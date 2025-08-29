Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi đứng đầu giới giải trí

TPO - Danh sách phân chia cấp bậc các ngôi sao Trung Quốc gây chú ý khi ba cái tên đứng đầu lần lượt là Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Dương Tử.

Theo QQ, mới đây một danh sách phân cấp các nghệ sĩ trong giới giải trí đã được tổng hợp, trong đó ba ngôi sao nữ được xếp hạng S+ (Super Star) chỉ gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Dương Tử. Ở bảng nam có 4 nghệ sĩ là Hồ Ca, Trương Nhược Quân, Thành Nghị, Tiêu Chiến.

Theo trang thống kê giải trí Thủ Đô, việc xếp hạng diễn viên dựa trên nhiều yếu tố như khả năng thúc đẩy triển khai dự án, thu hút nhà tài trợ, thành tích phim lên sóng, danh tiếng trong nghề thông qua đánh giá của các đạo diễn, nhà sản xuất. Ngoài ra, với các ngôi sao có lượng người hâm mộ mạnh mẽ cũng được xếp hạng cao.

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi thống trị bảng xếp hạng nữ diễn viên lứa tuổi từ 1985-2000.

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Dương Tử không chỉ được yêu thích mà độ phổ biến với khán giả đại chúng đạt mức cao nhất trong số diễn viên hiện tại.

Theo QQ, hiện tại là thời kỳ khó khăn của ngành giải trí khi số lượng dự án được cấp kinh phí khai máy ngày càng ít, cùng với đó hiệu quả phát sóng không cao. Vì vậy, những ngôi sao cấp S+ là người đủ khả năng khiến dự án được thông qua sớm, có độ ổn định cao giúp các nhà sản xuất đầu tư phim yên tâm.

Triệu Lệ Dĩnh là tiểu hoa đán lứa 85 duy nhất có phim truyền hình phá mốc nhiệt độ 10.000 trên 4 nền tảng lớn Tencent Video, Youku, iQiYi và Mango TV. Cô cũng còn là Thị hậu Phi Thiên, Kim Ưng - hai giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc.

Trong nhóm diễn viên hạng S bao gồm Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y là sao nữ đang hoạt động sôi nổi, có lượng fan hùng hậu nhất hiện tại. Đồng thời, các nghệ sĩ trên đều đã có những tác phẩm gây tiếng vang, danh tiếng nổi bật trong suốt 5 năm qua.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Dương Tử chưa xứng với ngôi vị siêu sao hạng S+, do nữ diễn viên chưa có giải thưởng lớn về diễn xuất, thể loại phim vẫn hạn chế trong các dự án cổ trang ngôn tình.

Phim của Dương Tử thu hút khán giả. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có giải thưởng chính thống, công nhận diễn xuất xuất sắc.

Dương Mịch là ngôi sao nổi tiếng lâu năm, tuy nhiên phong độ của cô không ổn định.

Dương Mịch bị tụt khỏi nhóm S+ vì trong khoảng 5 năm trở lại đây, cô liên tục thất bại, diễn xuất thụt lùi. Chỉ đến tháng 8, Dương Mịch trở lại với bộ phim Sinh vạn vật có thành tích phát sóng rất tốt để cô níu lại tình cảm của khán giả.

Tuy nhiên, theo QQ, xếp hạng diễn viên luôn có thể thay đổi phụ thuộc vào thành tích phim ảnh, danh tiếng trên thị trường. Bên cạnh đó, ở bảng nam, nhóm diễn viên được xếp vào hạng S là La Vân Hi, Nhậm Gia Luân, Tỉnh Bách Nhiên, Trần Hiểu, Đàn Kiện Thứ, Hoàng Cảnh Du, Dương Dương, Cung Tuấn, Bạch Kính Đình, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác.