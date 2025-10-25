Cảnh ôtô bay giữa chợ, diễn viên bị hất tung qua cửa sổ

TPO - Quang Tuấn cho biết anh bị bong gân mắt cá chân, trật khớp ngón tay khi thực hiện cảnh hành động trong "Truy tìm Long Diên Hương", phải dừng quay. Ngoài ra, dàn diễn viên Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo... gần như tự đóng toàn bộ cảnh nguy hiểm.

Ngày 25/10, Quang Tuấn cho biết anh bị chấn thương trong quá trình thực hiện nhiều cảnh hành động trên phim trường Truy tìm Long Diên Hương. Sự cố bong gân mắt cá chân và trật khớp ngón tay khiến nam diễn viên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng việc ghi hình Running Man.

“Chuyện trúng đòn hay bị thương khi đóng phim hành động là điều khó tránh. Ngón tay của tôi vẫn còn trật khớp, thỉnh thoảng đau lại, nên khi tham gia Running Man tôi không đủ lực để chơi. Nhưng thật ra người đeo đạo cụ đánh người khác lại là người chịu đau nhiều hơn. Casscadeur cầm cục sắt ra đòn, tay sưng to đến mức không thể nắm lại”, Quang Tuấn kể.

Sự cố đáng sợ nhất của Quang Tuấn xảy ra lúc anh diễn cảnh phóng lên xe ba gác. “Chân tôi bị mắc lại và gập ngược vào thân xe. Cả đoàn phải dừng quay để bác sĩ đến nắn lại chân. Tôi vừa sợ vừa tự hào vì chúng tôi dốc sức thật sự cho từng khung hình”, anh chia sẻ thêm.

Trong phim, Quang Tuấn vào vai Tâm - người anh trong hành trình truy tìm báu vật cùng em trai (Ma Ran Đô), Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Đảm nhận vai trò nặng về thể lực, Quang Tuấn phải luyện tập hành động liên tục trước mỗi cảnh quay.

“Anh Tuấn gặp khó với những động tác chân ở giai đoạn đầu, nhưng càng về sau anh càng đánh có hồn. Mỗi cú ra đòn đều chắc và thật”, đạo diễn hành động nhận xét về Quang Tuấn.

Cảnh hành động của Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn trên phim trường.

Đạo diễn nói thêm diễn viên sống trên phim trường nhiều tháng để đạt được độ chân thật của từng cú đánh: “Chúng tôi không biết sau phim này mình còn gì nữa không, nên phải chơi hết mình. Cái khó là làm sao hành động đủ mạnh mà không dư, hài đủ duyên mà không bị quá lố".

Anh nói diễn viên đánh thật, té thật và cảm xúc thật. Cảnh xe máy bốc lên giữa chợ, diễn viên bị hất tung qua cửa sổ hay va đập trực diện vào bàn ghế được thực hiện đều đổ mồ hôi và máu, không dùng kỹ xảo.

Chính vì chọn quay thật, không ít diễn viên khác cũng gặp sự cố. Nguyên Thảo - thủ vai Út Linh - kể có cảnh cô phải lái xe chở ba người đàn ông lao ra khỏi nhà kho. Chiếc xe nặng hơn 200 kg, đạp ga hết sức nhưng không phanh kịp, thắng lết bánh và đánh lái gấp, dừng lại cách xe hơi phía trước chỉ một mét, suýt bị tai nạn. Sau cảnh này, Quang Tuấn bị trật chân khi nhảy lên xe và đoàn phải dừng quay giữa đêm.

Trong một cảnh khác, Nguyên Thảo tát thật bạn diễn Đại Bảo bảy lần khiến anh ù tai và phải ngừng quay. “Đạo diễn chỉ chịu cho qua khi cả biểu cảm, hành động và góc máy đều hoàn hảo”, cô nói.

Truy tìm Long Diên Hương do Dương Minh Chiến đạo diễn. Phim kể về hành trình truy tìm báu vật thiêng giữa miền biển của anh em Tâm - Tuấn, từ cuộc rượt đuổi vì lòng tham đến hành trình nhận ra giá trị của tình thân và lòng trung thành. Phim có sự tham gia của Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh…

Tác phẩm ra rạp giữa tháng 11, bị bao vây bởi loạt phim Việt gồm Phòng trọ ma bầu, Trái tim què quặt, Thai chiêu tài, cùng sự cạnh tranh của loạt phim ngoại như Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, Trốn chạy tử thần, Lọ lem chơi ngải...