Giải trí

Google News

Bức ảnh khiến Dương Mịch và Lưu Diệc Phi thành tâm điểm

Minh Vũ

TPO - Cùng xuất hiện trong sự kiện của tạp chí Vogue và được xếp ngồi chung một bàn, song Dương Mịch và Lưu Diệc Phi không có tương tác nào.

Ngày 24/10, sau đêm kỷ niệm 20 năm thành lập của tạp chí Vogue China vào tối 23/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc, bức ảnh chụp chung giữa Dương Mịch - Lưu Diệc Phi trở thành đề tài bàn luận của hàng triệu khán giả.

Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi Lưu Diệc Phi và Dương Mịch từng đóng chung phim, thân thiết tới mức năm nào cũng chúc mừng sinh nhật nhau nhưng hiện tại dù gặp mặt cũng không chào hỏi đối phương.

duong-mich4.jpg
Dù ngồi cùng bàn Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cũng không giao tiếp.
duong-mich5.jpg
Bức ảnh gây bàn luận về mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi.

Tại sự kiện Fashion Power Gala của tạp chí Vogue China, Dương Mịch được xếp mở màn thảm đỏ, trong khi đó Lưu Diệc Phi là người kết thúc. Trong quy định bất thành văn ở giới giải trí Hoa ngữ, người kết màn thường có địa vị cao hơn, vì vậy Lưu Diệc Phi được đánh giá là nhân vật trung tâm của sự kiện, Dương Mịch chỉ xếp thứ hai.

Cùng với đó, trong bức ảnh chụp tất cả nghệ sĩ, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đứng hai bên tổng biên tập Lưu Xung nhưng không trò chuyện với nhau mà quay sang người bên cạnh. Thậm chí, khi được xếp ngồi chung một bàn, họ cũng tỏ ra gượng gạo, tránh giao tiếp với đối phương. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc khẳng định hai nghệ sĩ đã "cạch mặt" nhau.

Theo Sohu, mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Dương Mịch lạnh nhạt dần từ năm 2017. Trước đó, cả hai đóng chung trong phim Thần điêu đại hiệp (2006), Lưu Diệc Phi thể hiện vai nữ chính Tiểu Long Nữ, Dương Mịch đóng nữ phụ Quách Tương. Sau đó, khi Dương Mịch quảng bá phim Tôi là nhân chứng (2015), Lưu Diệc Phi còn ủng hộ người bạn thân thiết.

Tuy nhiên, năm 2017, cả hai cùng thể hiện vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Dương Mịch bùng nổ với bản truyền hình lên sóng vào tháng 3/2017. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi ký hợp đồng bản điện ảnh trước, nhưng lại phát hành sau vào tháng 8/2017. Không những vậy, phiên bản điện ảnh của Lưu Diệc Phi không thành công về mặt phòng vé, chất lượng bị chê thậm tệ. Vì vậy, khán giả bình luận: "Sau Dương Mịch không còn Bạch Thiển nữa". Công chúng chê Lưu Diệc Phi càng khen ngợi Dương Mịch.

duong-mich8.jpg
luu-diec-phi3.jpg
Dương Mịch và Lưu Diệc Phi từng có thời gian làm bạn tốt cho đến năm 2017.

Mặt khác, Dương Mịch cũng xích mích với Đường Yên. Trong khi đó, Đường Yên và Lưu Diệc Phi là bạn thân trong nhiều năm. Vì vậy, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi dần xa cách nhau. Hiện tại, hai nghệ sĩ thường xuyên gặp nhau trong các sự kiện thời trang, song công chúng đều nhận ra họ từ chối giao tiếp với đối phương.

Minh Vũ
#Dương Mịch #Đươngg Yên #Tam sinh tam thế thập lý đào hoa #Thần điêu đại hiệp #Lưu Diệc Phi

