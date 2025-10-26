Tìm về nguồn gốc quỷ ám tại Đà Lạt

TPO - Sau "Bắc kim thang", "Rừng thế mạng" và "Chuyện ma gần nhà", đạo diễn Trần Hữu Tấn cùng nhà sản xuất Hoàng Quân trở lại với dự án điện ảnh "Hoàng tử quỷ", bộ phim cổ trang kinh dị được ấp ủ suốt 5 năm. Sự góp mặt của Anh Tú Atus - nghệ sĩ "đang hot" sau Anh trai say hi, vừa tham gia Running Man - trong vai chính khiến dự án được quan tâm nhiều hơn.

Nơi thành hình Hoàng tử quỷ

Bộ phim lấy bối cảnh ngôi làng cổ bị cách ly giữa rừng nguyên sinh Tuyền Lâm (Đà Lạt), nơi những con người bị ruồng bỏ phải sống chung với nỗi sợ và đức tin méo mó. Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết anh muốn kết hợp yếu tố dân gian, tâm linh và lịch sử để mở rộng “vũ trụ kinh dị Việt” được anh theo đuổi suốt nhiều năm.

“Khán giả luôn muốn chúng tôi phải đáng sợ hơn chính mình. Nhưng ở Hoàng tử quỷ, điều đáng sợ không nằm ở máu me hay tiếng thét, mà ở cảm xúc và sự day dứt của con người khi đối diện với bóng tối trong chính mình”, đạo diễn nói.

Bối cảnh rùng rợn ở Hoàng tử quỷ.

Nhà sản xuất Hoàng Quân, người từng đồng hành cùng Trần Hữu Tấn từ Bắc kim thang, chia sẻ: "Làm phim kinh dị ở Việt Nam là con đường không dễ. Khó khăn nhất không phải ở kỹ thuật, mà ở chỗ làm sao để khán giả thấy sợ mà vẫn tin, thấy rùng mình mà vẫn nhận ra bóng dáng người Việt trong đó".

Ê-kíp chọn hồ Tuyền Lâm làm bối cảnh chính vì địa hình biệt lập và cảnh quan nguyên sinh. Để dựng làng Hủi - không gian trung tâm của câu chuyện, hàng tấn vật liệu, đạo cụ và thiết bị quay được vận chuyển thủ công vào rừng. Do khu vực nằm trong vùng bảo tồn, đoàn phim phải xin phép kiểm lâm cho từng hoạt động nhỏ: không được chặt cây, không dùng lửa, thu dọn toàn bộ vật liệu sau mỗi ngày quay.

Phim trường rộng gần một ha, được dựng thủ công với những ngôi nhà tre, khu tế lễ, giếng cổ và cánh rừng được gọi là Ải Mắt Người, nơi cây cối mang hình dáng dị thường. Đạo diễn khẳng định toàn bộ không gian được dựng thật, không sử dụng kỹ xảo máy tính, để khán giả cảm nhận “hơi thở của đất và sương rừng”.

Trong quá trình quay, thời tiết Đà Lạt khắc nghiệt khiến đoàn phim gặp nhiều trở ngại. Nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 8-10 độ C, đường rừng trơn trượt, sương dày đến mức không thể thấy người cách vài mét.

“Có hôm chúng tôi quay giữa mưa, chỉ thấy ánh đèn và tiếng gió. Nhưng chính sự cô lập đó lại khiến không khí phim chân thực hơn”, đạo diễn kể.

Sau dự án truyền thuyết đô thị không bứt phá, Hoàng tử quỷ đánh dấu Trần Hữu Tấn trở lại thế mạnh phim cổ trang, gắn với tâm linh. Anh không làm phim dọa khán giả, mà muốn kể câu chuyện về những người bị đẩy ra khỏi ánh sáng. Khi nỗi sợ bắt nguồn từ sự thương cảm, nó sẽ ở lại lâu hơn.

Cặp đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân vốn được xem là người kiên định với dòng phim kinh dị Việt. Từng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, nhưng với Hoàng tử quỷ, họ muốn “đi đến tận cùng không khí Việt Nam”, nơi rừng, sương và tiếng trống cổ hòa thành nhịp thở của câu chuyện.

Trông đợi gì ở Anh Tú Atus?

Nếu khán giả quen với hình ảnh Anh Tú Atus dí dỏm, thân thiện trong các bộ phim truyền hình và game show, Hoàng tử quỷ đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt. Nam diễn viên vào vai Thân Đức - hoàng tử mang dòng máu nửa người, nửa quỷ, ẩn chứa âm mưu. Đây là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của Anh Tú.

“Tôi phải giữ tâm lý nhân vật suốt thời gian quay. Thân Đức không có giây phút nào nhẹ nhàng. Tôi hạn chế giao tiếp, chỉ nghe nhạc và đọc thoại để không thoát khỏi trạng thái đó”, Anh Tú kể.

Anh nói thêm từng run tay khi đọc kịch bản vì quá khác Anh Tú Atus trước đây. đồng thời cho rằng "nếu vai diễn không khiến mình sợ, nghĩa là mình chưa đủ dấn thân để thoát khỏi vòng an toàn.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết anh chọn Anh Tú vì ánh mắt có thể chuyển từ thiện sang ác chỉ trong vài giây. “Tôi không cần người diễn hay, mà cần người mang sẵn hai mặt trong mình. Anh Tú có điều đó”, Tấn nói.

Lần trở lại với điện ảnh, Anh Tú gánh nhiều áp lực. Anh được mời tham gia giữa lúc danh tiếng đang lên sau Anh trai say hi, gần đây xuất hiện ở Running Man cùng Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc.

Không nhận ra Anh Tú Atus ở phim kinh dị.

“Tôi muốn khán giả nhìn thấy tôi trong những nhân vật phức tạp, có thể vừa đáng ghét, vừa đáng thương”, Anh Tú chia sẻ.

Bên cạnh Anh Tú, phim còn có Lương Thế Thành (vai Lỗ Đạt, trưởng làng Hủi), Lê Hoàng Linh Chi (vai Đào Trúc Anh - nữ chính), Huỳnh Thanh Trực (vai Phan Cuồng - người kể chuyện)...

Linh Chi - gương mặt mới của điện ảnh Việt - chia sẻ cô từng lo không theo kịp nhịp diễn của Anh Tú: “Anh Tú giữ năng lượng rất ổn định, nên mình phải học cách lắng lại thay vì cố gắng theo kịp. Có nhiều cảnh nặng tâm lý, anh giúp tôi tìm được cảm xúc thật hơn".

Trong khi đó, Lương Thế Thành - vừa trở lại điện ảnh sau hơn 10 năm - cho biết: “Cảnh đấu vật cuối phim khiến tôi chấn thương nhẹ, nhưng tôi không xin dừng. Cái lạnh và ẩm của rừng khiến cơ thể mệt, nhưng cảm giác được làm nghề trở lại rất quý".

Hoàng tử quỷ dự kiến ra rạp vào đầu tháng 12, trong giai đoạn nhiều phim Việt cùng ra mắt trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Thời điểm này, phòng vé trong nước đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao với hàng loạt tác phẩm trong nước và quốc tế.

Hơn nữa, trước đó có hai phim Việt kinh dị ra rạp là Nhà ma xó, Chuyện ma gần nhà, Cải mả... Việc Hoàng tử quỷ chọn ra rạp cùng thời điểm này được xem là quyết định táo bạo. Tuy nhiên, giới làm nghề cho rằng phim có lợi thế riêng nhờ cách kể chuyện mang màu sắc dân gian và phong cách hình ảnh đặc trưng của Trần Hữu Tấn, người từng được xem là “trùm kinh dị Việt” với khả năng tạo bầu không khí thay vì hù dọa.