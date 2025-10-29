Cảnh nghệ sĩ Ái Như nằm trong quan tài, Ngọc Sơn hát nhảy ở đám tang

TPO - Tại buổi premiere "Phá đám sinh nhật mẹ", cảnh nghệ sĩ Ái Như nằm trong quan tài và Ngọc Sơn nhảy trong đám tang nhận nhiều sự quan tâm. Bộ phim của đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) được đánh giá “điên” và liều lĩnh nhất mùa phim cuối năm.

Đạo diễn đưa ảnh diễn viên lên cáo phó, Ái Như nằm trong quan tài

Ngày 28/10, ê-kíp Phá đám sinh nhật mẹ tổ chức premiere tại TPHCM với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn, cùng đạo diễn - biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột).

Bộ phim lấy bối cảnh chính là đám tang của người mẹ (Ái Như đóng). Phim mô tả kỹ phong tục đám tang của người Việt, từ tẩm liệm, trang điểm cho người đã khuất. Gây chú ý nhất phim là cảnh Ái Như nằm trong quan tài và cáo phó in hình nữ nghệ sĩ.

Lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng có cảnh nằm trong quan tài, Ái Như nói bà không thấy sợ. "Nằm trong quan tài, không gian chật nóng và ngộp nhưng tôi thấy được trải nghiệm nhắm mắt đi xa là cảm giác này", nữ nghệ sĩ nói.

Là gương mặt gạo cội của sân khấu Hoàng Thái Thanh, Ái Như vẫn cân nhắc khi được Bình Bồng Bột mời đóng vai chính phim điện ảnh. "Tôi hỏi ngược lại mọi người 'Có chắc chưa'. Tôi không phải cái tên để bán vé, nếu có thay đổi tôi cũng không trách. Cảm ơn giám chế Nguyễn Thanh Bình và ê-kíp tin tưởng tôi. Dù trên sân khấu hay trước máy quay, tôi vẫn cố gắng hết sức", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Ái Như nói bà không phải lúc nào cũng nằm trong quan tài như trên phim. Ê-kíp đúc khuôn mặt của nữ nghệ sĩ để thay thế. Bà phải ngồi 4 tiếng để lấy khuôn, sau khi phim đóng máy, bà mang về làm kỷ niệm.

Thành Hội, bạn diễn lâu năm của Ái Như, cũng lần đầu đóng phim điện ảnh. Nam nghệ sĩ nói ông nghiêm túc nghĩ đến chuyện đóng phim truyện, cho rằng Phá đám sinh nhật mẹ không phải cuộc dạo chơi.

"Dù là kịch hay phim, tôi luôn làm hết sức để thổi hồn vào nhân vật. Nếu vai diễn phù hợp, làm đẹp thêm cho cuộc đời thì tôi sẽ nhận lời tham gia", ông nói thêm.

Dàn diễn viên chính và biên kịch Bình Bồng Bột tại buổi ra mắt.

Phá đám sinh nhật mẹ xoay quanh chuyện người con trai tổ chức đám tang giả cho mẹ để trục lợi tiền bảo hiểm, vì vậy có nhiều ý kiến nói phim lấy ý tưởng từ sự kiện có thật. Biên kịch Bình Bồng Bột nói phim được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, trong đó có đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng và tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh và vở kịch cùng tên của sân khấu Hoàng Thái Thanh.

"Thường thì chúng ta chỉ hiểu mẹ khi đã hóa bụi. Tôi từng dự nhiều đám tang và nhận ra có những sự thật người ta chỉ giữ lại cho người đã mất. Khi nhận ra điều đó thì đã muộn", Bình Bồng Bột nói về thông điệp phim.

Đạo diễn cho biết thêm phim lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, từ vụ án giả chết để lừa bảo hiểm có thật ở Việt Nam. “Mỗi câu chuyện tôi chứng kiến đều gieo trong tôi hạt giống cảm xúc. Khi làm phim, tất cả cùng nảy mầm”, anh nói.

Một chi tiết khác gây chú ý là sự xuất hiện của Ngọc Sơn trong phim. Khi được hỏi lý do chọn Ngọc Sơn hát, nhảy trong bối cảnh tang lễ, đạo diễn cho biết: "Anh là thần tượng của ba má tôi. Anh có thể khiến người ta khóc khi hát, rồi lại cười khi nói. Tôi muốn tinh thần đó xuất hiện trong phim”.

Biên kịch nghìn tỷ và bộ phim “điên”

Diễn viên Trần Kim Hải (đóng vai Y Đức, con trai của bà Tâm) cho biết đây là vai diễn phức tạp, trái ngược bản thân ngoài đời. “Tôi gần gũi với mẹ, nói yêu thương, cảm ơn và xin lỗi mẹ rất nhiều. Rất khó cho tôi khi phải giữ tâm lý và không được ôm mẹ như ngoài đời”.

Đảm nhận vai Quang Tài, người bạn thân gây ra mọi âm mưu, Samuel An cho biết đây là vai diễn cho anh nhiều trải nghiệm mới: "Nhân vật Tài là vai diễn tôi chạm tới mặt tối tăm nhất của con người, vì vậy tôi cũng rất biết ơn khi được đảm nhận vai diễn phức tạp như thế".

Cảnh đám tang trong Phá đám sinh nhật mẹ.

Sau buổi công chiếu, một số chuyên gia gọi Phá đám sinh nhật mẹ là bộ phim có ý tưởng "điên" nhất năm. Phim xoay quanh nhân vật bà Tâm (nghệ sĩ Ái Như), mẹ đơn thân dồn hết tình thương và kỳ vọng cho con trai duy nhất Y Đức (Trần Kim Hải).

Bà mong con trở thành bác sĩ, thành đạt theo chuẩn mực xã hội, nhưng áp lực đó lại khiến Y Đức lạc hướng, khát khao được hiểu và chứng minh giá trị bản thân. Tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm trở thành điểm khởi nguồn cho chuỗi sự kiện trớ trêu, khi sinh nhật và tang lễ diễn ra cùng ngày.

Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột), người từng tham gia các dự án ăn khách như Mai, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh… Cùng ê-kíp biên kịch “nghìn tỷ”, Bình Bồng Bột tham vọng mang đến bộ hài đen với nội dung châm biếm.

Phá đám sinh nhật mẹ cũng là phép thử liều lĩnh của Nguyễn Thanh Bình khi kể chuyện tang lễ bằng giọng điệu trào phúng. Phim gắn nhãn 16+, ra rạp dịp Halloween, cạnh tranh cùng hai bộ phim T16 và T18 gồm Bịt mắt bắt nai và Cải mả.