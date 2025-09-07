Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Lưu Diệc Phi khiến Dương Mịch xấu hổ

Minh Vũ

TPO - Lưu Diệc Phi và Dương Mịch cạnh tranh với nhau khi cùng là nhân vật trang bìa của tạp chí Vogue China. Tuy nhiên, Dương Mịch bị "thần tiên tỷ tỷ" vượt qua.

Trang Sina đưa tin mới đây Lưu Diệc Phi, Dương Mịch cùng các nghệ sĩ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Giai, Nghê Ni, Tân Chỉ Lôi, Tân Chỉ Lôi, Lý Canh Hy, Trương Tử Phong, Mã Tư Thuần, Trương Tiểu Phỉ, Văn Kỳ đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue China số tháng 9, đồng thời cũng là số báo kỷ niệm 20 năm phát hành.

Đáng chú ý, trong số 12 minh tinh, Lưu Diệc Phi được xếp ở vị trí trung tâm, quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cô còn rất nổi bật với dây chuyền kim cương Sapphire 165,08 carat có giá trị 7,77 triệu USD của thương hiệu Bvlgari. Điều này thể hiện vị thế của cô trong giới thời trang cao hơn các ngôi sao còn lại. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn được chụp ảnh trang riêng, trong khi Dương Mịch lại chụp ảnh đôi cùng Tống Giai.

diec-phi1.jpg
diec-phi2.jpg
Lưu Diệc Phi đứng ở vị trí quan trọng nhất. 11 ngôi sao khác đều có địa vị xếp sau cô.

Tuy nhiên, sự sắp xếp của tạp chí Vogue China đã hạ thấp địa vị của Dương Mịch. Vì vậy, người hâm mộ của nữ diễn viên Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã tấn công trang cá nhân của Tổng biên tập Lưu Xung.

Họ cho rằng sự quan tâm của công chúng với tạp chí Vogue số tháng 9 có được là nhờ độ nổi tiếng của Dương Mịch. Tuy nhiên, Lưu Xung lại để một nữ diễn viên có quốc tịch Mỹ (Lưu Diệc Phi) đứng vị trí trung tâm, hơn hẳn các nghệ sĩ nội địa. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn được chụp ảnh riêng, trong khi Dương Mịch lại chụp ảnh đôi cùng Tống Giai.

Tuy nhiên, sau khi tạp chí được phát hành, giới truyền thông đã thống kê người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba mua hơn 8.000 bản tạp chí, phía Lưu Diệc Phi mua hơn 5.000 bản, trong khi đó fan của Dương Mịch chỉ mua 823 bản.

Không những vậy, chỉ số truyền thông Wechat của Lưu Diệc Phi trong ngày phát hành tạp chí Vogue đạt 240 triệu điểm, vượt qua Dương Mịch với 205 triệu điểm, chứng minh sức hút của thần tiên tỷ tỷ không hề kém so với Dương Mịch. Những con số trên cho thấy thực tế công chúng không quan tâm tới Dương Mịch cả về chỉ số truyền thông, sức ảnh hưởng đại chúng, địa vị trong ngành giải trí Dương Mịch đều bị Lưu Diệc Phi vượt qua.

diec-phi4.jpg
diec-phi6.jpg
Dương Mịch vị thế kém hơn so với Lưu Diệc Phi, khiến fan tức giận.

Trở lại quá khứ, Dương Mịch từng đóng phụ trong Thần điêu đại hiệp 2006 với vai Quách Tương, trong khi Lưu Diệc Phi thể hiện vai nữ chính Tiểu Long Nữ. Vì thế, trong nhiều năm, khán giả luôn có sự so sánh hai nghệ sĩ với nhau.

Sau Thần điêu đại hiệp, Dương Mịch phát triển rực rỡ ở mảng truyền hình với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Người phiên dịch, Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa và mới nhất là Sinh vạn vật. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi cũng có ba tác phẩm khá thành công gần đây là Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng, song mảng điện ảnh của Lưu Diệc Phi thành tích không tốt bằng Dương Mịch. Vì vậy, không khó hiểu khi người hâm mộ của Dương Mịch khó chịu khi thần tượng phải đứng ở vị trí kém hơn so với Lưu Diệc Phi.

Minh Vũ
#Lưu Diệc Phi #Dương Mịch #Địch Lệ Nhiệt Ba #Tống Giai #Nghê Ni #Tân Chỉ Lôi #Lý Canh Hy #Vogue China #sao Hoa ngữ

