Brad Pitt giành chiến thắng quan trọng trước Angelina Jolie

TPO - Brad Pitt giành được lợi thế quan trọng trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến vườn nho ở Pháp với vợ cũ, Angelina Jolie, ngay trước sinh nhật lần thứ 62.

Diễn biến mới nhất

Dù cuộc chiến ly hôn đã khép lại, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhau. Họ vướng vào tranh chấp về quyền đồng sở hữu điền trang Chateau Miraval, bất động sản ở Pháp mà họ mua chung vào năm 2008.

Tài tử F1 đâm đơn kiện vợ cũ vào năm 2022, cáo buộc đả nữ sinh năm 1975 bán phần sở hữu của mình cho tỷ phú Nga Yuri Shefler, chủ sở hữu công ty mẹ của thương hiệu rượu Stoli, với giá 67 triệu USD vào năm 2021 mà không có sự đồng ý của anh. Trước đó, đôi vợ chồng cũ có thỏa thuận không được bán cổ phần nếu không có sự chấp thuận của đối phương.

Tranh chấp pháp lý của Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn đang căng thẳng. Ảnh: Getty Images

Suốt một năm qua, điều Brad Pitt theo đuổi là được tiếp cận những tài liệu của Angelina Jolie liên quan đến việc bán cổ phần nhà máy rượu Pháp. Anh tin rằng đó chỉ là những trao đổi kinh doanh thông thường, không được bảo mật. Tuy nhiên, ngôi sao Maleficent không đồng ý, với lập luận những tài liệu đó được bảo vệ bởi các thỏa thuận không tiết lộ (NDA).

Trong khi hai bên đều có lý lẽ riêng, nhà chức trách dường như đang nghiêng về phía Brad Pitt. Phán quyết mới nhất có lợi cho tài tử sinh năm 1963.

Daily Mail đưa tin Thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles Lia Martin đã ra lệnh buộc Angelina Jolie giao nộp 22 tài liệu, bao gồm loạt email và tin nhắn với các trợ lý, liên quan đến việc bán vườn nho. Nữ diễn viên có 45 ngày để thực hiện.

Phán quyết mới được ban hành vào 17/12 - đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 62 của Brad.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt nói với Daily Mail những email này sẽ chứng minh Jolie không thành thật ngay từ đầu về việc bán cổ phần của mình trong công ty rượu vang.

Brad Pitt thắng thế trước vợ cũ. Ảnh: WireImage

Trong hồ sơ nộp lên tòa án trước đó, luật sư của Brad tố Angelina "lạm dụng đặc quyền để che giấu những tài liệu quan trọng liên quan đến cốt lõi của vụ án". Họ tuyên bố lập luận pháp lý của Jolie về việc từ chối giao nộp tài liệu là không hợp lý.

Tài liệu này bao gồm những cuộc trao đổi giữa Terry Bird, người quản lý kinh doanh lâu năm của Jolie, với các trợ lý thân tín Chloe Dalton và Lady Arminka Helic về cách xử lý việc bán Miraval.

Nhóm pháp lý của Brad tin nội dung bị che giấu có thể chứa đựng những suy nghĩ cá nhân của Bird và chỉ thị của Jolie về việc có nên phản hồi đề nghị của Stoli về việc mua vườn nho hay không.

Dalton, Helic và Bird được cho là cùng phối hợp soạn thảo bản thông tin liên lạc giữa luật sư và thân chủ để gửi cho luật sư của Angelina, Laurent Schummer, liên quan đến bức thư then chốt gắn với thương vụ mua bán.

Angelina Jolie và Helic hợp tác lần đầu vào năm 2012, khi ngôi sao Tomb Raider và ông chủ lúc đó của Helic – cựu Ngoại trưởng Anh William Hague – hợp tác trong một sáng kiến chống bạo lực tình dục.

Nguồn tin trước đây cho biết Angelina coi Helic là “người cố vấn”. Năm 2015, Angelina, Helic và Dalton thành lập quỹ Jolie Pitt Dalton Helic, tổ chức ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và hỗ trợ người tị nạn.

Trong khi Angelina nhấn mạnh sự hiện diện của Helic và Dalton giúp cô có được những lời khuyên pháp lý cần thiết, nhóm của Brad mỉa mai họ chẳng qua chỉ là “cố vấn hình ảnh”.

Luật sư của Brad cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy Angelina Jolie che giấu những lời khuyên không mang tính pháp lý dưới vỏ bọc đặc quyền.

Tài liệu mà phía Brad Pitt yêu cầu còn có những trao đổi giữa nữ diễn viên và các cố vấn tài chính của cô là Marjorie Brabet-Friel và James Friel.

Phản ứng của Angelina Jolie

Sau phán quyết mới nhất, luật sư của Angelina, Paul Murphy, nói với Page Six họ thất vọng trước cách tòa án diễn giải luật đặc quyền của bang California.

“Phán quyết của tòa vi phạm luật này, làm suy yếu quyền cơ bản của bà Jolie là được xét xử công bằng. Nó đồng thời là biểu hiện khác cho nỗ lực kéo dài nhiều năm của ông Pitt nhằm quấy rối và kiểm soát bà ấy. Chúng tôi sẽ kháng cáo", ông Murphy khẳng định.

Angelina Jolie muốn kháng cáo phán quyết mới. Ảnh: Getty Images

Nhóm pháp lý của Jolie nhiều lần cảnh báo Pitt rằng họ sẽ yêu cầu tòa áp dụng biện pháp xử phạt đối với anh và đội ngũ luật sư riêng. Phía nữ diễn viên chỉ trích đơn kiện là "vô căn cứ" và vội vàng, được đệ trình trước khi cả hai bên hoàn tất các cuộc thảo luận cần thiết.

Jolie cũng cho rằng Pitt sử dụng các thủ tục pháp lý để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng. Ông chỉ ra đơn kiện của chồng cũ được đệ trình một ngày trước phiên điều trần quan trọng về đơn yêu cầu buộc anh cung cấp tài liệu liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình.

Vào đầu tháng 12, Angelina Jolie nộp văn bản lên tòa án, thể hiện sự không hài lòng về những gì đã và đang diễn ra liên quan đến nhà máy rượu vang ở Pháp.

Nữ đạo diễn 50 tuổi cho biết sau khi chia tay vào năm 2016, cô để Pitt kiểm soát và toàn quyền cư trú nhà của gia đình tại Los Angeles và Miraval, mà không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, với hy vọng điều đó khiến chồng cũ bình tĩnh hơn trong cách ứng xử với cô sau giai đoạn khó khăn và đầy sang chấn.

“Cho đến nay, các con và tôi chưa bao giờ đặt chân trở lại mảnh đất đó, bởi nó gắn liền với những sự kiện đau đớn dẫn tới cuộc ly hôn. Sau khi ly thân, tôi lập tức bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà mới cho tôi và các con. Chúng tôi từng ở nhà thuê trong thời gian suy nghĩ giải pháp ổn định hơn. Vì muốn đảm bảo Brad vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của các con, tôi tìm cách mua bất động sản gần nhà anh ấy. Vào thời điểm đó, khoản tiết kiệm của tôi đều đang được đầu tư tại Miraval Tôi cũng không yêu cầu Brad trợ cấp sau ly hôn hay bất kỳ hỗ trợ tài chính nào khác", người đẹp nhấn mạnh.

Thẩm phán Martin đã ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp vào 1/2/2027. Trước khi ra tòa, hai bên có cơ hội hòa giải vào 28/10/2026.

Angelina có thể phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu không hủy bỏ thỏa thuận đã ký với Shefler liên quan đến việc bán cổ phần tại Miraval.

Cô đang ở thế bất lợi hơn chồng cũ. Vào đầu năm, cô bị tòa án ra lệnh phải cung cấp toàn bộ NDA mà cô từng ký với bên thứ ba trong suốt giai đoạn 2014-2022.

Trong khi đó, Brad Pitt giành được một số thắng lợi pháp lý, bao gồm phán quyết quan trọng tại Luxembourg (châu Âu), trao lại cho anh quyền kiểm soát tạm thời đối với vườn nho trong lúc chờ các phiên điều trần tiếp theo.

Vào tháng 3, Tòa cấp cao Los Angeles bác bỏ cáo buộc của Angelina Jolie cho rằng vụ kiện của Brad Pitt là “vô căn cứ, ác ý và là một phần của mô thức hành vi có vấn đề”.