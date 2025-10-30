Quốc Thiên lại chơi lớn

TPO - Quốc Thiên vừa tổ chức hẳn mini livestage ngoài trời để khởi động concert cá nhân. Sân khấu Road to SKYNote 2025 hướng nhìn ra sông Sài Gòn được đầu tư mạnh, được nam ca sĩ gọi là "để khán giả soi chiếu bản thân thông qua âm nhạc".

Sau MV Tự dưng thành người lạ và nhận phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục làm mini livestage Road to SKYNote 2025 - bước đi hiếm thấy trong Vpop, được nhiều khán giả gọi là "chơi lớn như Quốc Thiên". Chương trình biểu diễn ngoài trời chỉ để khởi động cho live concert SKYNote: The Reflection 2025 diễn ra ngày 22/11.

Mini livestage ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage hướng ra sông Sài Gòn, tham vọng của nam ca sĩ là muốn tạo ra không gian để khán giả soi chiếu chính mình thông qua âm nhạc.

Chương trình dự kiến diễn ra khoảng 60 phút, được đầu tư kỹ lưỡng từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến dàn nhạc. Ban nhạc Khánh An - từng tham gia nhiều concert của Trung Quân và Đức Trí đảm nhận phần trình diễn live - đảm nhận, cho thấy độ đầu tư của Quốc Thiên.

Quốc Thiên liên tục chơi lớn trước concert.

Nam ca sĩ đem đến loạt ca khúc như Anh đau từ lúc em đi, Ôm em được không, Trái Đất ôm Mặt Trời, Tự dưng thành người lạ... Anh tài Jun Phạm cũng góp mặt song ca cùng Quốc Thiên ở Mong manh tình về và Thương em hơn chính anh.

Việc nghệ sĩ Vpop đầu tư hẳn mini livestage nhằm thổi bùng live concert như Quốc Thiên là điều hiếm thấy, thậm chí là chơi lớn. Nhưng theo nam ca sĩ, đây là cách anh thử nghiệm, kết nối khán giả để hướng tới SKYNote: The Reflection 2025.

Trước đó, Quốc Thiên chơi lớn khi thông báo tổ chức live concert SKYNote 2025 - The Reflection tại khu đô thị The Global City (TPHCM), với quy mô lên tới 10.000 khán giả. Con số hiếm thấy với một concert cá nhân trong nước.

Quốc Thiên kết hợp dự án âm nhạc với hành động xanh, cam kết trồng 10.000 cây xanh tại 6 khu rừng trọng điểm trên cả nước (Cúc Phương, Phong Điền, Tà Kóu, Mùa Xuân, U Minh Hạ và Đê Biển Tây) cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Đây là lần đầu concert cá nhân gắn với mục tiêu môi trường quy mô quốc gia, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm cộng đồng.

SKYNote 2025 cũng đánh dấu gần 20 năm hoạt động của Quốc Thiên sau cột mốc quán quân Vietnam Idol 2008. Sau thành công của chuỗi SKYNote 2024 tại Hà Nội và Đà Lạt được trao giải Cống hiến 2025, hạng mục Chương trình của năm, nam ca sĩ tiếp tục đi theo hướng làm concert như dự án văn hóa, không dừng lại ở sản phẩm thương mại ngắn hạn.