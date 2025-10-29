Bộ phim Việt ngập cảnh nóng, đạo diễn đáp trả

TPO - Vừa ra mắt, phim 16+ Bịt mắt bắt nai" của đạo diễn Hoàng Thơ đã gây tranh cãi với loạt ý kiến cho rằng “nhiều sạn”, “nhiều cảnh nóng không cần thiết”. Trước phản ứng trái chiều, đạo diễn khẳng định anh “không ngại bị chê”, vì điều quan trọng là phim khiến khán giả phải suy nghĩ.

Sau buổi premiere, bộ phim Bịt mắt bắt nai (ra rạp ngày 31/10) nhận nhiều đánh giá từ giới chuyên môn, chủ yếu xoay quanh nội dung, cách kể chuyện và các cảnh nhạy cảm.

Buổi công chiếu có sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Thơ, cùng dàn diễn viên chính Lương Gia Huy, Thái Trà My, Bích Ngọc, Dũng Bino, cùng các khách mời như Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh, Yeye Nhật Hạ, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Thuận Nguyễn...

Bịt mắt bắt nai là gắn nhãn 18+, xoay quanh bốn nhân vật đại diện cho bốn lát cắt tâm lý trong xã hội hiện đại: tình yêu, dục vọng, tổn thương và sự cứu rỗi, với cách kể đậm chất ẩn dụ và giằng xé nội tâm.

Dàn diễn viên chính và đạo diễn Hoàng Thơ (giữa) tại buổi premiere.

Dù được đạo diễn nói "ấp ủ trong nhiều năm", khán giả ở suất chiếu sớm đánh giá phim có một số cảnh nóng không cần thiết, thậm chí mạch phim rời rạc. Đạo diễn nói anh ghi nhận mọi đóng góp, không ngại bị chê.

"Tất cả góp ý tôi đều ghi nhận. Phim nào cũng có thiếu sót, nhưng Bịt mắt bắt nai là dự án tôi đặt nhiều tâm huyết. Cảnh nóng trong phim hoàn toàn phục vụ cho câu chuyện và nhân vật, không hề có ý đồ câu khách”, đạo diễn Hoàng Thơ trả lời.

Anh cho biết phim được xây dựng như vở kịch tâm lý, nhân vật Ngọc vừa là nạn nhân, vừa là kẻ chủ động dẫn dắt người xem đi qua những bí mật tâm lý. "Từ đầu, chúng tôi đã cài cắm nhiều chi tiết ẩn để khán giả dần nhận ra bản chất thật của Ngọc. Cô ấy là người giúp Hiệp tìm lại chính mình, nhưng đồng thời cũng là người khiến Hiệp rơi vào bi kịch,” đạo diễn nói.

Về tiêu đề Bịt mắt bắt nai, đạo diễn giải thích phim không chỉ là nghĩa đen, còn là hình ảnh tượng trưng cho sự mù quáng trong lựa chọn và cảm xúc của con người. Ê-kíp muốn kể về những người tưởng chừng mạnh mẽ nhưng yếu mềm, nhất là phụ nữ

Lần đầu thử sức với vai diễn gai góc và nhiều cảm xúc, Bích Ngọc cho biết đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. “Tôi phải thay đổi hoàn toàn hình ảnh. Tôi chuẩn bị rất lâu, từ kịch bản, tâm lý cho tới làm quen với những phân đoạn nhạy cảm”, nữ diễn viên nói.

Diễn viên Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh tại thảm đỏ.

Cô chia sẻ thêm thấy run và ngượng khi xem lại mình trên phim. "Tôi hơi đỏ mặt, may mắn ê-kíp xử lý tinh tế, giúp mọi thứ cảm xúc chứ không phản cảm. Tôi chỉ mong khán giả hiểu rằng đó là khoảnh khắc thật của nhân vật, không phải diễn viên đang cố phô bày gì cả”.

Thái Trà My nói sau khi xem lại, cô xúc động vì đứa con tinh thần đã ra rạp. Có một cảnh nóng khiến cô bật khóc. "Cảm xúc vẫn còn nguyên như ngày đầu. Tôi xem xong thấy thương cho nhân vật và thân phận phụ nữ. Tôi không khóc vì ngại mà vì thương nhân vật. Cảnh quay chạm tới nỗi đau, may có đạo diễn xử lý tinh tế để tôi sống trọn cảm xúc vẫn thấy an toàn".

Sau vai diễn khoe thân hình gây chú ý ở Mưa đỏ, Lương Gia Huy tiếp tục "cởi" trên màn ảnh. "Đây là lần đầu tôi nude trên màn ảnh. Tôi hồi hộp, nhưng đạo diễn cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảnh đó không phải để gây sốc, để thể hiện sự tổn thương và cô đơn của nhân vật", nam diễn viên chia sẻ.



Lương Gia Huy cho biết thêm cả ê-kíp đã chờ đợi suốt ba năm để phim ra rạp: “Mong bộ phim được nhìn nhận công tâm vì đây là tâm huyết của tất cả mọi người”.

Phim ra rạp dịp 31/10, cạnh tranh cùng hai bộ phim Việt khác là Phá đám sinh nhật mẹ và Cải mả.