Brad Pitt kiện Angelina Jolie tới cùng

TPO - Cuộc chiến pháp lý không hồi kết giữa Brad Pitt và Angelina Jolie thêm căng thẳng. Nam diễn viên tiếp tục nộp đơn lên tòa, yêu cầu thẩm phán buộc vợ cũ giao nộp email cá nhân liên quan vụ tranh chấp nhà máy rượu vang Château Miraval tại Pháp - tài sản chung khi họ còn là vợ chồng.

Ngày 30/10, theo Page Six, Brad Pitt yêu cầu Jolie nộp lại toàn bộ email trao đổi giữa cô với người quản lý kinh doanh Terry Bird, hai chuyên viên quan hệ công chúng người Anh Chloe Dalton và Arminka Helic, cùng hai cố vấn tài chính khác.

Pitt cho rằng loạt email chứa thông tin, điều khoản bán lại Château Miraval. Nam diễn viên dẫn lại lời khai của Jolie rằng cô thường xuyên thảo luận với Terry Bird “mọi khía cạnh trong công việc và cuộc sống nghề nghiệp”, bao gồm cả các vấn đề pháp lý.

Nam diễn viên khẳng định Jolie “chỉ nộp email nội bộ đề cập điều khoản bán hàng là trọng tâm của vụ án, trong khi phần lớn liên lạc khác, đặc biệt là với Bird vẫn bị giấu kín”.

Pitt cũng yêu cầu thẩm phán bác bỏ đề nghị của Jolie buộc ông phải trả 33.000 USD chi phí luật sư. Đây là khoản tiền Jolie yêu cầu nhằm trang trải chi phí phản đối động thái Brad Pitt đòi giao nộp email cá nhân.

Phía Angelina Jolie phản ứng mạnh mẽ. Paul Murphy - luật sư của nữ diễn viên - tuyên bố: “Điều này lần nữa khẳng định vụ kiện của Brad Pitt là nỗ lực quấy rối và kiểm soát Angelina trong nhiều năm. Pitt xâm phạm quyền giao tiếp riêng tư của cô với luật sư”.

Trong hồ sơ nộp ngày 9/10, đại diện Jolie giải thích lý do yêu cầu Pitt phải trả phí luật sư. “Jolie đã nhiều lần yêu cầu Pitt rút lại đơn. Cô ấy thậm chí yêu cầu tòa ra lệnh buộc Pitt thanh toán chi phí luật sư phát sinh. Pitt vẫn từ chối rút đơn. Do đó, Jolie yêu cầu tòa án buộc ông hoàn trả khoản phí đáng kể cô đã phải chịu”, luật sư nói.

Vụ kiện giữa Brad Pitt và Angelina Jolie liên quan Château Miraval ngày càng căng thẳng.

Nguồn tin thân cận với Pitt nói yêu cầu mới không phải động thái cá nhân, chỉ nhằm “buộc Jolie tuân thủ quy trình pháp lý như bất kỳ đương sự nào khác trong một vụ kiện dân sự”.

Tuy nhiên, từ phía Jolie, việc Pitt kiên trì đòi quyền tiếp cận email cá nhân được cho là “hành động cố chấp và kiểm soát”.

Vụ kiện bắt nguồn từ tháng 2/2022, Brad Pitt khởi kiện Angelina Jolie tháng 2/2022, cho rằng vợ cũ bán cổ phần Château Miraval nhưng chưa có sự trao đổi. Pitt cho rằng hai người có thỏa thuận ngầm không bên nào được bán cổ phần nếu không có sự chấp thuận của bên còn lại.

Trong khi đó, Jolie khẳng định cô không cần và không bao giờ được yêu cầu phải có sự cho phép của chồng cũ để thực hiện giao dịch.

Château Miraval - bất động sản trị giá hàng chục triệu USD tại miền Nam nước Pháp - từng là nơi Brad Pitt và Angelina Jolie tổ chức đám cưới năm 2014. Sau khi ly hôn, cặp đôi nhiều lần đối đầu tại tòa, không chỉ về quyền sở hữu tài sản mà còn cả quyền nuôi con.

Đến nay, thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu giao nộp email. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định động thái mới của Brad Pitt cho thấy anh quyết theo vụ kiện tới cùng, trong khi Angelina Jolie tiếp tục khẳng định mình đang bị kéo vào một cuộc chiến dai dẳng chỉ để phục vụ mục đích kiểm soát và gây áp lực.