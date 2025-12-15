4 nam diễn viên bết bát năm 2025

TPO - Các diễn viên như La Vân Hi, Tân Vân Lai, Thành Nghị, Vương Hoằng Nghị đã góp một phần vào bức tranh Cbiz xám xịt năm 2025.

Theo QQ, năm 2025 chứng kiến sự hồi sinh của một số nghệ sĩ như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư hay Tiêu Chiến ở mảng truyền hình. Tuy nhiên, có không ít ngôi sao vốn được kỳ vọng lại ngã ngựa La Vân Hi, Tân Vân Lai, Vương Hoằng Nghị, đặc biệt là Thành Nghị.

Một năm 3 phim thất bại, Thành Nghị gặp khủng hoảng

Năm 2025, Thành Nghị có tới 3 dự án lần lượt phát sóng là Phó sơn hải, Thiên địa kiếm tâm (tên cũ: Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên) và Trường An 24 kế. Với danh xưng "đệ nhất mỹ nam cổ trang" và lượng fan hâm mộ hùng hậu, những tác phẩm Thành Nghị tham gia đều có đội ngũ sản xuất tốt, kinh phí lớn, nhưng khi chiếu thành tích bết bát, danh tiếng của nam diễn viên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tiếp thất bại.

Theo QQ, vấn đề của Thành Nghị là đóng quá nhiều phim cổ trang và phát sóng dồn dập khiến khán giả bội thực. Trong các dự án khác nhau, nam diễn viên bị đánh giá diễn xuất một màu rập khuôn, lộ nhiều điểm yếu về giọng thoại, cách biểu lộ cảm xúc. Vai diễn do Thành Nghị thể hiện thậm chí không thay đổi kiểu tóc khiến khán giả khó phân biệt anh đang đóng nhân vật nào.

Thành Nghị đóng phim một màu, lộ quá nhiều điểm yếu.

Hiện tại, Thành Nghị bị đánh giá có khuôn mặt đơ cứng, sưng phồng thiếu tự nhiên. Trong các cảnh khóc, ngũ quan của anh bị biến dạng lộ nhiều khuyết điểm. Diễn xuất kém cỏi khiến Thành Nghị thể hiện sai nhân vật, anh diễn nét lạnh lùng kiêu ngạo thành tự phụ trịch thượng, "tiểu nhân đắc chí". Chính vì vậy, thành tích phim của Thành Nghị tụt dốc trong năm 2025.

Tân Vân Lai - nam chính xấu nhất

Năm 2025, trong bối cảnh phim truyền hình Trung Quốc khá ảm đạm, bộ phim Nhạn hồi thời (tên cũ Quý nữ) được đánh giá là tác phẩm có chất lượng cao, nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên, giữa dàn nhân vật nữ xuất sắc, nam chính Phó Vân Tịch do Tân Vân Lai thể hiện lại trở thành hố đen diễn xuất điểm trừ lớn nhất của phim.

Tân Vân Lai bị đánh giá có ngoại hình kém sắc không hợp với dòng phim cổ trang. Diễn xuất đơ cứng thiếu tự nhiên, không bộc lộ rõ cảm xúc và diễn biến tâm lý nhân vật của Tân Vân Lai khiến khán giả khó chịu, tức giận. Người xem bình luận "giống như ăn một bữa sơn hào hải vị nhưng lại nhai phải một hạt sạn".

Tân Vân Lai kém sắc và diễn dở tới mức 80 triệu người phẫn nộ.

Sau khi bộ phim Quý nữ lên sóng, từ khóa "Tân Vân Lai tạo hình cổ trang xấu" đã trở thành chủ đề nóng nhất, đạt Top 1 trên BXH của Weibo với tận 80 triệu người vào tương tác. Theo QQ, ánh mắt của nam diễn viên đờ đẫn vô hồn, phong thái kém cỏi không phù hợp với vai diễn. Trước đó, trong bộ phim Dữ phượng hành, Tân Vân Lai thể hiện vai nam phụ Mặc Phương đem lòng yêu nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) nhưng anh cũng diễn xuất không tốt khiến khán giả không thể nhập tâm vào câu chuyện.

La Vân Hi thất bại vì đam mê trang điểm

Ngoại hình của La Vân Hi luôn là trường hợp gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ. Một số khán giả yêu mến cho rằng anh có gương mặt đẹp, khí chất siêu phàm thoát tục rất phù hợp để đóng vai tiên nhân. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá La Vân Hi có vóc dáng nhỏ, gầy gò, gương mặt hốc hác không đem lại cảm giác mạnh mẽ cần có của nhân vật nam chính.

Trong các tác phẩm gần đây như Trường nguyệt tẫn minh hay Thủy long ngâm, La Vân Hi gây tranh cãi với trang phục ngày càng màu mè nữ tính, cách trang điểm đậm như tuồng chèo hí kịch, thậm chí vai diễn của anh còn lòe loẹt hơn cả diễn viên nữ. Diễn xuất của La Vân Hi cũng gây tranh cãi vì anh thường chọn các nhân vật siêu phàm, dựa nhiều vào hỗ trợ của kỹ xảo hậu kỳ.

La Vân Hi ngày càng mặc nhiều trang phục nữ tính.

Vương Hoằng Nghị có diễn xuất kỳ dị nhất năm 2025

Vương Hoằng Nghị là nam diễn viên trẻ đang nổi của màn ảnh Hoa ngữ. Anh chưa được giao vai chính nhưng ghi dấu ấn qua các vai phụ trong Thả thí thiên hạ, Trường tương tư (vai Xích Thủy Phong Long), Thế giới võ hiệp Kim Dung (vai Dương Khang), Niệm vô song, Bảng thượng giai tế, Thiên địa kiếm tâm, Thất dạ tuyết...

Phân cảnh gây tranh cãi của Vương Hoằng Nghị trong Thiên địa kiếm tâm.

Cách diễn cảnh xúc động của nam diễn viên bị chê kịch, quá khoa trương.

Theo QQ, nếu chỉ nhìn ngoại hình, Vương Hoằng Nghị có thể xem là nam thần cổ trang thế hệ mới, vẻ đẹp phù hợp với tiêu chuẩn của khán giả hiện tại. Tuy nhiên, diễn xuất của Vương Hoằng Nghị còn nhiều điểm yếu. Mỗi khi thể hiện cảm xúc quá mức, đặc biệt là trong cảnh khóc, nam diễn viên bị chê xấu, diễn xuất khoa trương quá lố nhưng thiếu cảm xúc sâu sắc.

Vương Hoằng Nghị còn non kinh nghiệm chưa biết xử lý diễn biến tâm lý của nhân vật. Anh mới chỉ thu hút người xem ở ngoại hình. Đáng buồn là nhiều phân cảnh diễn xuất kém cỏi của Vương Hoằng Nghị trở nên nổi tiếng khiến nam diễn viên bị chê là "bình hoa di động".