Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quốc Thiên lại chơi lớn

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quốc Thiên vừa tổ chức hẳn mini livestage ngoài trời để khởi động concert cá nhân. Sân khấu Road to SKYNote 2025 hướng nhìn ra sông Sài Gòn được đầu tư mạnh, được nam ca sĩ gọi là "để khán giả soi chiếu bản thân thông qua âm nhạc".

Sau MV Tự dưng thành người lạ và nhận phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục làm mini livestage Road to SKYNote 2025 - bước đi hiếm thấy trong Vpop, được nhiều khán giả gọi là "chơi lớn như Quốc Thiên". Chương trình biểu diễn ngoài trời chỉ để khởi động cho live concert SKYNote: The Reflection 2025 diễn ra ngày 22/11.

Mini livestage ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage hướng ra sông Sài Gòn, tham vọng của nam ca sĩ là muốn tạo ra không gian để khán giả soi chiếu chính mình thông qua âm nhạc.

Chương trình dự kiến diễn ra khoảng 60 phút, được đầu tư kỹ lưỡng từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến dàn nhạc. Ban nhạc Khánh An - từng tham gia nhiều concert của Trung Quân và Đức Trí đảm nhận phần trình diễn live - đảm nhận, cho thấy độ đầu tư của Quốc Thiên.

z7168293118423-b7e4f6fd9effac6077923d197f27c054.jpg
z7168293006564-ed820b5d499089e91ac93751ebf8e151.jpg
z7168293062264-4a0781b157efb34a87609c948380cf7c-5470.jpg
r6n-4452.jpg
Quốc Thiên liên tục chơi lớn trước concert.

Nam ca sĩ đem đến loạt ca khúc như Anh đau từ lúc em đi, Ôm em được không, Trái Đất ôm Mặt Trời, Tự dưng thành người lạ... Anh tài Jun Phạm cũng góp mặt song ca cùng Quốc Thiên ở Mong manh tình về Thương em hơn chính anh.

Việc nghệ sĩ Vpop đầu tư hẳn mini livestage nhằm thổi bùng live concert như Quốc Thiên là điều hiếm thấy, thậm chí là chơi lớn. Nhưng theo nam ca sĩ, đây là cách anh thử nghiệm, kết nối khán giả để hướng tới SKYNote: The Reflection 2025.

Trước đó, Quốc Thiên chơi lớn khi thông báo tổ chức live concert SKYNote 2025 - The Reflection tại khu đô thị The Global City (TPHCM), với quy mô lên tới 10.000 khán giả. Con số hiếm thấy với một concert cá nhân trong nước.

Quốc Thiên kết hợp dự án âm nhạc với hành động xanh, cam kết trồng 10.000 cây xanh tại 6 khu rừng trọng điểm trên cả nước (Cúc Phương, Phong Điền, Tà Kóu, Mùa Xuân, U Minh Hạ và Đê Biển Tây) cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Đây là lần đầu concert cá nhân gắn với mục tiêu môi trường quy mô quốc gia, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm cộng đồng.

SKYNote 2025 cũng đánh dấu gần 20 năm hoạt động của Quốc Thiên sau cột mốc quán quân Vietnam Idol 2008. Sau thành công của chuỗi SKYNote 2024 tại Hà Nội và Đà Lạt được trao giải Cống hiến 2025, hạng mục Chương trình của năm, nam ca sĩ tiếp tục đi theo hướng làm concert như dự án văn hóa, không dừng lại ở sản phẩm thương mại ngắn hạn.

Trạch Dương
#Chương trình biểu diễn ngoài trời #Mini livestage và kết nối khán giả #Concert SKYNote 2025 và mục tiêu môi trường #Đầu tư quy mô lớn cho live concert #Sự nghiệp và hoạt động của Quốc Thiên #Thông điệp sống xanh trong nghệ thuật #Hợp tác nghệ sĩ trong biểu diễn #Chương trình văn hóa và trách nhiệm cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục