Giải trí

Google News

Tăng Thanh Hà ở tuổi 39

Trạch Dương
TPO - Tăng Thanh Hà vừa đăng bộ ảnh mừng tuổi mới, lần hiếm hoi chia sẻ về hành trình làm mẹ và đón nhận việc già đi. Sau nhiều năm rút lui khỏi giới giải trí, cô sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình.

Ngày 24/10, Tăng Thanh Hà đăng bộ ảnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 39, kèm chia sẻ về hành trình làm mẹ và cách cô đón nhận những thay đổi của bản thân sau ba lần sinh con.

“Sáu tháng từ ngày lên chức, đôi mắt sâu này bắt đầu xuất hiện. Nhưng cả ba lần mang thai, cơ thể mình hai tháng đâu lại vào đó, chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi”, Tăng Thanh Hà viết.

571342816-10241434656069202-1660912351584327792-n.jpg
571301421-10241434653709143-9054717517454211734-n.jpg
571131607-10241434656829221-5240968898520350283-n.jpg
571126173-10241434653629141-5215211608314405486-n.jpg
Bộ ảnh đón tuổi 39 của Tăng Thanh Hà.

Nữ diễn viên chấp nhận sự già đi, cho rằng sự thay đổi này giúp cô nhìn nhận lại vẻ đẹp của bản thân và ý nghĩa của quá trình trưởng thành. “Mình dần học cách làm quen, nhìn nó như kiệt tác của hành trình làm mẹ. Khi lớn lên, cơ thể và gương mặt thay đổi, không phải đẹp hơn hay xấu đi mà là khác biệt và mang vẻ đẹp riêng của sự trải nghiệm”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nói cô trân trọng dấu vết cơ thể, học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi bằng lòng biết ơn. Ở cuối bài đăng, Tăng Thanh Hà cho biết cô không còn bận tâm đến tuổi tác.

“Hôm nay tôi bước sang tuổi mới, đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do, tự tại, biết ơn mọi điều đang có và vẫn háo hức với chặng đường phía trước”, Tăng Thanh Hà viết ở cuối bài đăng.

518180279-10240020464475296-1734912587031455500-n.jpg
Tăng Thanh Hà sống kín tiếng sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn.

Đây là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà chia sẻ cảm xúc cá nhân, sau thời gian dài sống kín tiếng và hạn chế xuất hiện công khai. Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn công khai hẹn hò từ năm 2009, sau đó tổ chức lễ cưới vào năm 2012 tại Manila (Philippines). Sau kết hôn, cô rút khỏi ngành giải trí để cùng chồng tập trung phát triển công việc kinh doanh. Hai người có ba con chung là Richard, Chloe và Mason.

Nhiều năm qua, vợ chồng Tăng Thanh Hà hiếm khi tham dự sự kiện hay chia sẻ đời tư. Cả hai chọn lối sống kín đáo, dành nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên cùng nhau du lịch để giữ gìn tình cảm. Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà vẫn được công chúng yêu mến nhờ hình ảnh giản dị, chừng mực và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Trạch Dương
