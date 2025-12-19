Angelababy sau 2 năm cấm sóng

TPO - Trong suốt hai năm qua, dù không bị cấm sóng danh tiếng và sự nghiệp của Angelababy đều tụt dốc thảm hại. Nhưng cô đang dần lấy lại sự chú ý của công chúng thông qua chiêu bài truyền thông mới.

Trang QQ đưa tin tối 18/12, Angelababy tham gia sự kiện BBArt's Night do tạp chí nghệ thuật BBart tổ chức tại Bắc Kinh với tư cách Đại sứ từ thiện nghệ thuật. Nữ diễn viên tỏa sáng với bộ trang phục may đo cao cấp (haute couture ) từ nhà mốt Alexis Mabille Fall Winter 2024. Việc Angelababy quay lại thảm đỏ sau 2 năm gặp biến cố sự nghiệp thu hút tới hơn 40 triệu người quan tâm chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo.

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho cánh cho phong thái tự tin thanh lịch thời thượng của Angelababy. Trong quá khứ, cô từng được mệnh danh là "người bất bại trên thảm đỏ" vì chưa từng xuất hiện với trang phục xấu, có khả năng chinh phục mọi loại phong cách khác nhau.

Angelababy xuất hiện tựa nữ thần trong sự kiện.

Theo QQ, sự chú ý của công chúng dành cho Angelababy đã tăng cao trong thời gian gần đây. Đặc biệt ngày 16/12, nữ diễn viên đăng loạt ảnh và video trang điểm theo phong cách Y2K lạnh lùng quyến rũ. Bộ ảnh đã dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả, có nhiều blogger thời trang, các hot girl mạng ngay lập tức học tập theo phong cách của Angelababy. Video trên Douyin của cô cũng thu về tới hơn 10 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Sự bùng nổ truyền thông này là cú hích được Angelababy mong đợi từ lâu. Trước đó, nữ diễn viên cũng tìm nhiều cách để hâm nóng lại tên tuổi, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, thậm chí có những chủ đề như "ảnh chụp trên đường phố cũng đẹp không kém ảnh chụp trong studio" hay những topic khen ngợi sự trẻ trung của Angelababy. Song tất cả bài viết đều không nhận được sự hưởng ứng nhiều của công chúng.

Hiện tại, Angelababy được khen là "người phù hợp nhất với phong cách Y2K", bởi nữ diễn viên mang trong mình dòng máu lai với đường nét khá Tây. Bên cạnh đó, thời điểm còn làm người mẫu, Angelababy cũng có nhiều bộ ảnh đẹp, trang phục nổi bật càng khiến khán giả muốn học theo. Đây cũng là nét riêng của Angelababy mà các ngôi sao khác không có được, nhờ đó giúp Angelababy nổi bật.

Bộ ảnh chụp theo phong cách Y2K của Angelababy thu hút sự chú ý của hơn 10 triệu khán giả.

Angelababy từng bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc vào cuối năm 2023 khi người đẹp xem Lisa (BlackPink) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Dù lệnh cấm phát ngôn (đăng bài trên các trang mạng xã hội) chỉ diễn ra khoảng 3 tháng, nhưng từ đó sự nghiệp và danh tiếng của Angelababy sụp đổ nhanh chóng.

Dư luận cho rằng Angelababy luôn thách thức các lệnh cấm. Khi Trung Quốc cấm không cho tổ chức các buổi concert của nghệ sĩ Hàn Quốc, Angelababy tới khu vực khác để xem. Việc tới câu lạc bộ thoát y vốn không được ủng hộ tại Trung Quốc, nhưng Angelababy vẫn tới. Đòn trừng phạt này giống tín hiệu khiến các chương trình giải trí không mời người đẹp tham gia. Thậm chí, những show đã quay còn làm mờ mặt Angelababy.

Sau đó, hai tác phẩm của Angelababy là Tương tư lệnh và Mạn ảnh tầm tung lên sóng không những không giúp ích nữ diễn viên vì cô diễn quá dở, khiến danh tiếng của cô thảm hại hơn.