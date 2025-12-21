Thảm đỏ tệ nhất giới giải trí

TPO - Sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức gây tranh cãi sơ sài, thiếu đi những gương mặt thu hút khán giả. Triệu Lộ Tư trở lại nhưng cũng không gây ấn tượng.
Chiều 21/12, nhiều nghệ sĩ đã tham gia sự kiện tổng kết cuối năm của nền tảng Tencent Video mang tên Tinh Quang Đại Thưởng. Trong những năm trước, các nghệ sĩ lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Dương Dương góp mặt giúp chương trình thu hút của khán giả. Tuy nhiên, trong buổi lễ Tinh Quang Đại Thưởng 2025 các ngôi sao lớn đều không tham dự. Thảm đỏ của sự kiện bị đánh giá đơn giản sơ sài. Thậm chí, khán giả còn phát hiện ra buổi lễ chỉ có 7 nhà tài trợ, Tencent Video đã phải ghi thêm tên của công ty ở nhiều vị trí để tạo cảm giác đông đảo.
Nhân vật gây chú ý nhất thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025 là Triệu Lộ Tư, cô trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi vì mắc bệnh. Năm 2025, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư gặp nhiều khó khăn vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ, thậm chí nữ diễn viên còn có ý định rời khỏi giới giải trí. Tuy nhiên, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng thành công bất ngờ, trở thành tác phẩm có lượt xem trung bình cao nhất trên nền tảng giúp danh tiếng của Triệu Lộ Tư khởi sắc trở lại. Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư vinh dự được trở thành người xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, ngồi ở vị trí trung tâm dưới khán đài. Những điều này thể hiện sự trân trọng của các nhà sản xuất với nữ diễn viên.
Ngoài Triệu Lộ Tư, nữ diễn viên Bạch Lộc cũng gây chú ý khi thay tới 3 bộ lễ phục trong sự kiện. Trong đó, cô được khen ngợi khi diện bộ haute couture đặt riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng Trung Quốc Guo Pei, kết hợp với trang sức cao cấp của De Beers, cả bộ lễ phục của Bạch Lộc có giá trị lên tới 20 triệu NDT. Năm 2026, Bạch Lộc sẽ có tác phẩm Mạc ly, đóng cặp với nam diễn viên Thừa Lỗi phát sóng trên nền tảng Tencent Video.
Cúc Tịnh Y vẫn tham dự thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng dù đang nảy sinh tranh chấp với công ty quản lý cũ Siba Media. Nữ diễn viên cũng gây tranh cãi với cánh tay và bờ vai gầy guộc.
Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn diễn quen thuộc Lý Quân Nhuệ. Khi mặc bộ váy trắng, Mạnh Tử Nghĩa bị cho là đã độn vòng ba khiến vòng ba to bất thường, nữ diễn viên chia sẻ do chiếc váy quá rộng nên cô đã sửa lại gây ra hiểu nhầm. Cô vừa quay phim Thượng công chúa, đánh dấu màn tái hợp với tài tử Lý Quân Nhuệ sau thành công của phim Cửu trọng tử.
Lý Lan Địch cũng là ngôi sao nổi bật với vẻ đẹp cổ điển. Lý Lan Địch xuất hiện trên thảm đỏ cùng tài tử Đàn Kiện Thứ, cả hai đóng chung trong phim Lự kính.
Tống Tổ Nhi xuất hiện với bộ váy đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn. 2025 đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Tống Tổ Nhi sau thời gian dài ở ẩn vì vướng vào scandal trốn thuế. Cô ra mắt liên tục ba tác phẩm là Vô ưu độ, Khom lưng và Thời đại tôi luyện. Tống Tổ Nhi cũng bù đắp khoảng thời gian vắng bóng bằng việc liên tục vào các đoàn phim Biểu muội vạn phúc, Nhập cục.
Trong khi các tiểu hoa cùng lứa giữ vững phong độ, xuất hiện với vẻ thanh lịch quyến rũ, Điền Hi Vi một lần nữa lại bị chê vì mặc trang phục che mất ưu thế hình thể từ BST Xuân Hè Demna 2026 của thương hiệu Gucci và chọn kiểu tóc khiến cô già hơn. Trước đó, trong sự kiện Scream Night 2025, Điền Hi Vi đã bị chê khi mặc bộ váy họa tiết da báo của nhà thiết kế Ronald van der Kemp. Ngoài ra, Điền Hi Vi còn mặc bộ váy xanh Haute Coutore của nhà mốt Alexis Mabille 2018. Sắp tới, khán giả gặp Điền Hi Vi trong ba bộ phim mới là Trục ngọc, Ký sự bắt trộm và Bạn gái thiên tài.
Ngôi sao bị bình chọn xấu nhất thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025 là Tống Thiến. Đầu tiên cô mặc bộ váy cưới, đi bên cạnh tài tử Tào Tuấn, cưỡi một chú ngựa gỗ bị ví là "thiếu gia mãi không lớn và cô dâu bị ép cưới". Bộ lễ phục thứ hai cũng là trang phục may đo cao cấp của nhà mốt Julien Fournié nhưng bị đánh giá như đồ ngủ khiến nhan sắc Tống Thiến trông nhợt nhạt.
Trần Đô Linh (trái) mặc trang phục của nhà thiết kế Việt Nam Linh Nga. Năm 2025, bộ phim Quý nữ do Trần Đô Linh đóng chính được ghi nhận là tác phẩm thành công bậc nhất trên nền tảng Tencent Video. Trần Nghiên Hy bị chê làm tóc xấu.
Hai nữ diễn viên Nghê Ni (trái) và Tống Giai xuất hiện trên thảm đỏ với màu đen quyền lực. Cả hai bị đánh giá mặc trang phục đơn giản, không giữ được phong độ. Truyền thông đánh giá thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025 vừa kém sắc vừa thiếu điểm nhấn.
Các diễn viên nam 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc hiện tại lần lượt là Ngô Lỗi, Trần Tinh Húc, Trương Lăng Hách, Trương Tân Thành.