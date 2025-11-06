Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quyết định bất ngờ của Meghan Markle

Tú Oanh

TPO - 8 năm sau khi từ bỏ sự nghiệp để trở thành cô dâu hoàng gia, Meghan Markle được cho là sắp quay lại làm diễn viên trong bộ phim có Lily Collins góp mặt.

The Sun dẫn nguồn tin riêng cho biết Nữ công tước xứ Sussex chuẩn bị tái xuất với vai trò diễn viên. Cô có một suất trong dự án mới của Amazon MGM Studios, có tên là Close Personal Friends, đóng cùng Jack Quaid, Lily Collins và Brie Larsen.

Meghan được cho là đóng chính mình trong tác phẩm kể về hai cặp đôi, một nổi tiếng và cặp còn lại thì không. Vợ Hoàng tử Harry được phát hiện có mặt trên phim trường ở Pasadena, Los Angeles, Mỹ, vào ngày 5/11.

m1.jpg
Meghan Markle sắp trở lại với công việc diễn xuất. Ảnh: BackGird.

“Đây là thời khắc trọng đại đối với Meghan và đánh dấu sự trở lại với công việc mà cô ấy thực sự yêu thích. Cô ấy nhận được nhiều lời mời nhưng cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Đây là cách Meghan nhẹ nhàng quay trở lại với công việc và xem cô ấy thích thú như thế nào khi trở lại phim trường. Những người liên quan đều phấn khích và thề giữ bí mật cho cô ấy", nguồn tin trong hãng Amazon MGM Studios nói với The Sun ngày 5/11.

Nguồn tin tiết lộ thêm Hoàng tử Harry hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ, nhấn mạnh việc anh muốn Meghan làm bất cứ điều gì khiến cô ấy vui.

Đại diện của Meghan chưa có phản hồi gì về thông tin trên.

Meghan từng chia sẻ về quyết định rút khỏi Hollywood sau khi công bố tin đính hôn với con trai út Vua Charles vào năm 2017.

"Đây là chương mới, đúng không? Tôi đánh dấu xong ô đó rồi. Tôi tự hào về những gì mình đã làm ở đó, giờ là thời điểm để làm việc với Harry như một đội", cô bày tỏ.

Meghan gia nhập ngành giải trí Mỹ vào giữa những năm 2000, với vai trò người mẫu kiêm diễn viên, chủ yếu tập trung vào mảng truyền hình. Sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1981 không quá nổi trội.

Vai diễn đáng nhớ nhất là nữ luật sư Rachel Zane trong bộ phim lấy bối cảnh công sở Suits. Từ năm 2011, Meghan góp mặt trong 7 mùa phim, sau đó rút khỏi để tập trung vào vai trò mới - cô dâu Hoàng gia Anh.

Trong thông cáo báo chí về sự rời đi của Meghan vào tháng 11/2017, USA Network và Universal Cable Productions thể hiện sự ủng hộ: "Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Meghan Markle và Hoàng tử Harry về việc đính hôn. Meghan là thành viên gia đình chúng tôi suốt bảy năm và thật vinh dự khi làm việc cùng cô ấy. Chúng tôi muốn cảm ơn sự đam mê và cống hiến không thể phủ nhận của cô ấy với Suits. Chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất".

Meghan xuất hiện lần cuối trong tập kết thúc mùa 7 của series pháp lý vào tháng 4/2018 - một tháng trước lễ cưới xa hoa với Harry ở Anh.

m2.jpg
Meghan nổi tiếng nhất với bộ phim truyền hình Suits. Ảnh: Everett Collection.

Năm 2020, sau khi từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và cùng gia đình nhỏ về Mỹ định cư, Meghan khởi động sự nghiệp Hollywood bằng hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các nguồn tin khẳng định nữ công tước không có ý định đóng phim trở lại, thay vào đó đổi sang vai trò nhà sản xuất.

Tin tức Meghan trở lại đóng phim xuất hiện sau khi Page Six có bài báo “Hollywood đã chán ghét Hoàng tử Harry và Meghan Markle”.

Chuyên trang giải trí Mỹ dẫn nguồn tin từ Hollywood tuyên bố không ai muốn vợ chồng Sussex ở Los Angeles nữa, thiện chí dành cho họ cũng đã tiêu tan.

Nguồn tin khác cũng khẳng định: “Mọi người đã chán ngấy họ rồi. Cái màn đó trở nên nhạt nhẽo. Họ hoàn toàn vô vọng trong môi trường chuyên nghiệp”.

Theo nguồn tin, trong khi Harry thiếu nghiêm túc trong công việc, Meghan lại cho mình thông minh hơn người khác, thường tỏ thái độ coi thường và thích kiểm soát mọi thứ.

Tú Oanh
#Meghan Markle #Hoàng tử Harry #Sussex #cô dâu hoàng gia

