cội. Phim được chiếu trong 10 ngày ở ba cụm rạp toàn quốc.

Tính đến sáng 21/12 - ngày cuối trụ rạp - phim thu về 500 triệu đồng tiền bán vé. Số liệu được ghi nhận bởi đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Việt Nam. Doanh thu khiêm tốn phản ánh đúng số lượng suất chiếu trong ngày ở các cụm rạp và hiệu ứng khán giả. Khoảng 5 ngày cuối ở rạp, phim chỉ chiếu mỗi ngày một suất.

Phim xuất phát từ dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn.

Phim tài liệu âm nhạc không có sức hút lớn với khán giả ngoài rạp. Đối với nhiều khán giả đại chúng, một bộ phim thuần túy ghi lại hậu trường và quá trình sản xuất concert chưa đủ hấp dẫn để họ bỏ tiền mua vé. Doanh thu phim của Hà Anh Tuấn vẫn cao gấp đôi so với phim tài liệu concert của Hoàng Thùy Linh ra rạp năm 2024.

Hà Anh Tuấn trao toàn quyền phụ trách dự án cho đạo diễn và ê-kíp. Bản thân nam ca sĩ chỉ xem lại đúng hai lần, không can thiệp vào nội dung phim. Ca sĩ không quan trọng việc kiếm tiền từ phim. Anh dự đoán tác phẩm vào top những bộ phim thê thảm nhất trong năm.

"Tôi đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp không bận tâm về doanh thu. Trong điện ảnh, có những bộ phim kể các câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra. Cũng có những bộ phim chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện bản thân nhìn thấy, cảm nhận. Sẽ có những người thích câu chuyện của mình và có người không. Điều ấy không đánh giá phim hay hay dở. Bởi vì mình không cho người ta cơ hội. Nếu phim này doanh thu thê thảm quá, chúng ta sẽ góp tiền thêm vào để ủng hộ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly", Hà Anh Tuấn nói ở buổi ra mắt phim.

Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, Chân trời rực rỡ được trao giải thưởng của ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu và nằm trong danh sách đề cử giải Bông Sen cho phim tài liệu xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Dù xuất phát từ dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, điểm cộng của phim là thoát khỏi khuôn khổ của một tác phẩm chân dung, trở thành một chuyện tự chủ về hành trình tìm về nguồn cội. Phim nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả vì ra rạp với mục đích nhân văn. Ê-kíp đầu tư chỉn chu cho những cảnh quay ở Ninh Bình như Cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, chùa Bái Đính cổ.