Đêm nhạc không cát-xê

TPO - Hơn 20 nghệ sĩ trong gia tộc anh tài cùng góp mặt trong đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Tất cả nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê, cùng chung tấm lòng hướng về miền Trung.

Trước thiệt hại nặng nề của người dân miền Trung trong mùa bão lũ, NSND Tự Long cùng hơn 20 nghệ sĩ trong gia tộc Anh tài (bao gồm Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn) cùng góp mặt trong đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam để gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Tất cả nghệ sĩ đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-xê, cùng gửi gắm tấm lòng sẻ chia thông qua âm nhạc.

Tôi! Người Việt Nam diễn ra ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé, sau khi trừ nghĩa vụ thuế và chi phí bán vé, cùng với tiền quyên góp từ các mạnh thường quân, được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển đến người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

25 anh tài hát ở đêm nhạc không cát-xê.

Theo ban tổ chức, chương trình được thực hiện trong thời gian rất ngắn, với sự phối hợp của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và nhà sản xuất MC Anh Tuấn. Dù gấp rút, tất cả nghệ sĩ chủ động sắp xếp công việc để có mặt trong đêm diễn.

Ban tổ chức cũng cho biết thời điểm tổ chức rơi vào mùa mưa, chương trình thực hiện trong nhà để đảm bảo an toàn cho khán giả. Các khu vực khán đài được đặt tên theo những giá trị đẹp của người Việt như Tương thân, Tương ái, Đồng lòng, Góp sức... thể hiện tinh thần đoàn kết mà chương trình hướng đến.

Ban tổ chức mong khán giả đến không chỉ để xem biểu diễn, mà còn để cảm nhận sự kết nối giữa người với người trong những lúc khó khăn. Mỗi tấm vé không chỉ là giấy mời, mà là tấm lòng sẻ chia. Với tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Tôi! Người Việt Nam” không chỉ là một đêm nhạc, mà là nơi âm nhạc trở thành cầu nối của lòng nhân ái.