Angelina Jolie khốn khổ vì Brad Pitt

TPO - Trong loạt email rò rỉ, Angelina Jolie than thở về sự căng thẳng kéo dài do cuộc chiến pháp lý với Brad Pitt gây ra.

Ngày 5/11, USA Today tiết lộ một phần tài liệu pháp lý, tổng cộng có 286 trang, do đội ngũ pháp lý của Brad Pitt nộp lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 29/10, liên quan đến vụ kiện nhắm vào Angelina Jolie về thương vụ bán nhà máy rượu Château Miraval vào năm 2021.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con đã khép lại nhưng Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa kết thúc kiện tụng. Ảnh: Getty Images.

Đó là những email được cho là của nữ diễn viên sinh năm 1975 gửi cho những người làm việc cho cô trong giai đoạn 2021-2023.

Trong email gửi quản lý kinh doanh riêng vào tháng 5/2021, ngôi sao Maleficent viết: “Tôi cần loại bỏ mọi căng thẳng. Thật sự tôi cảm thấy đang phát ốm vì lo lắng. Vì vậy tôi muốn chúng ta bàn về một sự hỗ trợ tốt hơn. Không tiếp tục những mối quan hệ mà bạn thấy gây căng thẳng cho tôi”.

Đả nữ Hollywood cũng nhắc đến anh trai ruột, James Haven, trong thư điện tử, với giọng điệu không mấy thiện cảm. Cô trách James không có hành động đáp trả, dù chỉ một lời cảm ơn, trong khi cô liên tục hỗ trợ tài chính cho anh.

Email từ tháng 11/2023 là phản hồi từ đội ngũ luật sư riêng, được ngôi sao Tomb Raider mời để xử lý vụ kiện trị giá 35 triệu USD do Brad Pitt khởi xướng.

“Bản chất nặng nề của tình huống hiện tại đều do ông Pitt tự tạo ra - ông ấy đang kiện bà Jolie đòi bồi thường thiệt hại 35 triệu USD. Do đó, ông ấy phải chịu chi phí xuất trình các tài liệu chứng minh hoặc bác bỏ số thiệt hại đó”, luật sư viết.

Email thứ 3 đề tháng 10/2023, do phía Angelina Jolie gửi, có nội dung xác nhận Brad Pitt đâm đơn kiện vợ cũ. Nó chỉ ra nam diễn viên Inglorious Basterds liên tục đòi bồi thường cho những thiệt hại xảy ra với hoạt động của Miraval.

Email này cũng đề cập tới việc Brad Pitt liên tục từ chối cung cấp những tài liệu liên quan đến lý do tại sao anh lại cần NDA (thỏa thuận không tiết lộ) kéo dài 4 năm nhằm che giấu hành vi sai trái của mình. Phía Angelina tin rằng những tài liệu đó quan trọng đối với vụ kiện và phải được giao nộp.

Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa đưa ra bình luận gì về những email trên.

Cả Angelina Jolie và Brad Pitt đều không nhượng bộ trong vụ kiện nhà máy rượu. Ảnh: Getty Images.

Theo USA Today, hồ sơ mới nộp lên tòa án được cho là một phần nỗ lực của đội luật sư Brad Pitt nhằm lấy bản sao các email trao đổi của Jolie liên quan đến việc bán cổ phần nhà máy rượu Pháp. Nhóm của Angelina Jolie từ chối giao nộp chúng.

Tài tử sinh năm 1963 cũng yêu cầu thẩm phán bác bỏ đề nghị từ vợ cũ, đòi anh nộp 33.000 USD. Đây là khoản phí trước đây nữ diễn viên yêu cầu tòa buộc chồng cũ phải trả cho luật sư khi nộp đơn phản đối yêu cầu tiếp cận email riêng tư.

Brad Pitt nộp đơn kiện Angelina Jolie năm 2022. Anh cáo buộc vợ cũ vi phạm thỏa thuận, bán cổ phần của cô trong nhà máy rượu mà chưa có sự đồng ý của anh.

Đáp lại, Angelina phủ nhận có thỏa thuận như vậy. Cô thậm chí còn kiện ngược chồng cũ với cáo buộc anh khởi xướng "cuộc chiến trả đũa" nhắm vào cô.

Phía Jolie tuyên bố Pitt từ chối cơ hội mua lại cổ phần vì cô không đồng ý ký thỏa thuận NDA - ngăn cô công khai về vụ bạo hành trên máy bay riêng vào năm 2016.

Hai ngôi sao Hollywood dự kiến gặp lại nhau tại toà vào ngày 17/12.