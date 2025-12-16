Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Sạn khó chấp nhận trong phim Trung Quốc

Minh Vũ

TPO - Trong bộ phim "Trường An 24 kế", nhân vật của Thành Nghị bị ám sát nhưng khán giả lại bật cười vì lỗi logic khó chấp nhận.

Theo QQ, Thành Nghị đang có bộ phim truyền hình thứ ba lên sóng trong năm nay là Trường An 24 kế. Khác với hai tác phẩm trước thuộc thể loại tiên hiệp, dự án lần này lấy đề tài phá án trả thù mưu quyền chính trị làm chủ đề chính.

Tuy nhiên, trong tập 6, khán giả phát hiện bộ phim mắc lỗi sai sơ đẳng về logic. Khi nam chính Tạ Hoài An (Thành Nghị) bị Lưu Tử Ngôn tấn công bất ngờ vào vai, ở vị trí này vết thương của Tạ Hoài An không quá nghiêm trọng, có thể cứu chữa. Tuy nhiên, sau khi chuyển cảnh, vết thương lại nằm trên cổ, ở nơi rất hung hiểm. Khán giả bình luận với kỹ thuật y học thời cổ đại, bị thương ở vị trí đó khó lòng sống sót. Một số người bênh vực đoàn phim cho rằng với sức sống của nam chính, mọi gian khó đều vượt qua. Tuy nhiên, cũng có người xem cho rằng đoàn phim nên chỉn chu hơn trong từng chi tiết.

thanh-nghi16.jpg
Cảnh phim gây tranh cãi của Thành Nghị khi dao đâm vào cổ.

Trường An 12 kế kể về hành trình của nhân vật Tạ Hoài An vốn là một thiếu niên thiên tài đầy mưu lược. Sau đó gia tộc của chàng bị hãm hại dẫn tới diệt tộc, Tạ Hoài An phải ở ẩn suốt 10 năm, từng bước leo lên trung tâm quyền lực để trả thù.

Bộ phim được đánh giá có cảnh quay đẹp, nội dung hấp dẫn, mưu chồng mưu, kế trong kế khiến người xem cuốn hút. Tuy nhiên, diễn xuất của Thành Nghị vẫn bị đánh giá là một màu, rập khuôn. Điểm yếu lớn nhất của anh là khả năng đọc thoại kém, lời thoại không rõ ràng, cột hơi yếu khiến khán giả khó nghe được lời nhân vật nói. Bên cạnh đó, Thành Nghị kiểm soát biểu cảm kém, trong một số cảnh, anh diễn ngũ quan biến dạng, mất đi sắc thái chính trực của nhân vật.

thanh-nghi.jpg
Thành Nghị 3 tháng 3 phim thất bại trong năm 2025.

Năm 2025, Thành Nghị có tới 3 dự án lần lượt phát sóng là Phó sơn hải, Thiên địa kiếm tâm (tên cũ: Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên) và Trường An 24 kế, nhưng thành tích đều không đạt kỳ vọng. Trước đó, nam diễn viên được đánh giá là "mỹ nam cổ trang", ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Lưu ly, Trầm vụn hương phai, Liên hoa lâu.

Minh Vũ
#Trường An 24 kế #Thành Nghị #Tạ Hoài An #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Thiên địa kiếm tâm #Vương quyền thiên #Phó sơn hải

